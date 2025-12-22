सोमवार, 22 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (14:51 IST)

28 दिसंबर से प्रारंभ होगा शाकंभरी उत्सव, कैसे करें पूजा की तैयारी

shakambari mata yatra
माता शाकंभरी का उत्सव 28 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 13 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। 07 जनवरी से शाकम्भरी नवरात्रि प्रारंभ होगी जो 13 जनवरी को समाप्त होगी। 3 जनवरी 2026 शनिवार को शाकंभरी जयंती मनाई जाएगी। शाकम्भरी नवरात्रि, पौष शुक्ल अष्टमी से आरम्भ होकर पौष पूर्णिमा पर समाप्त होती है।  
 
पर्व की खासियत: दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में मां शाकंभरी का वर्ण नीला बताया गया है, उनके नेत्र नील कमल के सदृश कहे गए हैं तथा इन्हें पद्मासना अर्थात् कमल पुष्प पर विराजित हैं, जहां उनकी एक मुट्‌ठी में कमल पुष्प और दूसरी मुट्‌ठी बाणों से भरी रहती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आदिशक्ति दुर्गा के अवतारों में से एक देवी शाकंभरी मानी गई हैं। दुर्गा के सभी अवतारों में से शाकंभरी, रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी आदि प्रसिद्ध हैं। वैसे तो वर्ष भर में चार नवरात्रि मानी गई है, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में शारदीय नवरात्रि, चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली चैत्र नवरात्रि, तृतीय और चतुर्थ नवरात्रि माघ और आषाढ़ माह में मनाई जाती है। परंतु तंत्र-मंत्र के साधकों को अपनी सिद्धि के लिए खास माने जाने वाली शाकंभरी नवरात्रि का आरंभ पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होता है, जो पौष पूर्णिमा पर समाप्त होता है। 
 
पूजा की तैयारी: 
शाकंभरी देवी, जिन्हें "वनस्पतियों की देवी" माना जाता है, की पूजा मुख्य रूप से शाकंभरी नवरात्रि (पौष शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक) या शाकंभरी जयंती के दिन की जाती है। इनकी पूजा में ताजी सब्जियों और फलों का विशेष महत्व होता है। यहाँ पूजा की तैयारी और विधि के मुख्य चरण दिए गए हैं-
 
1. आवश्यक सामग्री:
देवी शाकंभरी की पूजा अन्य देवियों से थोड़ी अलग होती है क्योंकि इसमें प्रकृति का अंश अधिक होता है:
सब्जियां और फल: कम से कम 5 या उससे अधिक प्रकार की ताजी हरी सब्जियां (जैसे पालक, लौकी, तोरई आदि) और मौसमी फल।
पूजा की चौकी: लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा।
कलश: तांबे या मिट्टी का कलश, आम के पत्ते और नारियल।
अन्य सामग्री: मां शाकंभरी की तस्वीर या प्रतिमा, गंगाजल, अक्षत (चावल), कुमकुम, दीपक, घी, अगरबत्ती और ताजे फूल।
विशेष भोग: हलवा-पूरी, मिश्री और मेवे।
 
2. पूजा की तैयारी और विधि
सफाई और स्थापना: सुबह जल्दी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां शाकंभरी की प्रतिमा स्थापित करें।
सब्जियों से सजावट: शाकंभरी देवी के चारों ओर ताजी सब्जियों और फलों का ढेर लगाएं या उन्हें कलात्मक रूप से सजाएं। यह माना जाता है कि मां ने अकाल के समय अपने शरीर से सब्जियां उत्पन्न की थीं, इसलिए उन्हें 'शाक' (सब्जी) अत्यंत प्रिय है।
कलश स्थापना: यदि आप विस्तृत पूजा कर रहे हैं, तो गणेश पूजन के बाद कलश स्थापित करें।
अभिषेक और तिलक: माता को जल और गंगाजल अर्पित करें। कुमकुम से तिलक लगाएं और अक्षत व पुष्प चढ़ाएं।
आरती और पाठ: 'शाकंभरी चालीसा' या 'दुर्गा सप्तशती' के पाठ के बाद माता की आरती करें।
 
3. विशेष भोग (प्रसाद): मां शाकंभरी को शाकाहारी और सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से: विभिन्न प्रकार की सब्जियों से बनी 'सब्जी'। हलवा और पूरी। कच्ची सब्जियां और फल भी प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं।
 
4. ध्यान देने योग्य बातें: इस दिन जरूरतमंदों को अनाज और हरी सब्जियों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वर्ष 2026 में शाकंभरी पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी।
सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानी

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानीTambaku and gay cow: तंबाकू खाना कब से प्रचलन में आया यह एक अलग विषय है परंतु भारत में सिगरेट पीना और तंबाखू खाना आप प्रचलन में है। अक्टूबर 2025 की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा रिपोर्ट और NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 21.4% लोग खैनी, गुटखा, पान मसाला या जर्दा का सेवन करते हैं और करीब 10.7% लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। तंबाकू का पौधा होता है जो कई तरह की प्रजातियों का रहता है। इसी से तंबाकू बनती है। तंबाकू मुख्य रूप से 'निकोटियाना' (Nicotiana) प्रजाति के पौधों की पत्तियों से बनती है।

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?Adhik Maas 2026: हिन्दू शास्त्रों में 'अधिकमास' को बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए 'अधिकमास' को 'पुरुषोत्तम मास' भी कहा जाता है। 'पुरुषोत्तम मास' अर्थात् भगवान पुरुषोत्तम का मास। शास्त्रों के अनुसार 'अधिकमास' में व्रत पारायण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा का बहुत पुण्यप्रद होती है...

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातेंWorld Meditation Day: विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ध्यान (meditation) के लाभों को बढ़ावा देना और मानसिक शांति और समृद्धि को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियम

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियमLal Kitab 2026: वर्ष 2026 को अपने जीवन का सबसे सफल और सुखद साल बनाने के लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी माने जाते हैं। लाल किताब के अनुसार, ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करने के लिए केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि आचरण में बदलाव भी जरूरी है। यहां वर्ष 2026 के लिए कुछ अचूक उपाय दिए गए हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिए

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिएChristmas 2025: ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव पर घर और चर्च में खास तरह की परंपराओं का पालन करते हैं जो कि वक्त के साथ इस पर्व से जुड़ती गई। इस नियम और परंपराओं के बगैर अधूरा है क्रिसमय का पर्व।

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?

Pongal 2026: पोंगल पर्व कब मनाया जाएगा?Pongal festival: पोंगल पर्व 2026 में 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पोंगल, दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है। यह आमतौर पर हर साल चार दिवसीय पर्व होता है, जो 14 से 17 जनवरी के बीच होता है, लेकिन तारीख हर साल थोड़ी बदल सकती है, क्योंकि यह सौर कैलेंडर पर आधारित होता है।

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछAravalli hills: भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भू-शास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। अरावली पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इसे भी हिन्दूकुश पर्वत की तरह पारियात्र या पारिजात पर्वत कहा जाता है। वह इसलिए कि यहां पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। माना जाता है कि यहीं पर श्रीकृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या 'अर्वली' उत्तर भारतीय पर्वतमाला है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 22 December 2025 | कैसा रहेगा आज 22 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा...
