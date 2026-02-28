शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. खाटू श्याम बाबा
  4. Baba Shyam Jis fair in Khatu Dham, know 5 special things
Written By WD Feature Desk
Last Updated : शनिवार, 28 फ़रवरी 2026 (10:12 IST)

Khatu Dham Mela 2026: खाटू धाम में बाबा श्याम जी का मेला, जानिए 5 खास बातें

खाटू श्याम बाबा का सुंदर फोटो
Religious Significance of Khatu Dham: खाटू धाम में बाबा श्याम जी का मेला हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह मेला राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में आयोजित होता है, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम जी के दर्शन करने आते हैं। यहां वीर बर्बरीक की 'हारे का सहारा' के रूप में पूजा होती है। यह एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो विशेष रूप से बाबा श्याम जी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कुछ खास बातें हैं, जो इस मेले को और भी खास बनाती हैं:ALSO READ: खाटू श्याम बाबा के बारे में 7 अनसुनी बातें जो आप शायद ही जानते होंगे
 
1. शानदार भव्यता और भीड़
2. पारंपरिक आस्था और मान्यता
3. प्रसिद्ध श्याम गाना और भजन संध्या
4. लंगर का आयोजन
5. खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध आशीर्वाद
 

1. शानदार भव्यता और भीड़

राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू धाम मंदिर हिन्दू भक्तों के लिए एक बड़ा आस्था केंद्र है। यहां खाटू धाम में बाबा श्याम जी का मेला बहुत ही भव्य और विशाल होता है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जो बाबा के दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं। खासतौर पर फरवरी महीने में और फाल्गुन द्वादशी का मुख्य मेला होता है, जो कि विशेष रूप से भव्य होता है।
 

2. पारंपरिक आस्था और मान्यता

बाबा श्याम जी की पूजा करने की एक लंबी परंपरा रही है। इस मेले के दौरान बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार देखने लायक होता है। गुलाब, गेंदा और विदेशी आदि ताजे फूलों से बाबा का नया स्वरूप सजाया जाता है। मंदिर परिसर में इत्र की वर्षा की जाती है, जिससे पूरा वातावरण सुगंधित और दिव्य हो जाता है। भक्तों पर भी मोरपंख से 'झाड़ा' लगाया जाता है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति शरण में आता है, बाबा उसकी सभी परेशानियों का समाधान करते हैं। बाबा की पूजा में विशेष रूप से श्याम भजन, मंत्रोच्चारण और लंगर का आयोजन होता है, जो श्रद्धालुओं को आस्था और सुख-शांति का अहसास कराता है।ALSO READ: बाबा खाटू श्याम आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Baba Khatu Shyam Aarti
 

3. प्रसिद्ध श्याम गाना और भजन संध्या

इस मेले में श्याम के भजन और संकीर्तन का आयोजन होता है, जो श्रद्धालुओं के दिल को छू जाते हैं। बाबा श्याम जी के प्रति भक्ति व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के भजन और कीर्तन किए जाते हैं, जिससे वातावरण में भक्ति की लहर फैल जाती है। पूरे मेले के दौरान खाटू नगरी 'जय श्री श्याम' के जयकारों से गुंजायमान रहती है।

 

4. लंगर का आयोजन

खाटू धाम के मेले में लंगर का बहुत बड़ा महत्व है। यहां पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती है, जहां सभी श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह लंगर आस्था और भाईचारे का प्रतीक है। यहां आने वाले श्रद्धालु किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त होकर एक साथ भोजन करते हैं।
 

5. खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध आशीर्वाद

खाटू धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का विश्वास है कि बाबा श्याम जी का आशीर्वाद उन्हें जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। यहां पर जो भी सच्ची श्रद्धा से बाबा के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बाबा श्याम के दरबार में कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, यही विश्वास यहां के श्रद्धालुओं में है। खाटू धाम का मेला न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक पर्व भी है, जो लोगों को एक साथ लाता है।ALSO READ: बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन से पहले जरूर जान लें ये 5 जरूरी नियम

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?

होलाष्टक के 8 दिनों में किस दिन क्या करें और क्या नहीं?Holashtak 2026: होलाष्टक का समय ज्योतिष और धर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च (होलिका दहन) तक रहेगा। इन 8 दिनों में ग्रहों का स्वभाव काफी उग्र रहता है, इसलिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी होती हैं। यहाँ विस्तृत विवरण दिया गया है कि इन 8 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और किन कामों से बचना चाहिए।

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपाय

Holika Dahan 2026: कर्ज से हैं परेशान, होली की रात्रि है समाधान, पढ़ें 2 चमत्कारिक उपायRemedies for Holika Dahan: शास्त्रानुसार यह सिद्धांत तो निर्विवाद रूप से सत्य है कि प्रबल-प्रारब्ध को केवल भोग कर ही नष्ट किया जा सकता है किंतु मन्द-प्रारब्ध के लिए हमारे शास्त्रों में कई ऐसे दुर्लभ और अचूक उपायों का वर्णन मिलता है जिससे साधक अपने जीवन की प्रतिकूलता में न्यूनाधिक कमी कर अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं।

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

शनि ग्रह का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों का राशिफलशनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर असर डालेगा। जानिए 5 असरदार उपाय, जिनसे मिलेगा बड़ा लाभ और शनि के अशुभ प्रभाव से बचाव होगा।

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातें

होलिका दहन और होली का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जानें 4 काम की बातेंSignificance of Holi: होलिका दहन और होली, भारत के सबसे प्रमुख और रंगीन त्योहारों में से एक हैं। यह न सिर्फ खुशी और रंगों का त्योहार है, बल्कि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है।

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?

भारत में खाटू श्याम बाबा के 10 बड़े मंदिर, क्या आप जानते हैं 3 मूल मंदिर कहां है?Khatu Shyam Mandir Temple: खाटू श्याम मंदिर से जुड़े 10 प्रमुख मंदिरों की पूरी जानकारी। जानिए कौन सा है असली मूल मंदिर और कहां स्थित है खाटू श्याम बाबा का प्राचीन धाम।

और भी वीडियो देखें

Khatu Dham Mela 2026: खाटू धाम में बाबा श्याम जी का मेला, जानिए 5 खास बातें

Khatu Dham Mela 2026: खाटू धाम में बाबा श्याम जी का मेला, जानिए 5 खास बातेंBaba Shyam Ji Mela: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम हिन्दू धर्मभक्तों के लिए एक बड़ा आस्था केंद्र है। यह तीर्थ स्थल खाटू गांव में स्थित है, जो जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां भगवान श्रीकृष्ण के वंशज और वीर बर्बरीक की 'हारे का सहारा' के रूप में पूजा होती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 फरवरी, 2026)Today 28 February 2026 horoscope in Hindi : आज 28 फरवरी 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

28 February Birthday: आपको 28 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

28 February Birthday: आपको 28 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!28 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 28 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 28 फरवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय28 February 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 28 फरवरी, 2026 का विशेष...

कब तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी? इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सबकी नींद, जानें वो 3 बड़ी बातें

कब तक पीएम रहेंगे नरेंद्र मोदी? इस भविष्यवाणी ने उड़ाई सबकी नींद, जानें वो 3 बड़ी बातेंप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और उनके भविष्य को लेकर ज्योतिषीय गणनाएँ और राजनीतिक स्थितियाँ अलग-अलग संकेत देती हैं, कई ज्योतिष बता रहे हैं कि वर्ष 2026 से 2027 के बीच मोदी जी अपना पद छोड़ देंगे, क्योंकि देश में परिस्थिति ऐसी अराजकता की बनेगी कि उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। कई ज्योतिष यह भी कह रहे हैं कि कोई सेहत संबंधी समस्या के चलते उन्हें पद छोड़ना होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होने वाला है?
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com