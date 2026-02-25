Bhagoria Mela 2026: भगोरिया पर्व क्या है, जानें इतिहास और रोचक परंपराएं

Bhagoria Mela Madhya Pradesh:
भगोरिया पर्व एक लोकप्रिय और अनोखा त्योहार है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के झाबुआ और आलीराजपुर जिले में होली से ठीक पहले मनाया जाता है। इस बार यह पर्व से 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार से शुरू हो चुका है, जो कि 2 मार्च तक मनाया जाएगा।
यह पर्व विशेष रूप से आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है और इसके साथ कई रोमांचक और रंगीन परंपराएं जुड़ी होती हैं। भगोरिया मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, धार और खरगोन जिलों का सबसे प्रसिद्ध और रंगीन लोक उत्सव है।इस पर्व के माध्यम से लोग अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का प्रयास करते हैं। यह पर्व होली से सात दिन पहले शुरू होता है और होलिका दहन के दिन समाप्त होता है।
भगोरिया का इतिहास
प्रेम विवाह की परंपरा
रंगों का खेल
पारंपरिक नृत्य
प्राकृतिक संसाधनों से बनी वस्त्रों की सजावट
आधिकारिक मेलों का आयोजन
कहा जाता है कि भगोरिया पर्व के दौरान लड़के और लड़कियां अपने परिवारों से छिपकर एक-दूसरे से मिलते हैं और एक-दूसरे को पसंद करने का मौका पाते हैं। यह एक प्रकार से "किसी को पसंद करने और विवाह प्रस्ताव" का प्रतीक है।
भगोरिया नाम का अर्थ- 'भगोरिया' शब्द 'भाग' (भागना) से भी जोड़कर देखा जाता है। भगोरिया पर्व में आदिवासी युवा एक-दूसरे से खुले तौर पर मिलते हैं, और एक-दूसरे को देख कर पसंद करते हैं। अगर किसी लड़के या लड़की को दूसरा पसंद आ जाता है, तो वह अपने रिश्तेदारों के साथ उसकी तरफ रंग फेंकते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें पसंद किया गया है।
होली के जैसे, भगोरिया पर्व में भी रंगों का खेल होता है। आदिवासी लोग एक-दूसरे को रंगों से रंगते हैं, डांस करते हैं, और इस समय किसी भी प्रकार की बुराई को दूर करने की परंपरा होती है। यह खुशी और उमंग का समय होता है।
इस पर्व के दौरान आदिवासी लोग पारंपरिक नृत्य, जैसे गेर (गरबा), आदिवासी नृत्य करते हैं। ये नृत्य उनके सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होते हैं और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करते हैं।
भगोरिया पर्व के समय आदिवासी लोग प्राकृतिक वस्त्र पहनते हैं, जिनमें हाथ से बने गहने, चूड़ियां, और पंखे भी शामिल होते हैं। यह सजावट उनके आदिवासी रीति-रिवाजों को प्रदर्शित करती है।
भगोरिया पर्व के दौरान बहुत बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं, जहां पर स्थानीय हस्तशिल्प, खिलौने, खाद्य पदार्थ और पारंपरिक वस्त्र बिकते हैं। यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, और यह मेले आदिवासी संस्कृति को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन जाते हैं।
इस दिन आदिवासी लोग पारंपरिक मांसाहारी भोजन जैसे चिकन, मांस, और ताजे फल खाते हैं, जो उनके सांस्कृतिक आहार का हिस्सा होते हैं।
6. चिकन, मांसाहारी भोजन और पारंपरिक भोज

इस दिन आदिवासी लोग पारंपरिक मांसाहारी भोजन जैसे चिकन, मांस, और ताजे फल खाते हैं, जो उनके सांस्कृतिक आहार का हिस्सा होते हैं।