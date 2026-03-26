गुरुवार, 26 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

27 March Birthday: आपको 27 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

केक का खूबसूरत फोटो
27 March Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्त
 

आपका जन्मदिन: 27 मार्च

 
अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 9, 18, 27
 
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
 
शुभ वर्ष : 2025, 2036, 2045
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा।
 
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनैतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। 
 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
 
परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
कोनिडेला राम चरण (Konidela Ram Charan): एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और उद्यमी हैं जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में काम करते हैं।
 
रेणुका शहाणे (Renuka Shahane): भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी और मराठी फिल्मों और कई टेलीविजन प्रस्तुतियों में अपने काम के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं।
 
बनवारी लाल जोशी (Banwari Lal Joshi): भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो दिल्ली के उपराज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश, मेघालय और उत्तराखंड के राज्यपाल रह चुके हैं।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: रामनवमी 2026: श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र, जाप करने से मिलेगा सबकुछ
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 मार्च, 2026)

बुध हुआ मार्गी कुंभ में! 4 राशियों को धन और सफलता का बड़ा मौका

बुध हुआ मार्गी कुंभ में! 4 राशियों को धन और सफलता का बड़ा मौकाMercury Direct Transit 2026: 21 मार्च 2026 रात्रि को 12:42 बजे बुध ग्रह शनि की राशि कुंभ में मार्गी गोचर करेंगे। बुध ग्रह के मार्गी होने से कई राशियों के दिन बदल जाएंगे और कुछ राशियों को राहत मिलेगी। हालांकि 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें मार्गी बुध के चलते बड़ा लाभ होने की संभावना है।

बुध का कुंभ में मार्गी गोचर: शनि के प्रभाव से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां

बुध का कुंभ में मार्गी गोचर: शनि के प्रभाव से इन 4 राशियों की बढ़ सकती हैं परेशानियां21 मार्च 2026 की मध्यरात्रि को बुध ग्रह का शनि की राशि कुंभ में मार्गी गोचर होगा। यह गोचर समाज में प्रगतिशील विचारों, तकनीकी विकास और तार्किक संवाद को बढ़ावा देगा, लेकिन 3 ऐसी राशियां हैं जिनको बुध के कुंभ में रहने के दौरान थोड़ा सतर्कता से रहना होगा। चलिए जानते हैं इन 4 राशियों का राशिफल।

बुध का कुंभ राशि में मार्गी गोचर: 12 राशियों पर बड़ा असर, जानें आपका राशिफल

बुध का कुंभ राशि में मार्गी गोचर: 12 राशियों पर बड़ा असर, जानें आपका राशिफलआगामी 21 मार्च 2026 की मध्यरात्रि (12:42 AM) को बुद्धि और तर्क के कारक बुध देव, शनि की राशि कुंभ में मार्गी चाल शुरू करेंगे। कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, जहाँ बुध का होना व्यक्ति की सोच को 'आउट ऑफ द बॉक्स' यानी लीक से हटकर बनाता है। यह गोचर समाज में प्रगतिशील विचारों, तकनीकी विकास और तार्किक संवाद को बढ़ावा देगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह सीधी चाल आपकी राशि के लिए क्या नए संदेश लेकर आ रही है।

सावधान! 60 साल बाद लौट रहा है 'रौद्र' संवत्सर, ये 5 भविष्यवाणियां बदल देंगी दुनिया का नक्शा

सावधान! 60 साल बाद लौट रहा है 'रौद्र' संवत्सर, ये 5 भविष्यवाणियां बदल देंगी दुनिया का नक्शा19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष 2028 प्रारंभ होगा जिसका नाम रहेगा- रौद्र संवत्सर। यह संवत्सर 19 मार्च 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 07 अप्रैल 2027 को समाप्त होगा। रौद्र संवत्सर में गुरु के राजा और मंगल के मंत्री होने के चलते कई तरह की घटनाओं के प्रबल योग बन रहे हैं।

मीन राशि में बना त्रिग्रही योग: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 2 राशियों को रहना होगा सावधान

मीन राशि में बना त्रिग्रही योग: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 2 राशियों को रहना होगा सावधानThree Planet Conjunction in Pisces: मीन राशि में इस समय सूर्य, शनि और शुक्र ग्रह की युति बनी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ त्रिग्रही योग है, क्योंकि इसमें तीन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों वाले ग्रह एक साथ हैं। मीन में शुक्र उच्च के होकर सुख-सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं लेकिन शनि वैराग्य और अनुशासन के साथ दंड का चक्र भी चला रहे हैं। सूर्य का शनि के साथ टकराव मान-सम्मान में उतार-चढ़ाव या पिता के साथ वैचारिक मतभेद को जन्म दे रहा है। हालांकि ऐसे में 3 राशियों को मिलेगा लाभ।

और भी वीडियो देखें

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांति

Kharmas 2026: खरमास में करें 5 उपाय, पितरों को मिलेगी शांतिKharmas importance and remedy in astrology: खरमास जिसे मलमास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा समय माना जाता है जब शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते, लेकिन पूजा, दान और पितृ तर्पण के लिए यह अत्यंत फलदायी होता है। इस दौरान किए गए कुछ विशेष उपाय पितरों/ पूर्वजों को शांति देने वाले माने जाते हैं। यहां जानिए 5 प्रभावी उपाय...

रामनवमी 2026: श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र, जाप करने से मिलेगा सबकुछ

रामनवमी 2026: श्रीराम के 5 प्रमुख मंत्र, जाप करने से मिलेगा सबकुछMantras of Shri Ram: वर्ष 2026 में रामनवमी 27 मार्च को मनाई जाएगी। यह दिन धर्म, सत्य, मर्यादा और आदर्श जीवन का प्रतीक है। भगवान श्रीराम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहा जाता है, माना जाता है कि श्रद्धा और विश्वास से किए गए मंत्र जाप से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्त

राम नवमी 26 और 27 मार्च 2026 की पूजा के शुभ मुहूर्तऐसा संभवत: पहली बार हो रहा है कि राम नवमी को लेकर मत विभाजन है। एक वर्ग स्मार्त मत के अनुसार 26 मार्च 2026 गुरुवार को रामनवमी मनाने की बात कह रहा है जबकि दूसरा मत 27 मार्च 2026‍ दिन शुक्रवार को रामनवमी मनाएगा। अयोध्या में रामनवमी का पर्व उदयातिथि के अनुसार 27 मार्च को मनाया जाएगा।

चैत्र नवरात्रि 2026 की अष्टमी और नवमी कब है?

चैत्र नवरात्रि 2026 की अष्टमी और नवमी कब है?19 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हुई थी। इस बार सभी तिथियों का दिन में संयोग रहा है। 19 मार्च को अमावस्या के दिन ही प्रतिपदा तिथि की प्रारंभ हो गई थी। इसलिए चैत्र नवरात्रि 2026 में तिथियों के समय को लेकर थोड़ा विशेष संयोग बना रहा है। उदय तिथि (जिस समय सूर्योदय होता है उस समय जो तिथि रहती है उस दिन वही तिथि मान्य है) के आधार पर अष्टमी और नवमी की तिथियां इस प्रकार हैं।

रामनवमी 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्रों में जन्मे श्रीराम को क्यों झेलने पड़े जीवन के बड़े कष्ट?

रामनवमी 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्रों में जन्मे श्रीराम को क्यों झेलने पड़े जीवन के बड़े कष्ट?Ram navami 2026: इस माह की 26 मार्च को श्रीरामनवमी है। हिन्दू धर्म में रामनवमी को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यद्यपि प्रभु श्रीराम गुणातीत है, वे जन्म और मरण से सर्वथा परे हैं किन्तु जनकल्याण के लिए जब वे इस धराधाम पर अवतार लेकर लीला करते हैं तब वे भी मर्यादाओं के अधीन रहकर अपना कार्य करते हैं। जब श्रीराम जनकल्याणार्थ मानवीय लीला करते हैं तो वे स्वयं को विधि के अधीन रखकर जीव को सन्देश देते हैं कि सर्वोपरि तो केवल ईश्वर तत्व ही है। उनकी इन्हीं लीलाओं को जब हम सामान्य जीव अपनी अल्प बुद्धि से देखने व समझने का प्रयास करते हैं तब हम अनेकानेक द्वंदों में उलझकर रह जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com