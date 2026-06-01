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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Updated : सोमवार, 1 जून 2026 (15:08 IST)

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल

The image features the planet Jupiter, the Zodiac, and the symbol for the sign of Cancer.
ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 की सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना 2 जून 2026 को घटित होने जा रही है। ज्ञान, भाग्य, अध्यात्म, धन और संतान के परम कारक देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) अपने पुराने घर को छोड़कर अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश कर रहे हैं।
 
गुरु पूरे 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कर्क राशि में आ रहे हैं। चूंकि कर्क एक जल तत्व की राशि है और चंद्रमा इसके स्वामी हैं, इसलिए इस राशि में आते ही बृहस्पति अपने सबसे बलवान और चेष्टावान स्वरूप (Exalted State) में आ जाते हैं। गुरु का यह उच्च अवस्था में जाना पूरी दुनिया में एक बड़े वैचारिक और आध्यात्मिक बदलाव का संकेत है। शिक्षा जगत, बैंकिंग सेक्टर, न्याय व्यवस्था और धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोगों के लिए यह समय अभूतपूर्व प्रगति लेकर आएगा।
विशेष रूप से मेष, मिथुन, कर्क और मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर जीवन की दिशा और दशा बदलने वाला 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है। आइए बिना किसी तालिका (टेबल) के, अत्यंत विस्तार से जानते हैं कि इस महागोचर का सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ने वाला है:
 

मेष राशि (Aries)

देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसे सुख, माता, भूमि और वाहन का घर माना जाता है।
 
करियर और सामाजिक जीवन: इस अवधि में आपके कार्यक्षेत्र में जबरदस्त उछाल आएगा। नौकरीपेशा लोगों को मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है। समाज में आपका मान-सम्मान और रुतबा बढ़ेगा।
 
पारिवारिक और आर्थिक जीवन: आपके पारिवारिक सुखों में भारी वृद्धि होने वाली है। लंबे समय से अटका हुआ नया घर खरीदने या नई गाड़ी लेने का सपना इस दौरान पूरा होगा। माता जी के स्वास्थ्य में चल रहा पुराना उतार-चढ़ाव पूरी तरह समाप्त होगा और उनके साथ आपके संबंध बेहद मधुर होंगे। मानसिक रूप से आप खुद को बहुत शांत और संतुष्ट महसूस करेंगे।
 

वृषभ राशि (Taurus)

बृहस्पति देव आपकी राशि से तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे पराक्रम, साहस, छोटे भाई-बहन और संचार (Communication) का भाव कहा जाता है।
 
करियर और सामाजिक जीवन: आपकी निर्णय लेने की क्षमता और कार्यकुशलता में गजब का सुधार होगा। लेखन, पत्रकारिता, मार्केटिंग और कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी कला के दम पर बड़ी सफलता हाथ लगेगी। इस दौरान आपकी छोटी लेकिन बेहद लाभदायक व्यावसायिक यात्राएं होंगी।
 
पारिवारिक और आर्थिक जीवन: आपके भीतर आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा रहेगा। छोटे भाई-बहनों के साथ यदि कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह समाप्त होगा और संकट के समय उनका पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आपका झुकाव धार्मिक यात्राओं और परोपकार के कार्यों की तरफ बढ़ेगा।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर उनके दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिसे धन, पैतृक संपत्ति, परिवार और वाणी का स्थान माना जाता है।
 
करियर और आर्थिक जीवन: आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या डूब चुका था, तो वह इस दौरान वापस मिल जाएगा। आय के नए स्रोत बनेंगे जिससे आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। व्यापारियों को निवेश से भारी मुनाफा होने के संकेत हैं।
 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन: आपकी वाणी में एक अद्भुत सौम्यता और आकर्षण पैदा होगा, जिससे लोग आपकी बातों से प्रभावित होकर आपके मुरीद हो जाएंगे। परिवार में चल रहे पुराने विवाद सुलझेंगे और घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्य (जैसे विवाह या मुंडन) का आयोजन होने के प्रबल योग बनेंगे।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय उनके जीवन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी ही राशि में यानी आपके पहले (लग्न) भाव में आ रहे हैं, जहाँ वे पूरी तरह उच्च के हो जाते हैं।
 
व्यक्तिगत विकास और स्वास्थ्य: आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज और आकर्षण देखने को मिलेगा। आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके द्वारा लिए गए फैसले भविष्य में मील का पत्थर साबित होंगे। समाज के संभ्रांत और उच्च पदों पर बैठे लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी हर पुरानी समस्या से आपको निजात मिलेगी।
 
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में यदि कड़वाहट या दूरियां आ गई थीं, तो वे प्यार और आपसी समझ में बदल जाएंगी। जीवनसाथी के भाग्य से भी आपको धन और करियर में लाभ मिलेगा।
 

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव का गोचर आपकी राशि से बारहवें भाव में होने जा रहा है, जिसे व्यय (खर्च), विदेश और मोक्ष का भाव माना जाता है।
 
करियर और आर्थिक जीवन: जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) में काम कर रहे हैं या विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह गोचर सफलता के द्वार खोलने वाला है। विदेशी व्यापार से आपको उम्मीद से बढ़कर लाभ होगा। हालांकि, इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राहत की बात यह है कि ये खर्चे किसी बीमारी पर न होकर शुभ कार्यों, घर के रेनोवेशन या तीर्थ यात्राओं पर होंगे।
 
आध्यात्मिक जीवन: आपका झुकाव भौतिक सुखों से हटकर अध्यात्म, ध्यान और योग की तरफ तेजी से बढ़ेगा। मानसिक शांति के लिए आप कुछ समय एकांत में बिताना पसंद करेंगे।
 

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह गोचर आपके ग्यारहवें भाव में होने जा रहा है, जिसे लाभ, आय और इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है।
 
करियर और आर्थिक जीवन: यह गोचर आपकी आमदनी की रफ्तार को दोगुना कर देगा। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स दोबारा शुरू होंगे और उनसे आपको बंपर आर्थिक लाभ होगा। यदि आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपको बड़ा मुनाफा देकर जा सकता है।
 
सामाजिक जीवन: आपकी कई ऐसी अधूरी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं इस अवधि में पूरी होंगी जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। आपको अपने बड़े भाई-बहनों और मित्रों का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप नए प्रभावशाली मित्र बनाएंगे।
 

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके दसवें भाव में होगा, जिसे कर्म, करियर, व्यवसाय और पिता का स्थान कहा जाता है।
 
करियर और व्यवसाय: आपके पेशेवर जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने वाला है। नौकरीपेशा लोगों को न केवल प्रमोशन मिलेगा, बल्कि उनकी सैलरी में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो बड़े ब्रांड्स से आपको ऑफर मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपके सीनियर्स और बॉस आपके काम के मुरीद रहेंगे।
 
पारिवारिक जीवन: व्यापार करने वाले जातकों के काम का विस्तार होगा। पिता के साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत और सम्मानजनक होंगे। पिता या पैतृक सहयोग से आपको अपने बिजनेस में कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर उनके नौवें भाव में होने जा रहा है, जिसे भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है।
 
भाग्य और करियर: इस गोचर के प्रभाव से आपका सोया हुआ भाग्य पूरी तरह से जाग उठेगा। अब तक जिन कामों में आपको कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता मिल रही थी, वे काम अब बहुत कम प्रयास में भी आसानी से बनने लगेंगे। उच्च शिक्षा या सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को इस अवधि में कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
 
धार्मिक और पारिवारिक जीवन: आप खुद को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों से पूरी तरह जुड़ा हुआ पाएंगे। परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की सुखद यात्रा या प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के प्रबल योग बन रहे हैं। समाज में आपकी ख्याति एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में होगी।
 

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर आठवें भाव में होने जा रहा है, जिसे आयु, संकट, गुप्त विद्या और अचानक होने वाले लाभ-हानि का भाव माना जाता है।
 
करियर और आर्थिक जीवन: यह समय आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है। आर्थिक मोर्चे पर आपको सावधान रहने की जरूरत है, हालांकि सट्टा बाजार या पैतृक संपत्ति के माध्यम से आपको अचानक से कोई बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। जो लोग रिसर्च, गुप्त विज्ञान, ज्योतिष या तंत्र-मंत्र की विद्याओं में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह समय बेहद ज्ञानवर्धक रहेगा।
 
स्वास्थ्य और सावधानी: आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। विशेषकर खान-पान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा पेट, लीवर या मोटापे से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें।
 

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सातवें भाव में होने जा रहा है, जिसे विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी (Partnership) और दैनिक रोजगार का भाव माना जाता है।
 
वैवाहिक और प्रेम जीवन: जो जातक लंबे समय से सिंगल हैं या जिनके विवाह में लगातार अड़चनें आ रही थीं, उनके लिए अब शहनाइयां बजने का समय आ चुका है। आपके लिए विवाह के बेहद मजबूत और अच्छे प्रस्ताव आएंगे। शादीशुदा लोगों के जीवन में चल रहे पुराने तनाव और गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा।
 
बिजनेस और सामाजिक जीवन: यदि आप पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय सबसे सटीक है। आपके साझेदार के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और व्यापार में बड़ा मुनाफा दर्ज किया जाएगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से ऊपर जाएगा।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह गोचर छठे भाव में होने जा रहा है, जिसे रोग, ऋण (कर्ज), और शत्रुओं (विरोधियों) का घर माना जाता है।
 
करियर और कानूनी मामले: कार्यस्थल पर आपके जो विरोधी या सहकर्मी आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे इस दौरान पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। यदि आपका कोई मामला कोर्ट-कचहरी में लंबे समय से लंबित था, तो उसका फैसला इस अवधि में आपके पक्ष में आ सकता है। जो लोग नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी।
 
कर्ज और स्वास्थ्य: यदि आप किसी पुराने कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, तो इस गोचर के दौरान आपको उस कर्ज से मुक्ति पाने के रास्ते मिल जाएंगे। हालांकि, स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। नियमित रूप से योग और संतुलित दिनचर्या अपनाएं ताकि मौसमी बीमारियों से बचे रहें।
 

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर पांचवें भाव में होने जा रहा है, जिसे संतान, बुद्धि, उच्च शिक्षा और प्रेम संबंधों का भाव माना जाता है।
 
शिक्षा और संतान: विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और जटिल से जटिल विषय भी आपको आसानी से समझ आने लगेंगे। जो विवाहित दंपत्ति लंबे समय से संतान सुख से वंचित थे या संतान प्राप्ति की योजना बना रहे थे, उनके घर में इस दौरान किलकारियां गूंज सकती हैं।
 
प्रेम और रचनात्मकता: प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय बेहद रोमांटिक और प्रगाढ़ता लाने वाला रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ विवाह के बंधन में बंधने का फैसला भी कर सकते हैं। आपकी रचनात्मकता (Creativity) और कलात्मक क्षमता अपने चरम पर होगी, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष पहचान और पुरस्कार मिल सकता है।
 
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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