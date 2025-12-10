बुधवार, 10 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Benefits of Paus Amavasya Vrat
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (12:29 IST)

Paus Amavasya 2025: पौस मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya
Importance of Paus Amavasya: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार इस बार पौष अमावस्या 19 दिसंबर 2025, शुक्रवार को मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष मास की अमावस्या विशेष महत्व रखती है, खासकर विशेष रूप से उत्तर भारत में।ALSO READ: December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारी

इस दिन को विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, और तीर्थ यात्रा के लिए महत्व दिया जाता है। अमावस्या का दिन एक नए चंद्र मास की शुरुआत का प्रतीक होता है, और इसे पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का अवसर भी माना जाता है। इस दिन तिल का दान, धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और तप तथा समाज सेवा के कार्य और दान करना बहुत शुभ माना जाता है।

आइए यहां जानते हैं पौष अमावस्या व्रत के फायदे और महत्व के बारे में...
 
पौष अमावस्या का महत्व: पितृ तर्पण: इस दिन को पितृ पक्ष के समान माना जाता है। परिवार के सदस्यों द्वारा अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे 'पितर अमावस्या' भी कहा जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौष मास की अमावस्या के दिन व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक लाभ के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसे विशेष रूप से मोक्ष प्राप्ति के अवसर के रूप में देखा जाता है।ALSO READ: Pradosh Vrat December 2025: दिसंबर माह में पड़ेंगे दो प्रदोष व्रत, जानें महत्वपूर्ण तिथियां और महत्व
 
पौष मास की अमावस्या के व्रत के 5 फायदे:
 
1. पापों का नाश: इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन में पुण्य का संचय होता है। यह दिन पापों के क्षय और पुण्य की वृद्धि के लिए उपयुक्त है।
 
2. पितरों का आशीर्वाद: इस दिन पितरों की पूजा करने से उनके आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। पितृ दोष भी दूर होता है।
 
3. मानसिक शांति: व्रत और ध्यान से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। इस दिन की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जो व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाती है।
 
4. आध्यात्मिक उन्नति: पौष मास की अमावस्या का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह उसे आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है।
 
5. धन-धान्य की वृद्धि: यह व्रत व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में मदद करता है। इसके माध्यम से व्यक्ति को आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य लाभ और परिवार में खुशहाली का अनुभव होता है।
 
पौष मास की अमावस्या विशेष रूप से व्रत, पूजा और तर्पण का दिन होता है, जो न केवल पितरों की तृप्ति के लिए, बल्कि आत्मा की शांति और जीवन में समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन व्रत और पूजा से व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समयMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?

Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?Dhanu sankranti 2025: सूर्य के धनु राशि में जाने को धनु संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब भी बृहस्पति की राशि धनु या मीन में गोचर करने लगता है तब से खरमास या मलमास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान सभी तरह के मांगलिक शुभ कार्य बंद रहते हैं। मलमास में नामकरण, विद्या आरंभ, कर्ण छेदन, अन्न प्राशन, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृहप्रवेश तथा वास्तु पूजन आदि मांगलिक कार्यों को नहीं किया जाता है। इस बार 16 दिसंबर 2025 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं।

Guru gochar 2025: बृस्पपति का मिथुन में प्रवेश, 12 राशियों का दो लाइन में भविष्यफल

Guru gochar 2025: बृस्पपति का मिथुन में प्रवेश, 12 राशियों का दो लाइन में भविष्यफलJupiter Transit in Gemini 2025: मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है, जबकि वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए नए अवसर तो आएंगे, पर व्यापार और निजी रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वहीं लगभग सभी राशियों के लिए खर्चे बढ़ने और निजी संबंधों में संयम रखने की सलाह दी गई है।

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?Weekly Numerology Horoscope December 2025 :यह सप्ताह आपके महत्वपूर्ण कार्य सहकर्मी के सहयोग पूर्ण होंगे। साझेदारी से लाभ होगा, आर्थिक स्तिथि सुधरेगी। कोई भी दस्तावेजों को साइन करने के पूर्व ध्यान से पढ़ लें। अपनी भावनाओ को नियंत्रण में रखे, रिश्तों में चली आ रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

और भी वीडियो देखें

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी व्रत कैसे रखें और कब होगा इसका पारण?

Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी व्रत कैसे रखें और कब होगा इसका पारण?Saphala Ekadashi 2025 : सफला एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू व्रत है, जिसे विशेष रूप से पौ: महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुण्य प्राप्ति, बुरे कर्मों से मुक्ति, और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

Gudi padwa 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल रौद्र संवत्सर का, बृहस्पति राजा और मंगल रहेगा मंत्री

Gudi padwa 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल रौद्र संवत्सर का, बृहस्पति राजा और मंगल रहेगा मंत्रीGudi padwa 2026: 19 मार्च 2026 से हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत का 2083 सन् प्रारंभ होगा। प्रत्येक वर्ष का एक नया संवत्सर होता है। इस बार रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ होगा। हर संवत्सर का प्रभाव अलग अलग माना गया है। रौद्र संवत्सर को सबसे खतरनाक माना गया हैं। रौद्र का अर्थ क्रोध और भयंकर है। इस संवत्सर के राजा गुरु और मंत्री मंगल होंगे। चलिए जानते हैं हिंदू नववर्ष का फल।

Paus Amavasya 2025: पौस मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025: पौस मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 दिसंबर, 2025)Today 10 December 2025 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 10 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार बुधवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक...

10 December Birthday: आपको 10 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

10 December Birthday: आपको 10 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!10 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 10 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com