Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 19 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 19 December horoscope in Hindi 2025 : करियर कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, बॉस से प्रशंसा पाने के योग हैं।

लव प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बनी रहेगी।

धन सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य तनाव से बचने के लिए मानसिक शांति बनाए रखें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर व्यापारियों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

धन धन-संपत्ति संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर करियर में प्रगति तथा रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है।

धन नई योजनाएं अच्छी आय का स्रोत बनेंगी।

स्वास्थ्य मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे।

उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर कार्यक्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। अटके हुए काम पूरे होंगे।

लव भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे, पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

धन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य मानसिक चिंता बढ़ सकती है।

उपाय भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर प्रयासों की सराहना होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव परिवार में शांति और प्रेम का माहौल।

धन निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।

स्वास्थ्य आंखों में थकावट हो सकती है, आराम जरूरी है।

उपाय सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर आज के रूटीन कार्य पूरे होंगे। छात्रों को सफलता मिलेगी।

लव प्रेम की स्थिति सामान्य रहेगी।

धन आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। निवेश से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य गला या त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर कार्यक्षेत्र में आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं।

लव परिवार तथा प्रेम जीवन में में खुशहाली आएगी।

धन निवेश के लिए दिन अनुकूल है।

स्वास्थ्य माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय माता लक्ष्मी की पूजा करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर कार्यक्षेत्र में अपनी कुशलता से स्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।

लव पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।

धन निवेश शुभ रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।

उपाय तुलसी माता को जल चढ़ाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर कार्यक्षेत्र में लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा।

लव आज प्रेम-प्रसंग में हड़बड़ी और जल्दबाजी न करें।

धन आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा।

स्वास्थ्य पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें।

उपाय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे।

लव प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखें।

धन व्यापारिक स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है।

स्वास्थ्य आज आराम को प्राथमिकता दें।

उपाय शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी नई शुरुआत हो सकती है।

लव परिवार की समस्या दूर होगी और भाग्य का साथ मिलेगा।

धन कारोबार से बड़े लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य आज मानसिक तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

उपाय गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।

12. मीन (Pisces)

करियर नौकरी या व्यापार में लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता रहेगी।

लव प्रेमी तथा परिवारजनों से भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन अचानक बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य अपने पाचन तंत्र पर ध्यान दें।