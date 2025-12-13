December 2025 Horoscope: 15 से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, जानिए किसे मिलेगी सफलता?

Weekly Forecast 2025: दिसंबर 2025 का तीसरा सप्ताह, यानी 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025, साल के अंत से ठीक पहले का एक महत्वपूर्ण समय है। यह वह अवधि है जब प्रमुख ग्रहों की स्थिति में बड़े बदलाव होने की संभावना है, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जातकों के जीवन पर पड़ेगा। इस सप्ताह में सूर्य का गोचर (संक्रांति) भी हो सकता है, जो ऊर्जा, करियर और सरकारी कार्यों को प्रभावित करता है।



यहां आप जानिए मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल...

(साप्ताहिक राशिफल: 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2025)

ARIES (मेष)

पैसे की स्थिति समझदारी से ठीक रहेगी और परिवार से स्थिरता महसूस होगी। प्यार में अच्छा व्यवहार आपको सकारात्मक बनाएगा। यात्रा हो सकती है, देरी की चिंता न करें। पानी पीना और समय से सोना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े काम धीरे चलेंगे पर आगे फायदा देंगे। पढ़ाई में दोहराने से ध्यान बढ़ेगा। करियर में आपके लक्ष्य इस सप्ताह आसान लगेंगे, बस शांत रहकर काम करते रहें।

शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नीला

TAURUS (वृषभ)

काम की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी और टीमवर्क से आपकी छवि बेहतर बनेगी। पैसों में स्थिरता रहेगी। परिवार शांत रहेगा। प्यार में खुशी और जुड़ाव बढ़ेगा। यात्रा कम होगी और प्रॉपर्टी मामलों में जल्दबाजी न करें। पढ़ाई में छोटे-छोटे समय में पढ़ना फायदेमंद होगा। हल्का और फाइबर वाला खाना इस सप्ताह आपको आराम देगा। और कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: पीच

GEMINI (मिथुन)

काम थोड़ा धीमा लेकिन सही चलेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्यार में अपनापन बढ़ेगा। पैसों में सावधानी रखें। सेहत के लिए पानी, दिनचर्या और नींद पर ध्यान दें। प्रॉपर्टी में जल्दबाजी से बचें। पढ़ाई में आपकी समझ तेज रहेगी। यात्रा आपको ताजगी और नए अनुभव दे सकती है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। इस सप्ताह करियर में टीमवर्क और उपलब्धियां संतोषजनक बनी रहेंगी।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: मैजेंटा

CANCER (कर्क)

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: ग्रे

LEO (सिंह)

काम में आपकी तारीफ होगी और यात्रा आपका मूड ठीक कर सकती है। पैसों में स्थिरता रहेगी और प्यार में आकर्षण बढ़ेगा। परिवार सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी में बड़ा बदलाव नहीं होगा। पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए छोटे भागों में पढ़ें। सेहत के लिए नींद सुधारें। आप इस सप्ताह भावनात्मक थकान महसूस कर सकते हैं, इसलिए खुद को आराम दें।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: मैरून

VIRGO (कन्या)

पैसों की स्थिति अच्छी रह सकती है, जिससे भविष्य की योजनाएं बना सकेंगे। काम धीरे लेकिन सही तरीके से होगा और परिवार साथ देगा। प्यार में हल्की उलझनें आ सकती हैं, इसलिए नरमी से बात करें। यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। नवीन प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। प्रॉपर्टी फैसले फायदेमंद हो सकते हैं। पढ़ाई में समझ साफ रहेगी और सेहत मन-शरीर संतुलन से ठीक रहेगी। आप उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।

शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: हरा

LIBRA (तुला)

अगर आप बातें मन में रखेंगे तो रिश्तों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम से बातचीत करें। काम में लक्ष्य साफ नजर आएंगे और खर्च पर थोड़ा ध्यान दें। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। यात्रा सुख देगी। प्रॉपर्टी सौदे अच्छे हो सकते हैं। वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी और बचत बढ़ेगी। पढ़ाई में दोहराव से प्रगति होगी। स्वास्थ्य तब अच्छा रहेगा जब आप ज्यादा न सोचें।

शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: लाल

SCORPIO (वृश्चिक)

शुभ अंक: 7 | शुभ रंग: सैफ्रन

SAGITTARIUS (धनु)

करियर उम्मीद के अनुसार तेज नहीं चलेगा, लेकिन इसे सुधार का मौका समझें। पैसों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए अनावश्यक खर्च न करें। परिवार भावनात्मक सहारा देगा और प्यार में अपनापन रहेगा। यात्रा आरामदेह होगी। प्रॉपर्टी सौदे भरोसेमंद लगेंगे। पढ़ाई में अनुशासन बढ़ाएं। नियमित गतिविधि से सेहत सुधरेगी।

शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: सफेद

CAPRICORN (मकर)

काम में अच्छे नतीजे मिलेंगे और परिवार शांत रहेगा। प्रेम जीवन संतोष देगा। यात्रा मन को तरोताजा करेगी। प्रॉपर्टी के काम धीरे लेकिन सही दिशा में बढ़ेंगे। पढ़ाई में तार्किक सोच काम आएगी। भोजन में संतुलन रखें। इस सप्ताह पैसों के फैसलों में समझदारी जरूरी है। मानसिक तनाव को दूर करने और सही खानपान पर ध्यान देने से स्वास्थ्य में सुधार होगा।

शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: पर्पल

AQUARIUS (कुंभ)

काम सामान्य रहेगा और पैसों में स्थिरता रहेगी। परिवार में जल्दबाजी में कही बात तनाव ला सकती है, इसलिए नरमी से बात करें। प्यार सामान्य रहेगा। प्रॉपर्टी की कीमत स्थिर रहेगी। पढ़ाई में लगातार मेहनत फायदेमंद होगी। सेहत भी ठीक रहेगी। यात्रा आपके लिए फायदेमंद रहेगी और मन में नई प्रेरणा आएगी। संपत्ति के मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें।

शुभ अंक: 8 | शुभ रंग: ऑरेंज

PISCES (मीन)