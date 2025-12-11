गुरुवार, 11 दिसंबर 2025
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  4. vrishchik rashi me budh ka gochar fal
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (12:04 IST)

Budh Gochar: वृश्‍चिक राशि में बुध का गोचर, 6 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा

mercury transit in Scorpio 2025
Direct transit of mercury in Scorpio: बुध ग्रह 29 नवंबर 2025 शनिवार के दिन रात्रि 11:07 बजे से मंगल की राशि वृश्‍चिक राशि में मार्गी गोचर किया है। बुध इस गोचर के परिणाम स्वरूप 5 राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ। आओ जानते हैं कि कहीं आपकी राशि भी तो नहीं है इसमें। 
 
1. वृषभ राशि: बुध आपके दूसरे/पांचवें भाव के स्वामी होकर सातवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम आप स्वरूप धन कमाने, ज्ञान बढ़ाने और परिवार को खुशहाल देखने पर जोर देंगे। विदेश में नौकरी के नए अवसर, सकारात्मक परिणाम। नए सौदों से अच्छा लाभ, प्रतिद्वंदियों को चुनौती देंगे। धन कमाने के प्रयास सफल होंगे, बचत कर पाएंगे। साथी से खुलकर बात करेंगे, खुशी के पल। अच्छा रहेगा, पर ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है।
2. सिंह राशि: बुध आपके दूसरे/ग्यारहवें भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी, घर में सुख-शांति रहेगी। सपनों को पूरा करने वाली नौकरी मिलेगी, लक्ष्य पूरे होंगे। धन-धान्य में वृद्धि, बचत कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित करेंगे, आसानी से बचत, मज़बूत प्रतिद्वंदी बनेंगे। पार्टनर के साथ आपसी तालमेल अच्छा, रिश्ता खुशहाल। फिट रहेंगे, उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
 
3. कन्या राशि: बुध आपके पहले/दसवें भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप छोटी दूरी की यात्राएं, जीवन में परिवर्तन, करियर में प्रगति। नई नौकरी और विदेश से अवसर मिलने की संभावना, सफलता मिलेगी। यात्राओं से धन लाभ, भाग्य का साथ मिलेगा। बिज़नेस यात्राओं से लाभ, सफलता प्राप्त होगी। साथी से दिल खोलकर बातें, प्यार भरी बातें करेंगे। दृढ़ता और साहस के कारण सेहत अच्छी बनी रहेगी।
 
4. तुला राशि: बुध आपके नौवें/बारहवें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हर कदम पर भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे। करियर के मामले में विदेश यात्रा के अवसर फलदायी साबित होंगे।  ज्यादा धन कमाने की इच्छा प्रबल, बचत कर पाएंगे। नए व्यापार की शुरुआत से अधिक लाभ, कार्यों में सफलता। पार्टनर के साथ आपसी तालमेल और सहयोग से रिश्ता खुशहाल। बड़ी समस्या नहीं, लेकिन सर्दी-खांसी हो सकती है।
 
5. मकर राशि: बुध आपके छठे/नौवें भाव के स्वामी होकर ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप प्रयासों को सफलता में बदलेंगे, किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन के योग, नए अवसर मिलेंगे। पर्याप्त लाभ मिलेगा, बचत के अवसर। व्यापार में मौजूदा नीतियों से लाभ, नई रणनीति सफलता लाएगी। पार्टनर के साथ आपसी सामंजस्य अच्छा, रिश्ता मज़बूत। सेहत की बात करें तो छोटी-मोटी सर्दी-खांसी हो सकती है, बड़ी समस्या नहीं।
 
6. कुंभ राशि: बुध आपके पांचवें/आठवें भाव के स्वामी होकर दसवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप करियर में सफलता, सारा ध्यान काम पर केंद्रित, ज्ञान बढ़ाने में रुचि। सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति, सफलता मिलेगी। अच्छा धन लाभ, बचत कर सकेंगे, भाग्य का साथ। व्यापार की बात करें तो सट्टेबाजी के व्यापार में अधिक मुनाफा, ट्रेड में चमकेंगे। रिश्ता खुशियों से भरा रहेगा। साहस के कारण स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समय

Mangal gochar: मंगल का धनु में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा शानदार समयMars transit in Sagittarius 2025: 7 दिसम्बर 2025 रविवार को रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर मंगल ग्रह वृश्‍चिक राशि से निकलकर धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की राशि में मंगल का शुभाशुभ परिणाम होता है। जिन राशियों को वक्री बृहस्पति के कारण समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है। मंगल ग्रह उन राशियों को कुछ समय के लिए राहत देकर एक शानदार समय की शुरुआत करेगा। जानिए कि वे कौनसी 5 राशियां हैं जिनका राशिफल बताया जा रहा है।

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारी

December 2025 Festivals: दिसंबर माह के प्रमुख व्रत और त्योहार, जानें विशेष जानकारीDecember 2025 Vrat and Tyohar: दिसंबर का महीना साल का आखिरी महीना होने के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण धार्मिक व्रत और त्योहारों से भरा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस माह में मार्गशीर्ष (अगहन) और पौष माह का प्रभाव रहता है। आइ ए यहां जानते हैं दिसंबर 2025 के प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची और उनकी विशेष जानकारी...

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथा

Paush month: पौष मास का महत्व और पौराणिक कथाहिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद वर्ष के दसवें महीने पौष का प्रारंभ होता है। इस बार यह मास 5 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) से शुरू हो गया है। आइये जानते हैं इस माह के नामकरण, महत्व, पूजा, ऋतु, व्रत एवं त्योहार के साथ ही पौराणिक कथा।

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषण

योगी आदित्यनाथ कब बन सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जानिए लाल किताब ज्योतिष का सटीक विश्लेषणYogi Adityanath PM: योगी आदित्यनाथ की कुंडली (जन्म कुंडली) का विश्लेषण उनके जन्म विवरण पर आधारित होता है। ज्योतिषीय गणना के लिए, उनके जन्म की तारीख और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन सटीक जन्म समय पर ज्योतिषियों में मतभेद हैं। हालांकि प्राप्त कुंडली के आधार पर लाल किताब की ज्योतिष विद्या के अनुसार उनके जन्म ग्रहों, दशा, महादशा और गोचर के ग्रहों में ऐसे प्रबल योग बन रहे हैं कि आने वाले समय में में देश की सत्ता के शीर्ष पर होंगे। हो सकता है कि वे प्रधानमंत्री बने या फिर गृहमंत्री। लेकिन ऐसा कैसे होगा? क्या यह संभव है? चलिए जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कि क्या कहते हैं उनके ग्रह गोचर और राजयोग।

Saphala Ekadashi Benefits: सफला एकादशी व्रत का महत्व और 5 फायदे

Saphala Ekadashi Benefits: सफला एकादशी व्रत का महत्व और 5 फायदेSaphala Ekadashi: इस बार 15 दिसंबर 2025, सोमवार को पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम के अनुरूप, यह एकादशी अपने भक्तों को सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)Today 11 December horoscope in Hindi 2025 :11 दिसंबर 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

11 December Birthday: आपको 11 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

11 December Birthday: आपको 11 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!11 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 दिसंबर, 2025: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 11 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवन

Karmas 2025: खरमास में क्या करें और क्या नहीं, 5 अचूक उपाय से बदलेगा जीवनEffective Remedies for Karmas: खरमास, जिसे हिंदी पंचांग के अनुसार मध्यान्ह काल भी कहा जाता है, हर साल दिसंबर और जनवरी के बीच आता है। यह समय विशेष रूप से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के साथ जुड़ा होता है, और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान किए गए कार्यों का प्रभाव स्थायी होता है। यहां जानें खरमास में क्या करें और क्या नहीं करें:
