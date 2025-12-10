Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 11 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 11 December 2025: करियर: आज नए अवसर सामने आएंगे। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता सुनिश्चित है।

लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और सामंजस्य रहेगा। पुराने मतभेद खत्म होंगे।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान से बचें।

वृषभ (Taurus)

करियर: काम में स्थिरता रहेगी। व्यापार में नया लाभ संभव है।

लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा, रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा।

धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: शुगर या थायरॉइड से पीड़ित लोग सावधानी बरतें।

उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।

लव: प्रेमी के साथ रोमांटिक दिन रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। उधार लेन-देन से बचें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, ध्यान लगाएं।

उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा।

लव: पुराने झगड़े खत्म होंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

धन: धन: आगमन के योग हैं। निवेश के लिए अच्छा समय है।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी संभव है।

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नए कॉन्ट्रैक्ट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।

लव: पार्टनर की भावनाओं को समझें, रिश्ता और मजबूत होगा।

धन: व्यापार में लाभ होगा। बचत में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, पर तनाव से बचें।

उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। टीमवर्क में सफलता मिलेगी।

लव: आज परिवार और लव: रिलेशन में खुशी का माहौल रहेगा।

धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं। नए प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेंगे।

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।

उपाय: हरी वस्तु दान करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां आज मिल सकती हैं।

लव: रिश्तों में समझ बढ़ने से पुराने मतभेद दूर होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग लाभदायक रहेगा।

उपाय: माता दुर्गा की उपासना करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: अपने कार्य में आत्मविश्वास बनाए रखें, चुनौतियों के बावजूद सफलता प्राप्त होगी।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताएँ, संबंध बेहतर होंगे।

धन: अचानक धन: लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर वाले लोग ध्यान रखें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव: जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक लाभ के अवसर हैं। पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, व्यायाम करें।

उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। छात्रों को मेहनत का परिणाम अनुकूल रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों में प्यार झलकेगा।

धन: धन: प्राप्ति के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य: नींद की कमी और तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपके बढ़े नए कॉन्टैक्ट फायदेमंद रहेंगे।

लव: अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार रहेगा।

उपाय: नीले कपड़े पहनें, शुभ रहेगा।

मीन (Pisces)

करियर: छात्रों को करियर में नई दिशा मिलेगी। नौकरीपेशा की योजनाएँ सफल होंगी।

लव: प्रेम जीवन मधुर रहेगा। पुराना रिश्ता मजबूत होगा।

धन: धन: आगमन के प्रबल योग हैं। खर्चों में कमी आएगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।