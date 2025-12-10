शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 11 December 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (11 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 11 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 11 December 2025
मेष (Aries)
 
Today Horoscope Rashifal 11 December 2025: करियर: आज नए अवसर सामने आएंगे। अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता सुनिश्चित है।
लव: प्रेम संबंधों में रोमांस और सामंजस्य रहेगा। पुराने मतभेद खत्म होंगे।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।
स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान से बचें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: काम में स्थिरता रहेगी। व्यापार में नया लाभ संभव है।
लव: साथी के साथ तालमेल बढ़ेगा, रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा।
धन: आर्थिक स्थिति सुधरेगी। निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शुगर या थायरॉइड से पीड़ित लोग सावधानी बरतें।
उपाय: माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने का सही समय है।
लव: प्रेमी के साथ रोमांटिक दिन रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। उधार लेन-देन से बचें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी हो सकती है, ध्यान लगाएं।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में मेहनत का उचित फल मिलेगा। 
लव: पुराने झगड़े खत्म होंगे, रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।
धन: धन: आगमन के योग हैं। निवेश के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित परेशानी संभव है।
उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: नए कॉन्ट्रैक्ट या प्रमोशन के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर की भावनाओं को समझें, रिश्ता और मजबूत होगा।
धन: व्यापार में लाभ होगा। बचत में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, पर तनाव से बचें।
उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। टीमवर्क में सफलता मिलेगी।
लव: आज परिवार और लव: रिलेशन में खुशी का माहौल रहेगा। 
धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं। नए प्रोजेक्ट फायदेमंद रहेंगे।
स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।
उपाय: हरी वस्तु दान करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में प्रोजेक्ट की नई जिम्मेदारियां आज मिल सकती हैं।
लव: रिश्तों में समझ बढ़ने से पुराने मतभेद दूर होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग लाभदायक रहेगा।
उपाय: माता दुर्गा की उपासना करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: अपने कार्य में आत्मविश्वास बनाए रखें, चुनौतियों के बावजूद सफलता प्राप्त होगी। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताएँ, संबंध बेहतर होंगे।
धन: अचानक धन: लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर वाले लोग ध्यान रखें।
उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें।ALSO READ: Paus Amavasya 2025: पौस मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। 
लव: जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ के अवसर हैं। पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, व्यायाम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी। छात्रों को मेहनत का परिणाम अनुकूल रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों में प्यार झलकेगा।
धन: धन: प्राप्ति के योग हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।
स्वास्थ्य: नींद की कमी और तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपके बढ़े नए कॉन्टैक्ट फायदेमंद रहेंगे।
लव: अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।
धन: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार रहेगा।
उपाय: नीले कपड़े पहनें, शुभ रहेगा।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: छात्रों को करियर में नई दिशा मिलेगी। नौकरीपेशा की योजनाएँ सफल होंगी।
लव: प्रेम जीवन मधुर रहेगा। पुराना रिश्ता मजबूत होगा।
धन: धन: आगमन के प्रबल योग हैं। खर्चों में कमी आएगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा।
उपाय: गुरुवार को गरीबों को केले का दान करें।ALSO READ: Saphala Ekadashi 2025 Date: सफला एकादशी व्रत कैसे रखें और कब होगा इसका पारण?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?

'आकाशीय रिकॉर्ड' विद्या क्या है, जानिए कैसे करती है ये आपकी समस्याओं का समाधान?Akashic Records: आकाशीय रिकॉर्ड एक गूढ़ विद्या है। यह विद्या लोगों बताती उनके पिछले जन्म के रिकॉर्ड बताती है और इससे वर्तमान जीवन की समस्याओं को जोड़कर उसका समाधान बताती है। यह विद्या के जानकार मानते हैं कि विशाल ब्रह्मांड की लाइब्रेरी में प्रत्यके आत्मा के कर्मों का रिकॉर्ड दर्ज है। इन्हीं पिछले कर्मों के कारण ही यह वर्तमान का जन्म मिला हुआ है जिसमें हिसाब किताब चलता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति खुद इस रिकॉर्ड को थोड़े से प्रयास से प्राप्त कर सकता है या फिर उसे किसी आकाशीय रिकॉर्ड रिडर्स की मदद लेना चाहिए। इसे जातकर आप अपना वर्तमान जीवन बदल सकते हो।

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?

Lohri Festival: लोहड़ी का पर्व कब है?Lohri Festival 2026: लोहड़ी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है, जो खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व खासकर सर्दी के मौसम में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएं

Year Ender 2025: वर्ष 2025 की 12 प्रमुख धार्मिक घटनाएंYear Ender 2025: वर्ष 2025 धार्मिक घटनाक्रमों के लिहाज से बहुत उथल पुथल के साथ की बड़े समारोह और उत्सवों का वर्ष रहा है। देश और दुनिया में धर्म को लेकर चर्चा चरम पर रही। आओ जानते हैं बीते वर्ष के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रमों को।

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदे

Paus Amavasya 2025 पौष मास की अमावस्या का महत्व और व्रत के 5 फायदेPaus Amavasya Benefits: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार 19 दिसंबर को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। यह दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार भी करता है। यदि इसे सही तरीके से मनाया जाए, तो यह न केवल पितृ दोषों को नष्ट करता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है।

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru Mmithun Gochar 2025: गुरु का मिथुन राशि में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा संभलकरGuru Vakri Gochar 2025: देवगुरु बृहस्पति, जिन्हें ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, 5 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में वक्री (उल्टी चाल) अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु का यह गोचर कई राशियों के लिए एक 'अग्नि परीक्षा' जैसा समय लेकर आ रहा है, जो साल 2026 तक रहेगा। बुध की राशि मिथुन में होने के कारण यह अवधि सीखने, बुद्धि और ज्ञान को निखारने का शानदार मौका देगी और तार्किक क्षमता और विवेक में वृद्धि करेगी। हालांकि, इसके साथ ही कुछ राशियों को करियर, आर्थिक निर्णय, निजी संबंध और स्वास्थ्य के मोर्चे पर फूंक-फूंककर कदम रखने की सख्त ज़रूरत होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह गोचर चुनौतियों भरा सिद्ध हो सकता है।

और भी वीडियो देखें

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदा

जनवरी 2026 में 4 राशियों को होगा बड़ा फायदाJanuary 2026 Rashifal: जनवरी 2026 का महीना ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत खास है, खासकर मकर राशि के लिए, क्योंकि शनि की इस राशि में कई बड़े ग्रहों का जमावड़ा (युति) होने वाला है। जनवरी 2026 में जिन राशियों को विशेष रूप से लाभ होने की संभावना है, वे इस प्रकार हैं।

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 December Birthday: आपको 13 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 13 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 दिसंबर, 2025 का....

Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूची

Paush Month Festivals: पौष महीना 2025-2026: प्रमुख व्रत और त्योहारों की सूचीPaush Vrat and Festival List 2025: पौष मास में कुछ विशेष पर्व होते हैं जो धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। पौष मास की शुद्ध एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है।इसे विशेष रूप से आत्म-संयम और पापों से मुक्ति के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं पौष महीने में आने वाले प्रमुख त्योहारों की पूरी सूची:

बस 5 आदतें सुधार लें नहीं डराएंगे शनिदेव, मिलने लगेंगे अनुकूल फल

बस 5 आदतें सुधार लें नहीं डराएंगे शनिदेव, मिलने लगेंगे अनुकूल फलShanidev: शनि देव को दंडनायक कहा गया है। वे न्याय के देवता है। मकर और कुंभ राशि के स्वामी है। मकर राशि से आपके कर्म का लेखा जोखा रखते हैं और कुंभ राशि से आपकी इच्छाओं को संग्रहित करते रहते हैं। लाल किताब के अनुसार लोगों को उनके पिछले और वर्तमान जन्म के कर्मों के अनुसार लाभ और हानि देते रहते हैं। यदि पिछले जन्म से ही आपके कर्म खराब होते आए हैं तो इस जन्म में 36 वर्ष की उम्र में वह आपकी जिंदगी की सभी इच्छाओं और चाहतों को रोककर रखेंगे और कुछ भी ठीक नहीं होने देंगे। वे जिस भाव में बैठे हैं और जहां जहां देख रहे हैं वहां के शुभ फल को वे नष्ट कर देंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com