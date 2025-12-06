शनिवार, 6 दिसंबर 2025
पं. प्रेमकुमार शर्मा

Saptahik Rashifal 2025: साप्ताहिक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025, महासप्ताह का लेखा-जोखा

Weekly Horoscope 8 to 14th December 2025
(साप्ताहिक राशिफल: 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025) 
 
Weekly Predictions, December 2025: यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत विकास, वित्तीय निवेश और भावनात्मक संबंधों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है। ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि कुछ राशियों को जहां अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी, वहीं कुछ को धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। इस साप्ताहिक राशिफल में हम जानेंगे कि प्रेम, धन और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन अवसरों को भुनाना है। अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए।ALSO READ: Guru Vakri Gochar 2025: 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में होंगे वक्री, 5 राशियों को जून तक फूंक-फूंककर रखना होंगे कदम
 
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
करियर से जुड़े मामलों में इन दिनों धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियां आपके संतुलन की परीक्षा ले सकती हैं। फिर भी, मिलने वाले अनुभव आपके पेशेवर आत्मविश्वास को मजबूत करेंगे। खर्च पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति सहज बनी रहेगी। परिवार से जुड़ी बातचीत मन को हल्कापन देगी और प्रेरित करेगी। प्रेम जीवन शांत और स्थिर दिखाई देता है, बस अति-विचार से बचें। यात्रा मानसिक ताजगी ला सकती है। प्रॉपर्टी संबंधी फैसलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा। तनाव कम रखने से स्वास्थ्य सहयोग देगा। पढ़ाई में आपका ध्यान बढ़ेगा और सीखने की गति भी सुधरेगी। जैसे-जैसे आप परिस्थितियों पर भरोसा रखेंगे, परिणाम अनुकूल होते दिखेंगे।
शुभ अंक : 6
शुभ रंग : भूरा
 
वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)
स्वास्थ्य इन दिनों संतुलित महसूस होगा और आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। बस खुद को अधिक थकाने से बचें। पैसों का प्रबंध समझदारी से करने पर आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। काम में सहयोगी माहौल आपकी योजनाओं को धीरे-धीरे आगे ले जाएगा। परिवार में स्थितियां सामान्य रहेंगी, इसलिए अनावश्यक अपेक्षाएं न रखें। प्रेम संबंधों में शांति और धैर्य बनाए रखना लाभकारी रहेगा। यात्रा आपको मानसिक सुकून दे सकती है। प्रॉपर्टी निवेश लंबे समय के लिए सकारात्मक संकेत दिखा सकता है। पढ़ाई में निरंतर प्रयास आपको अच्छा परिणाम देंगे। यह समय मानसिक अनुशासन के महत्व को और स्पष्ट कर सकता है।
शुभ अंक : 2
शुभ रंग : पीला
 
मिथुन (21 मई – 21 जून)
यात्रा से जुड़े अवसर उत्साह बढ़ा सकते हैं और सोच को नए आयाम दे सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है और किसी छोटे लाभ की खुशी भी मिल सकती है। पेशेवर प्रगति जारी रहेगी, हालांकि दिनचर्या को रोचक बनाना जरूरी रहेगा। परिवार का माहौल शांत और सहायक दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में हल्की भावनात्मक अस्थिरता आ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में नई दिशा बनने की शुरुआत हो सकती है। पढ़ाई में आपकी सक्रियता आपको आगे बढ़ाएगी। यह समय आपको नए अनुभवों को अपनाने और अपनी क्षमता को समझने में मदद कर सकता है।
शुभ अंक : 3
शुभ रंग : नीला
 
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं और आप दीर्घकालिक सुरक्षा पर अधिक केंद्रित महसूस कर सकते हैं। प्रेम जीवन में भावनात्मक सहजता लौटती दिखेगी। पढ़ाई में आपकी मेहनत प्रभावी रहेगी। काम में थोड़ी धीमी रफ्तार महसूस हो सकती है, पर स्थितियां धीरे-धीरे सुधरेंगी। आर्थिक निर्णय लेते समय सावधानी आवश्यक है। यात्रा छोटी और व्यावहारिक रह सकती है। परिवार का माहौल शांत रहेगा यदि प्रतिक्रिया नियंत्रित रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस अपनी प्राकृतिक गति बनाए रखें। यह समय आपको धीरे-धीरे सुलझती परिस्थितियों का एहसास करा सकता है।
शुभ अंक : 11
शुभ रंग : ऑरेंज
 
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
वित्तीय स्थिति संतुलित रह सकती है और काम में प्रगति धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। प्रेम जीवन भावनात्मक जुड़ाव को गहरा कर सकता है। सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम, पानी और पौष्टिक आहार मददगार रहेंगे। यात्रा सरल रहेगी लेकिन विचारों में स्पष्टता ला सकती है। परिवार का माहौल शांत बना रहेगा। पढ़ाई में लंबे समय तक फोकस बनाए रखना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। प्रॉपर्टी मामलों में अनुकूल प्रगति मिल सकती है। यह समय याद दिला सकता है कि अच्छी सेहत भविष्य की उपलब्धियों की नींव है।
शुभ अंक : 4
शुभ रंग : सिल्वर
 
कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)
पढ़ाई में आपकी नियमित मेहनत अच्छे परिणाम दिखा सकती है। यह समय समझाता है कि निरंतर छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस थकान से बचें। आर्थिक स्थिति सीमित महसूस हो सकती है, इसलिए प्राथमिकताएं स्पष्ट रखें। कामकाज में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति जारी रहेगी और आपका धैर्य विशेष महत्व रखेगा। परिवार से जुड़ा समय मन को सुकून देगा। प्रेम जीवन हल्का और खुशी से भरा रहेगा। यात्रा मानसिक तरोताजगी दे सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में थोड़ी देरी संभव है, पर स्थितियां आगे चलकर सुधार दिखाएंगी।ALSO READ: Dhanu sankranti 2025: धनु संक्रांति कब है, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और कथा?
शुभ अंक : 22
शुभ रंग : ग्रे
 
तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)
आर्थिक स्थिति आरामदायक रह सकती है और बचत पर ध्यान देने से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर रूटीन संतुलित और संभल हुआ रहेगा। पढ़ाई में नए विचार आपकी प्रगति में मदद करेंगे। परिवारिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी, इसलिए अनावश्यक टकराव से बचें। प्रेम जीवन में आकर्षण और खुलापन दिखाई देगा। यात्रा कम दूरी की हो सकती है लेकिन मन को प्रसन्न करेगी। प्रॉपर्टी संबंधी निर्णय लेने में धैर्य जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। यह समय छोटी उपलब्धियों को शांति से स्वीकारने की दिशा में ले जा सकता है।
शुभ अंक : 5
शुभ रंग : लाल
 
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)
परिवारिक बातचीत में संयम जरूरी है, क्योंकि भावनाएं अचानक उभर सकती हैं। पेशेवर रूप से स्थितियां नियंत्रित रहेंगी, बस संवाद बेहद स्पष्ट रखें। आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी, इसलिए फिजूलखर्ची से दूरी रखें। प्रेम जीवन शांत रहेगा, पर अपनी सच्ची भावनाएं साझा करना रिश्ते को गहरा करेगा। यात्रा मन को राहत दे सकती है। प्रॉपर्टी मामलों में धीरे-धीरे प्रगति होने की संभावना है। स्वास्थ्य सही रहेगा यदि आप समय पर ध्यान दें। पढ़ाई में प्रेरणा बनी रहेगी। यह समय परिस्थितियों को शांत मन से संभालने में आपके काम आएगा।
शुभ अंक : 8
शुभ रंग : सफेद
 
धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)
पैसों के मामले में लाभ की संभावना है और आपके पिछले प्रयास सकारात्मक रूप से उभर सकते हैं। काम में आपकी मेहनत नजर आएगी और आइडिया आगे रखने के लिए समय अनुकूल है। पढ़ाई में सुधार के संकेत मिलेंगे। परिवार का माहौल सहयोगी रहेगा। प्रेम जीवन स्थिर रहेगा यदि आप संवाद सौम्य रखें। यात्रा कम हो सकती है, लेकिन यह ठहराव मानसिक आराम देगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में निरंतर वृद्धि संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा यदि आप दिनचर्या का पालन करें। यह समय दर्शा सकता है कि स्थिरता भविष्य की प्रगति का मजबूत आधार है।
शुभ अंक : 17
शुभ रंग : क्रीम
 
मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)
सेहत को हल्की और कोमल देखभाल की आवश्यकता है, इसलिए ज्यादा मेहनत से बचें। काम में आपकी लगन की सराहना होगी और प्रगति साफ दिखेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुष्टि मिलेगी और परिवार का माहौल सहज रहेगा यदि सीमाएं स्पष्ट रहें। यात्रा कम होगी लेकिन उपयोगी साबित हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए टालमटोल से बचना जरूरी है। यह समय आपको शरीर को अपनी मुख्य शक्ति मानकर उसकी देखभाल करने की दिशा में प्रेरित कर सकता है।
शुभ अंक : 22
शुभ रंग : पिंक
 
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
प्रॉपर्टी मामलों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं और पढ़ाई में प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। यह समय दिखाता है कि जब मन शांत होता है, तो बाहरी उपलब्धियां और आसानी से मिलती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी अनुशासित दिनचर्या सभी क्षेत्रों में सुधार लाएगी। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी और काम में निरंतर प्रगति महसूस होगी। परिवार का माहौल सहज रहेगा। प्रेम जीवन में ईमानदारी अपनाने से रिश्ते और मजबूत बनेंगे। यात्रा नए अनुभव और उत्साह लेकर आएगी।
शुभ अंक : 9
शुभ रंग : ऑरेंज
 
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
धीमी गति से आगे बढ़ते हालात भी आपको सही दिशा में बनाए रखेंगे, इसलिए किसी से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉपर्टी मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। पढ़ाई में आपका समर्पण सकारात्मक परिणाम देगा। स्वास्थ्य के लिए सावधानी जरूरी है, इसलिए खुद को अधिक जिम्मेदारियों में न उलझाएं। प्रेम जीवन शांत रहेगा और परिवारिक बातचीत में संवेदनशीलता महत्वपूर्ण रहेगी। यात्रा आपको सुखद और समझ बढ़ाने वाले अनुभव दे सकती है।
शुभ अंक : 7

 
