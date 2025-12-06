शनिवार, 6 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. brihaspati ka mithun rashi mein gochar 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (11:46 IST)

Guru gochar 2025: बृस्पपति का मिथुन में प्रवेश, 12 राशियों का दो लाइन में भविष्यफल

बृहस्पति गोचर 2025
Jupiter Transit in Gemini 2025: अतिचारी बृहस्पति ग्रह का 5 दिसंबर को पुन: मिथुन राशि में प्रवेश हो गया है जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। बृहस्पति के पुन: मिथुन में गोचर के चलते जानते हैं कि क्या रहेगा 12 राशियों का राशिफल या भविष्‍यफल।

मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है, जबकि वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिल सकती है। कन्या राशि वालों के लिए नए अवसर तो आएंगे, पर व्यापार और निजी रिश्तों पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, वहीं लगभग सभी राशियों के लिए खर्चे बढ़ने और निजी संबंधों में संयम रखने की सलाह दी गई है।
 
1. मेष (Aries): प्रयासों में देरी और आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी; जल्दबाजी में नौकरी बदलने से बचें और यात्रा में सतर्क रहें।
 
2. वृषभ (Taurus): अचानक धन लाभ हो सकता है, पर असंतोष रहेगा; कार्यस्थल पर धैर्य रखें, खर्च बढ़ेंगे और आंखों की सेहत का ध्यान रखें।
 
3. मिथुन (Gemini): मित्रों से सतर्क रहें, करियर परिणाम मध्यम रहेंगे; अहंकार से बचें, आय बनी रहेगी पर खर्चों में अधिकता रहेगी।
 
4. कर्क (Cancer): खर्चों में अचानक वृद्धि और कार्यों में देरी होगी; मध्यम परिणाम मिलेंगे, और पारिवारिक मुद्दों के चलते दांपत्य जीवन में तनाव रह सकता है।
 
5. सिंह (Leo): प्रयासों में सफलता मिलेगी और लक्ष्य हासिल होंगे; करियर में मान-सम्मान और व्यापार/शेयर बाजार से अच्छा लाभ मिलेगा।
 
6. कन्या (Virgo): नए अच्छे अवसर मिलेंगे और उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं; व्यापार पर कम ध्यान और अचानक खर्चों में वृद्धि चिंतित कर सकती है।
 
7. तुला (Libra): भाग्य का साथ कमजोर और विकास की गति धीमी रहेगी; सफलता में विलंब, खर्चे अधिक और जीवनसाथी के साथ निराशाजनक स्थिति संभव है।
 
8. वृश्चिक (Scorpio): आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी और अचानक धन लाभ संभव है; काम का दबाव अधिक, निजी संबंधों में धैर्य रखें और सेहत का ध्यान दें।
 
9. धनु (Sagittarius): विदेश से जुड़े अवसर लाभदायक सिद्ध होंगे और यात्राएं अधिक होंगी; प्रयासों से अच्छा मुनाफा कमाएंगे और जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध रहेंगे।
 
10. मकर (Capricorn): मेहनत से उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे और सेवा भाव से कार्य करेंगे; खर्चे अधिक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा कर पाएंगे और सेहत अच्छी रहेगी।
 
11. कुंभ (Aquarius): कार्यभार अधिक और असुरक्षा की भावना का सामना करना पड़ेगा; अत्यधिक खर्चों के कारण बचत कठिन होगी और बच्चों के सेहत पर खर्च संभव है।
 
12. मीन (Pisces): घर/संपत्ति से जुड़ी कुछ समस्याएं, लेकिन घर में शुभ कार्य भी होंगे; मानसिक तनाव के कारण प्रदर्शन प्रभावित होगा और परिवार से संबंधित खर्च अधिक रहेगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...

शनि भारी होने पर संकट मोचन हनुमान स्तोत्र पढ़ने से ये होता है...Shani bhari hai to kya kare: शनि के भारी होने से जातक की जिंदगी के हर क्षेत्र में उसे परेशानी खड़ी होती है। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या के साथ ही अन्य कई तरह की समस्याओं से जातक घिर जाता है। जब कुंडली में शनि भारी हो या शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़ेसाती या ढैया चल रही हो, तब संकट मोचन हनुमान स्तोत्र, जिसे 'हनुमानाष्टक' भी कहते हैं उसका पाठ करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस स्तोत्र को पढ़ने से एक ओर जहां शनि का दुष्प्रभाव शांति होता है वहीं और भी कई तरह के इसके लाभ मिलते हैं। शनि के कष्टों से मुक्ति और संकट मोचन हनुमान स्तोत्र के लाभ-

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?

Mangal dosha: मंगल दोष वालों को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए?Mangal dosha:यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्‍टम और द्वादश भाव में है तो यह मंगल दोष पीड़ीत की कुंडली मानी जाती है। मंगल दोष का कारण मंगल ग्रह है और इस ग्रह के देवता भूमि पुत्र मंगलदेव है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से यह दोष दूर हो जाएगा? आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

Guru gochar 2025: बृहस्पति के मिथुन राशि में गोचर से 5 राशियों को रहना होगा संभलकरJupiter Transit in Gemini 2025: बृहस्पति ग्रह एक राशि में 12 माह रहते हैं लेकिन इस वक्त वे अतिचारी और वक्री गोचर कर रहे हैं। 5 दिसंबर को वे पुन: मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वे 02 जून 2026 तक रहेंगे। इस दौरान 5 राशियों को संभलकर रहना होगा। उन्हें अचानक से कोई आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है या पारिवारिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राह

Lal Kitab Tula rashi upay 2026: तुला राशि के जातकों के लिए लाल किताब के अचूक उपाय, राहु रोकेगा राहLal Kitab Tula rashi upay 2026: वर्ष 2026 तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर और कर्म प्रधान वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष आपको अपने प्रयासों का अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ ग्रहों के गोचर से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान देना आवश्यक है। शनिदेव छठे भाव (शत्रु, रोग और कर्ज का भाव) में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव का शनि शत्रुओं और रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो एक शुभ स्थिति है। सबसे बड़ी चुनौती राहु और केतु पैदा कर रहे हैं।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है वर्ष 2026, पढ़ें सालभर का भविष्यफल?

और भी वीडियो देखें

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 08 से 14 दिसंबर 2025 तक, क्या कहते हैं आपके मूलांक के सितारे?Weekly Numerology Horoscope December 2025 :यह सप्ताह आपके महत्वपूर्ण कार्य सहकर्मी के सहयोग पूर्ण होंगे। साझेदारी से लाभ होगा, आर्थिक स्तिथि सुधरेगी। कोई भी दस्तावेजों को साइन करने के पूर्व ध्यान से पढ़ लें। अपनी भावनाओ को नियंत्रण में रखे, रिश्तों में चली आ रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (06 दिसंबर, 2025)Today 06 December 2025 horoscope in Hindi : आज 06 दिसंबर 2025, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल

2026 Horoscope: 100 साल बाद मकर राशि में महासंयोग: 2026 में 5 राशियां होंगी मालामाल2026 Horoscope: जनवरी 2026 में ज्योतिषीय दृष्टि से एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना होने जा रही है। लगभग 100 साल बाद, मकर राशि (Capricorn) में पाँच ग्रहों (सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा) का महासंयोग (पंचग्रही योग) बनेगा। यह योग 17 जनवरी 2026 के आस-पास बनना शुरू होगा। यह समय धन वृद्धि, करियर में प्रगति और जीवन में नए अवसरों के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। जनवरी 2026 के दौरान, विशेषकर 13 से 20 जनवरी के बीच, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में एक साथ आकर यह दुर्लभ पंचग्रही योग निर्मित करेंगे।

06 December Birthday: आपको 6 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 December Birthday: आपको 6 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 06 दिसंबर, 2025: शनिवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 06 December 2025: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com