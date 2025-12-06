शुक्रवार, 13 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

07 December Birthday: आपको 7 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

07 December Birthday
07 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 7 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Guru Vakri Gochar 2025: 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में होंगे वक्री, 5 राशियों को जून तक फूंक-फूंककर रखना होंगे कदम
 
आपका जन्मदिन: 7 दिसंबर
 
दिनांक 7 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप पैनी नजर के होते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 7, 16, 25
 
शुभ अंक : 7, 16, 25, 34
 
शुभ वर्ष : 2026
 
ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु
 
शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
 
करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। 
 
कारोबार: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं व मंदिर में पताका चढ़ाएं। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी। व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी।
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
मिलिंद गाबा (Milind Gaba): भारतीय गायक, गीतकार, संगीत निर्माता और पंजाबी और बॉलीवुड संगीत से जुड़े अभिनेता, जिन्हें बेहतरीन गानों के लिए जाना जाता है।
 
राहुल भट्ट (Rahul Bhatt): इन्होंने अपना करियर एक फैशन मॉडल के रूप में शुरू किया था और भारतीय अभिनेता, जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। 
 
अली असगर (Ali Asgar): यह कई भारतीय टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में दिखाई दिए, एक भारतीय अभिनेता और स्टैंड-अप कॉमेडियन रहे हैं। 
 
जतीन्द्रनाथ मुखर्जी (Jatindranath Mukherjee): एक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी।
 
अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal): भारतीय राजनेता।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 दिसंबर, 2025)

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

14 March Birthday: आपको 14 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

14 March Birthday: आपको 14 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!14 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 14 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 14 मार्च 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय14 March 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 14 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त...

Ganagaur Teej 2026: गणगौर तीज व्रत 2026: कब है, जानें महत्व, सामग्री, पूजन के मुहूर्त और विधि

Ganagaur Teej 2026: गणगौर तीज व्रत 2026: कब है, जानें महत्व, सामग्री, पूजन के मुहूर्त और विधिGanagaur Teej Vrat 2026: गणगौर तीज एक अहम पर्व है, जो भारतीय समाज में विशेष स्थान रखता है। यह दिन विशेष रूप से सौभाग्य और धर्म की प्राप्ति के लिए होता है। गणगौर तीज के त्योहार पर सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके अपने परिवार और पति के सुखी जीवन की कामना करती हैं।

1914 के विश्‍व युद्ध का इतिहास दोहराएगा 2026, दोनों साल के कैलेंडर में चौंकाने वाली समानता

1914 के विश्‍व युद्ध का इतिहास दोहराएगा 2026, दोनों साल के कैलेंडर में चौंकाने वाली समानताइतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वक्त का पहिया घूमकर वापस आता है, लेकिन क्या तारीखें भी खुद को दोहराती हैं? सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत वायरल हो रही है और ज्योतिषियों के बीच एक चौंकाने वाली समानता चर्चा का विषय बनी हुई है। गणितीय गणना बताती है कि वर्ष 2026 का कैलेंडर हूबहू 1914 और 1942 की 'कार्बन कॉपी' है। आश्चर्य तो तब हुआ जबकि घटनाक्रम भी समान पाए गए।

Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?

Papmochani Ekadashi 2026. पापमोचनी एकादशी कब है?Papmochani Ekadashi vrat: चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष में पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026, रविवार को रखा जाएगा। मान्यतानुसार इस दिन भगवान श्रीविष्णु की पूजा करने और व्रत-उपवास रखने से मनुष्य को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और सुख-शांति की प्राप्ति होती है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

खाटू श्याम बाबा

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com