Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 07 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 07 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

लव: विवाहितों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।

धन: आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: पाचन से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने की जरूरत है।

लव: रिश्तों में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है।

धन: आज आपको आज अचानक लाभ या हानि की स्थिति बन सकती है।

स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है।

उपाय: देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं।

धन: कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: दफ्तर में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें।

लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे।

धन: कर्ज चुकाने या लोन लेने के मामलों में सफलता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है।

उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।

सिंह (Leo)

करियर: कला, मीडिया या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम दिन है।

धन: सट्टेबाजी या अचानक लाभ के स्रोतों से बचें।

स्वास्थ्य: उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी। घर से काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है।

लव: घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

धन: घर की साज-सज्जा पर खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: आज आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी। अपनी बात स्पष्टता से रखें।

लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है।

धन: छोटे निवेश से लाभ के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: कंधे या हाथ में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है।

उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: रुके हुए वेतन या बकाया भुगतान प्राप्त हो सकता है।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आँख या गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।

उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

धन: यह दिन नए काम शुरू करने के लिए शुभ है।

स्वास्थ्य: अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: विदेश से संबंधित व्यापार या नौकरी में लाभ होगा।

लव: गुप्त संबंध सार्वजनिक हो सकते हैं, सतर्क रहें।

धन: आज आपको खर्च और विदेशी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य: टेंशन के समय में ध्यान और योग से राहत मिलेगी।

उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा को सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेमीजन एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे।

धन: व्यापार में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।

स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।

उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।

मीन (Pisces)

करियर: आज का दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए अत्यंत शुभ है।

लव: काम की व्यस्तता के कारण लव लाइफ पर ध्यान कम रहेगा।

धन: करियर में सफलता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण मानसिक तनाव हो सकता है।