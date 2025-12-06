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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 07 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 07 December 2025 horoscope in Hindi
मेष (Aries) 
Today 07 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यस्थल पर किसी वरिष्ठ या गुरु तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। 
लव: विवाहितों को जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा।
धन: आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है। 
स्वास्थ्य: पाचन से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है। 
 
वृषभ (Taurus) 
करियर: सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। 
लव: रिश्तों में पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। 
धन: आज आपको आज अचानक लाभ या हानि की स्थिति बन सकती है।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है। 
उपाय: देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें।
 
मिथुन (Gemini) 
करियर: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंध विवाह में बदल सकते हैं। 
धन: कारोबार में नए समझौते हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करेंगे। 
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
कर्क (Cancer) 
करियर: दफ्तर में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें।
लव: काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को समय नहीं दे पाएंगे। 
धन: कर्ज चुकाने या लोन लेने के मामलों में सफलता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: अत्यधिक भागदौड़ से थकान हो सकती है। 
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें।
 
सिंह (Leo) 
करियर: कला, मीडिया या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम संबंधों के लिए उत्तम दिन है। 
धन: सट्टेबाजी या अचानक लाभ के स्रोतों से बचें। 
स्वास्थ्य: उत्साह और ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
 
कन्या (Virgo) 
करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी। घर से काम करने वालों के लिए दिन अच्छा है।
लव: घरेलू जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
धन: घर की साज-सज्जा पर खर्च हो सकता है। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें। 
उपाय: मां दुर्गा के मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 
तुला (Libra) 
करियर: आज आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी। अपनी बात स्पष्टता से रखें। 
लव: पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। 
धन: छोटे निवेश से लाभ के संकेत हैं। 
स्वास्थ्य: कंधे या हाथ में हल्की अकड़न महसूस हो सकती है।
उपाय: छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio) 
करियर: रुके हुए वेतन या बकाया भुगतान प्राप्त हो सकता है। 
लव: परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। 
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आँख या गले से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है।
उपाय: जल में गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं।
 
धनु (Sagittarius) 
करियर: आज आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। 
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे। 
धन: यह दिन नए काम शुरू करने के लिए शुभ है।
स्वास्थ्य: अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn) 
करियर: विदेश से संबंधित व्यापार या नौकरी में लाभ होगा। 
लव: गुप्त संबंध सार्वजनिक हो सकते हैं, सतर्क रहें।
धन: आज आपको खर्च और विदेशी मामलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 
स्वास्थ्य: टेंशन के समय में ध्यान और योग से राहत मिलेगी।
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius) 
करियर: नौकरीपेशा को सामाजिक नेटवर्क से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेमीजन एकांत में समय बिताना पसंद करेंगे। 
धन: व्यापार में आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन देर रात तक जागने से बचें।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 
मीन (Pisces) 
करियर: आज का दिन आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए अत्यंत शुभ है। 
लव: काम की व्यस्तता के कारण लव लाइफ पर ध्यान कम रहेगा। 
धन: करियर में सफलता से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
स्वास्थ्य: कार्यभार के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। 
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