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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 10 October 2026 (19:20 IST)

मंगल गुरु के साथ शनि का नवपंचम योग, इन राशियों को मिलेगी बड़ी सफलता

shani guru mangal navpancham
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (19:20 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राशि परिवर्तन और एक-दूसरे के साथ बनने वाले योग जीवन में बड़े और दूरगामी बदलाव लेकर आते हैं। वर्तमान में ग्रहों के राजा सूर्य के मित्र मंगल और देवगुरु बृहस्पति दोनों एक साथ जल तत्व की राशि कर्क में विराजमान हैं। वहीं, कर्मफल दाता शनि देव जल तत्व की ही राशि मीन में गोचर कर रहे हैं।
 
कर्क और मीन राशि के बीच 5-9 (नवपंचम) का संबंध बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में नवपंचम योग को अत्यंत शुभ, भाग्यवर्धक और समृद्धिदायक माना गया है। मंगल-गुरु की संयुक्त ऊर्जा और शनि के नवपंचम संबंध से एक ऐसा दुर्लभ त्रिकोण बन रहा है जो विशेष रूप से 5 राशियों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा।
 

1. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि में ही मंगल और गुरु की युति बनी हुई है, जिस पर शनि का नवपंचम प्रभाव पड़ रहा है।
करियर और व्यापार: आपकी कार्यशैली में जबरदस्त ऊर्जा और परिपक्वता देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी में बदलाव का प्रयास कर रहे हैं या किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय स्वर्णिम रहेगा।
आर्थिक स्थिति: आय के नए और स्थायी स्रोत स्थापित होंगे। अचानक हुए धन लाभ से बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
विशेष लाभ: मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी इजाफा होगा।
 

2. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, जो गुरु के साथ बैठकर शनि से नवपंचम योग बना रहे हैं।
भाग्य का साथ: इस योग के प्रभाव से भाग्य आपका पूरा साथ देगा। आपके लंबे समय से अटके हुए काम बिना किसी बाधा के पूरे होने लगेंगे।
उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा: विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत फलदायी है। विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों या विदेश यात्रा की इच्छा रखने वालों को बड़ी सफलता मिलेगी।
आध्यात्मिक प्रगति: धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त होगी।
 

3. मीन राशि (Pisces)

शनि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि के मंगल-गुरु के साथ नवपंचम संबंध बना रहे हैं।
करियर में पदोन्नति: नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं।
निवेश और संपत्ति: प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद सुलझ सकता है।
पर्सनालिटी में निखार: आपके निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत निखार आएगा और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा।
 

4. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर पराक्रम और लाभ भाव को बल प्रदान कर रहा है।
व्यापारिक सफलता: बिजनेस में नए अनुबंध और बड़ी डील्स फाइनल हो सकती हैं। साझेदारी के कामों में जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा।
वित्तीय लाभ: पुराने किए गए निवेश से आपको उम्मीद से बढ़कर रिटर्न मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आने की पूरी संभावना है।
पारिवारिक सुख: भाई-बहनों और परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा।
 

5. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग आय और इच्छा पूर्ति के भावों को मजबूती दे रहा है।
इच्छाओं की पूर्ति: आप लंबे समय से जिस प्रोजेक्ट या लक्ष्य पर काम कर रहे थे, उसमें अब सफलता प्राप्त होगी।
नेटवर्किंग से लाभ: प्रभावशाली और बड़े अधिकारियों से आपके संबंध बनेंगे, जो भविष्य में आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
प्रतियोगी परीक्षाएं: नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है, शुभ समाचार मिल सकता है।
 

शुभ फल में वृद्धि के लिए ज्योतिषीय उपाय

  • इस शुभ गोचर का पूर्ण और निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं:
  • प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें।
  • शनिवार के दिन शनि देव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा चने की दाल या पीली वस्तुओं का दान करें।
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