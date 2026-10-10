Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 12 अक्‍टूबर, 2026 दैनिक राशिफल: 12 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 12 October horoscope in Hindi : आज 12 अक्‍टूबर, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

मेष (Aries)

Today 12 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर नई शुरुआत के योग हैं।

व्‍यापार: व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में आपसी समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय मामलों में दिन शुभ रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर शहद और जल अर्पित करें, 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी में जल्दबाजी से बचें, संयम रखें।

व्‍यापार: व्यापार में कोई नया जोखिम न लें।

लव: परिवार के साथ संवाद बनाए रखें।

धन: अनावश्यक खर्च बजट बिगाड़ सकता है।

स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत पर ध्यान दें, पर्याप्त आराम करें।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और सफेद चंदन चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके विचार सराहे जाएंगे।

व्‍यापार: व्यापार में मुनाफे के नए रास्ते मिलेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: जल में बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यस्थल पर मेहनत का फल मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापार में सतर्क रहकर कदम बढ़ाएं।

लव: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग का दही और शक्कर से अभिषेक करें और सफेद चंद्रमौली शिव रूप का ध्यान करें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी।

व्‍यापार: व्यापार में नई डील्स फाइनल हो सकती हैं।

लव: प्रेम संबंधों में निकटता आएगी।

धन: धन लाभ होने के संकेत हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा।

उपाय: जल में लाल चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिव चालीसा का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, कागजात जांचें।

व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाजी का निर्णय भारी पड़ सकता है।

लव: परिवार में बड़ों की राय मानना लाभ देगा।

धन: आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें।

स्‍वास्‍थ्‍य: थकान दूर करने के लिए विश्राम करें।

उपाय: शिवलिंग पर भस्म और दूर्वा अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में तरक्की के नए मौके मिलेंगे।

व्‍यापार: व्यापार में बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।

लव: परिवार में खुशहाली रहेगी।

धन: वित्तीय पक्ष काफी मजबूत होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

उपाय: पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी।

व्‍यापार: व्यापारिक रणनीतियां सफल होंगी।

लव: परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

धन: अचानक धन लाभ की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव कम रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल के साथ पंचामृत और लाल फूल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई परियोजना शुरू करने के लिए दिन अच्छा है।

व्‍यापार: व्यापार में रुके काम गति पकड़ेंगे।

लव: संतान की सफलता से खुशी मिलेगी।

धन: आय में वृद्धि होने की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: जल में थोड़ी सी हल्दी या केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा।

व्‍यापार: व्यापार में लेनदेन सोच-समझकर करें।

लव: परिवार में संयम से काम लें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं।

स्‍वास्‍थ्‍य: शरीर में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर काले तिल और गंगाजल मिलाकर चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपकी कूटनीति से कार्य हल होंगे।

व्‍यापार: व्यापार में नए समझौते लाभदायक रहेंगे।

लव: मित्रों के साथ मनोरंजक समय बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्फूर्ति और ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी बात का सम्मान होगा।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

लव: परिवार में मांगलिक चर्चा होगी।

धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर पीले फूल और बेलपत्र चढ़ाएं, 'हर हर महादेव' का स्मरण करें।

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