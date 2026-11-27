केतु का कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव

Transit of Ketu into Cancer 2026: ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह केतु को वैराग्य, मोक्ष, आध्यात्मिकता और गूढ़ रहस्यों का कारक माना जाता है। यूं तो केतु का मुख्य (मध्यम) गोचर 05 दिसंबर को होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही 25 नवंबर 2026, बुधवार को शाम 04:34 बजे स्पष्ट केतु कर्क राशि में प्रवेश किया है। इसी समय केतु अश्लेषा नक्षत्र के चतुर्थ पद में भी गोचर करेंगे।

1. वृषभ राशि (Taurus)

आपके तीसरे भाव में केतु का गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि, छोटे भाई-बहनों के साथ संवाद में स्पष्टता रखें, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र के प्रभाव से गलतफहमी पैदा हो सकती है।

2. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर ग्यारहवें भाव (लाभ और इच्छा पूर्ति) में होगा। यह समय आर्थिक लाभ के नए स्रोत खोल सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है। चूंकि अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध आपके भी स्वामी हैं, इसलिए व्यापारिक बुद्धि से आप कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में कर लेंगे।

3. तुला राशि (Libra)

आपके दसवें भाव (कर्म और करियर) में केतु का गोचर कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। नौकरी बदलने या नई परियोजना पर काम करने के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखें और ऑफिस की राजनीति से खुद को दूर रखना ही आपके लिए हितकर होगा।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

नौवें भाव (भाग्य और धर्म) में केतु का प्रवेश आपको धार्मिक यात्राओं और गूढ़ विषयों के अध्ययन की ओर प्रेरित करेगा। भाग्य का साथ पाने के लिए आपको अपनी मेहनत बढ़ानी होगी। पिता या गुरु तुल्य व्यक्तियों के साथ वैचारिक मतभेद न होने दें, उनका सम्मान करें।

5. कुंभ राशि (Aquarius)

छठे भाव में केतु का गोचर आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और पुराने रोगों से राहत मिलने के योग बनेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता के साथ मेहनत करने पर सफलता मिल सकती है।