दिसंबर 2026 का पंचांग: ग्रहों के राशि-नक्षत्र परिवर्तन, व्रत-त्योहार और 12 राशियों का भविष्यफल

December 2026 Planetary transits: साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी (मघा नक्षत्र) से होगी और समापन 31 दिसंबर को पौष मास के कृष्ण पक्ष की नवमी (चित्रा नक्षत्र) पर होगा। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास 23 दिसंबर तक चलेगा, जबकि पौष मास 24 दिसंबर से शुरू होकर 22 जनवरी तक रहेगा।

दिसंबर 2026 प्रमुख ग्रह गोचर और अवस्था परिवर्तन

2 दिसंबर (शाम 5:17 बजे)— बुध का वृश्चिक राशि में गोचर: वाणी और तर्क के कारक बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे।

5 दिसंबर (रात 8:03 बजे)— राहु और केतु का राशि परिवर्तन: राहु मकर राशि में और केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे।

7 दिसंबर (रात 12:50 बजे)— बुध का अस्त होना: बुध वृश्चिक राशि में रहते हुए अस्त हो जाएंगे।

11 दिसंबर (सुबह 3:53 बजे)— शनि का मार्गी होना: शनि मीन राशि में सीधी चाल चलने लगेंगे।

13 दिसंबर (सुबह 4:23 बजे)— बृहस्पति का वक्री होना: गुरु सिंह राशि में वक्री अवस्था में आएंगे।

16 दिसंबर (सुबह 10:15 बजे)— सूर्य का धनु राशि में गोचर: सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

22 दिसंबर (सुबह 7:28 बजे)— बुध का धनु राशि में गोचर: माह के अंत से पहले बुध भी धनु राशि में आ जाएंगे।

दिसंबर 2026 के प्रमुख नक्षत्र परिवर्तन

3 दिसंबर 2026: सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

4 दिसंबर 2026: बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

5 दिसंबर 2026: केतु (कर्क राशि में गोचर के साथ) आश्लेषा नक्षत्र में और शुक्र स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

13 दिसंबर 2026: बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे।

16 दिसंबर 2026: सूर्य (धनु राशि में प्रवेश के साथ) मूल नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

19 दिसंबर 2026: मंगल पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

22 दिसंबर 2026: बुध (धनु राशि में प्रवेश के साथ) मूल नक्षत्र में और शुक्र विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

29 दिसंबर 2026: सूर्य पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

30 दिसंबर 2026: बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।

नोट: विभिन्न पंचांगों और गणना प्रणालियों (जैसे दृक या पारंपरिक सिद्धांत) के अनुसार ग्रहों के नक्षत्र प्रवेश के समय और तिथि में थोड़ा अंतर संभव है।

दिसंबर 2026 ग्रह गोचर का राशियों पर प्रभाव:

करियर और धन लाभ के लिहाज से अनुकूल राशियां

मेष और सिंह: शनि के मार्गी होने और सूर्य-बुध के गोचर से कामकाज में गति और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सिंह राशि में गुरु के वक्री होने के बाद बड़े निवेश या फैसलों में जल्दबाजी न करें, पर मेहनत के अच्छे फल मिलने की संभावना है।

वृषभ, कन्या और मकर: रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है और कारोबार या नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। मकर राशि के लिए राहु का गोचर और आर्थिक हलचल आय के नए रास्ते खोलने में सहायक हो सकती है, बशर्ते जोखिम सोच-समझकर लिए जाएं।

तुला और कुंभ: करियर में नए अवसर, व्यापार विस्तार या अटके काम पूरे होने के संकेत हैं। कुंभ राशि के जातकों को आय के नए स्रोत मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर संतुलन रखना जरूरी रहेगा।

सतर्कता और संतुलन की जरूरत वाली राशियां

कर्क, धनु और मीन: केतु का कर्क राशि में प्रवेश भावनात्मक संवेदनशीलता या घर-परिवार से जुड़े मामलों में आत्मचिंतन का समय ला सकता है। सूर्य और बुध के धनु राशि में आने से कामकाज और संवाद में सक्रियता बढ़ेगी, पर जल्दबाजी या बिना सोचे-समझे फैसले लेने से बचें। शनि के मार्गी होने से मीन राशि के जातकों को अनुशासन और धीमी-स्थिर प्रगति पर ध्यान देना चाहिए।

मिथुन और वृश्चिक: बुध के वृश्चिक और फिर धनु गोचर से बातचीत, वाणी, व्यापार और यात्राओं से जुड़े मामलों में बदलाव दिख सकता है। इन राशियों के लिए दिनचर्या, खानपान और सेहत को लेकर लापरवाही न बरतना बेहतर रहेगा।

ध्यान दें: यह विवरण पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और गोचर संकेतों पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति पर वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली, लग्न और दशा के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।