Weekly Horoscope: 30 नवंबर से 6 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल, क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह? जानें अपना भविष्यफल

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल: 30 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 तक

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

आपकी बातचीत करने की कला कार्यक्षेत्र में आपको अलग पहचान दिलाएगी और वरिष्ठों का भरोसा जीतने में मदद करेगी। घर पर माता-पिता आपकी लापरवाही से परेशान हो सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारी और समझदारी दिखाएं। निवेश पर लोन लेने से अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन पर कम ध्यान दे पा रहे हैं, इसलिए जीवनसाथी के लिए समय निकालें। कसरत के दौरान जरूरत से ज्यादा मेहनत करने से बचें और शरीर को आराम दें। किसी खूबसूरत जगह की रोड ट्रिप का प्लान जल्द बन सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने वालों को कानूनी शर्तों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए। पढ़ाई में एकाग्रता और विषयों की अच्छी समझ आपको सफलता दिलाएगी।

लकी नंबर: 1

लकी कलर: रेड

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

प्यार में खुलापन और अपनापन रखने से प्रेम जीवन अधिक सुखद और स्थिर बनेगा। करियर में फायदे वाले सौदे करने या कारोबार बढ़ाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सेहत को लेकर जागरूक लोगों के साथ रहने से आप भी अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। परिवार में किसी छोटे सदस्य से जुड़े समारोह की तैयारियों में सभी व्यस्त और खुश रह सकते हैं। कार्यस्थल पर सही समय पर अपनी बात रखने से आपके विचारों को महत्व मिलेगा। यात्रा की योजना बनाते समय तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सफर अच्छा रहेगा। पूरी जानकारी लेकर किया गया प्रॉपर्टी निवेश फायदेमंद हो सकता है। लोगों के बीच अपनी राय को सहजता से रखने से आपकी छवि बेहतर होगी। पढ़ाई में सक्रिय रहें और जरूरत पड़ने पर समय रहते मार्गदर्शन लें।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: यलो

मिथुन (21 मई–21 जून)

नई तकनीक और काम करने के आधुनिक तरीकों से अपडेट रहने पर करियर में बढ़त मिलेगी। बच्चों के साथ बातचीत करते समय संवेदनशील रहें, क्योंकि कड़वे शब्द उन्हें गहरी ठेस पहुंचा सकते हैं। प्रेम जीवन में अपनी बात कहने के तरीके और प्रतिक्रिया पर ध्यान देने से रिश्ता मजबूत बना रहेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें और छोटी परेशानी होने पर भी ध्यान दें। आर्थिक मामलों में उलझन या फैसले लेने में देरी से अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ें। भाई-बहनों या कजिन के साथ रोमांचक यात्रा का निमंत्रण आपका मूड अच्छा कर सकता है। नया घर लेने या शिफ्ट होने की तैयारी पूरी सावधानी से करें। आपका बेबाक और मिलनसार स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा। पढ़ाई में लगातार ध्यान देने से अच्छे और स्पष्ट नतीजे मिलेंगे।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: ग्रीन

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

यह सप्ताह घर और सामाजिक जीवन में नई ऊर्जा और खुशियां लाने का अच्छा मौका देगा। घर की सजावट या छोटी-सी पार्टी का आयोजन आपको भावनात्मक सुकून दे सकता है। कुछ लोगों को टैक्स में छूट या रिफंड मिलने से आर्थिक राहत मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भरोसा, पारदर्शिता और छोटी-छोटी परवाह से नजदीकियां बढ़ेंगी। मन का तनाव कम करने के लिए नाराजगी के बजाय दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य से और सोच-समझकर बात करें। व्यस्त समय के बाद छुट्टी की योजना बनाने से नई ऊर्जा मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े अवसर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हर पहलू की जांच जरूर करें। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से पीछे हटना आपकी छवि पर असर डाल सकता है। पढ़ाई में उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन लगातार प्रयास आपको आगे बढ़ाते रहेंगे।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: पिंक

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

पुराने निवेश से उम्मीद से बेहतर आर्थिक लाभ मिल सकता है। मन की शांति और संतुलित सोच आपको हर परिस्थिति को समझदारी से संभालने में मदद करेगी। प्रेम जीवन में कुछ समय के आकर्षण के बजाय सच्चे भावनात्मक जुड़ाव को प्राथमिकता दें। दोस्त या परिवार के लोग घूमने-फिरने का अच्छा प्लान बना सकते हैं, जिससे सभी को आराम और खुशी मिलेगी। कारोबार करने वालों को रचनात्मक सोच वाले अच्छे कर्मचारी ढूंढने में परेशानी हो सकती है, इसलिए भर्ती में धैर्य रखें। कुछ लोगों को बुक की गई प्रॉपर्टी का कब्जा मिलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने की खबर मिल सकती है। आराम और आत्मचिंतन के लिए समय निकालने से उत्साह लौटेगा। एकसाथ कई अच्छे बदलाव हो सकते हैं, इसलिए अपने काम व्यवस्थित रखें। पढ़ाई में नियमित मेहनत और दोहराव आपको लक्ष्य के करीब ले जाएंगे।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: ब्राउन

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

कई क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पद में बदलाव आपके भविष्य के विकास में मदद कर सकता है। दूसरों की मदद और नि:स्वार्थ सहयोग से समाज में आपका मान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी या फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे सुरक्षित विकल्पों में पैसा लगाने के लिए समय अनुकूल हो सकता है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने और दिल की बात खुलकर कहने से रिश्ता गहरा होगा। सेहत से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है, खासकर यदि आप नियमित देखभाल कर रहे हैं। वीकेंड पर कैफे या क्लब में दोस्तों के साथ घूमना-फिरना तनाव दूर करेगा। मुश्किल परिस्थितियों को बढ़ने से रोकने के लिए समझदारी और धैर्य से काम लें। विद्यार्थियों को पीछे रहने से बचने के लिए अपनी पढ़ाई की रणनीति में समय रहते बदलाव करना चाहिए। प्रॉपर्टी के कानूनी कागजात व्यवस्थित तरीके से पूरे करें।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ब्लू

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

सेल्स या ग्राहकों से जुड़े काम करने वालों को आत्मविश्वास और समझदारी से बात रखने पर अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में सूझबूझ और भावनाओं को समझने की क्षमता मुश्किल पलों को संभालने में मदद करेगी। सकारात्मक सोच से सेहत और ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी। आर्थिक स्थिरता के लिए आमदनी बढ़ाने के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा। बच्चे के लापरवाह या विद्रोही व्यवहार से माता-पिता परेशान हो सकते हैं, इसलिए शांति से समझाएं। परिस्थितियों में अचानक बदलाव आपको किसी नए रास्ते या विचार की ओर ले जा सकता है। पढ़ाई में ज्ञान पाने की लगन अच्छे परिणाम और सराहना दिलाएगी। यात्रा की योजना बनाते समय बजट का ध्यान रखें। लंबे समय के लिए घर खरीदने या रहने की योजना में देरी या

अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखें।

लकी नंबर: 7

लकी कलर: ऑरेंज

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने से आप अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर जोखिम लेने और पूरी तैयारी के साथ अपने विचार रखने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार और लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में बोलते समय शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात पार्टनर को दुख पहुंचा सकती है। परिवार में पुरानी नाराजगी छोड़ने से रिश्तों में सुधार आएगा। घर में मरम्मत या निर्माण का काम शुरू हो सकता है, जिससे रहने की जगह अधिक आरामदायक बनेगी। आपका हास्य और सही समय पर कही गई बात लोगों को आकर्षित करेगी। पढ़ाई में अनुशासन और लगन से संतोषजनक सफलता मिलेगी। यात्रा के दौरान सतर्क रहें और बेवजह जोखिम लेने से बचें।

लकी नंबर: 8

लकी कलर: पर्पल

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

नए विचारों और नए काम की शुरुआत करने का उत्साह बढ़ेगा। घर की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाने से परिवार के लोग आपकी सराहना करेंगे। सही योजना और विशेषज्ञों की मदद से किए गए निवेश आर्थिक सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। प्रेम संबंधों में मतभेद हों तो शांति और ईमानदारी से बातचीत करके उन्हें सुलझाया जा सकता है। सेहत के संकेतों को नजरअंदाज न करें और आराम के साथ अच्छी आदतों को अपनाएं। प्रॉपर्टी का सौदा एडवांस भुगतान के साथ अंतिम चरण की ओर बढ़ सकता है। पैसों, भावनाओं या जीवनशैली से जुड़े आकर्षणों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है, लेकिन लगातार मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। यात्रा की योजना में छोटे बदलाव हो सकते हैं,

इसलिए परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें।

लकी नंबर: 9

लकी कलर: ग्रे

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

यह सप्ताह भावनात्मक खुशियों और व्यावहारिक तरक्की का अच्छा मेल लेकर आ सकता है। परिवार के साथ मिलना-जुलना या रिश्तेदारों के यहां कुछ दिन बिताना पुराने रिश्तों को मजबूत करेगा। आर्थिक योजना बनाते समय हर संभावित खर्च को ध्यान में रखें। प्रेम जीवन में आपके प्यारभरे प्रयासों से पार्टनर का भरोसा और लगाव बढ़ेगा। सेहत अच्छी रहेगी और बढ़ी हुई ऊर्जा आपको नए काम करने के लिए प्रेरित करेगी। कार्यक्षेत्र में लगातार मेहनत और व्यवस्थित तरीके से काम करने पर आपकी साख मजबूत होगी। अच्छी लोकेशन पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल हो सकता है। पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, हालांकि और बेहतर करने की गुंजाइश बनी रहेगी। विदेश यात्रा से पहले जरूरी कागजात, दस्तावेज और स्वास्थ्य जांच पूरी कर लें, ताकि सफर आसान और सुखद रहे।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: व्हाइट

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

कामकाज से जुड़े मजबूत संपर्क और नेटवर्किंग नए अवसर दिला सकते हैं। मेडिटेशन या योग से मन और शरीर के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। प्रेम जीवन में दिल से माफी मांगने या खुलकर बातचीत करने से पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। लोन और उसकी किस्तों का भुगतान समय पर करने से आपकी आर्थिक साख बनी रहेगी। परिवार में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से शांति भंग हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर जवाब दें। जरूरतमंद लोगों की मदद करने से मन को सुकून मिलेगा। यात्रा पर जाने से पहले साथी के साथ उम्मीदों और योजनाओं पर बात कर लें, ताकि गलतफहमी न हो। लग्जरी चीजों या अचानक खरीदारी पर ज्यादा खर्च करने से बजट और रिश्तों पर असर पड़ सकता है। कई दिलचस्प कार्यक्रमों और निमंत्रणों के कारण व्यस्तता बढ़ सकती है। पढ़ाई में लगातार प्रयास करने से अच्छा सुधार संभव है।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: डार्क ब्लू

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

इस सप्ताह लोगों और परिस्थितियों को समझने की आपकी सहज क्षमता सबसे बड़ी ताकत बनेगी। कार्यक्षेत्र में अच्छे संपर्क बनाने और समझदारी से बातचीत करने पर महत्वपूर्ण सहयोग मिल सकता है। विशेषज्ञों की सलाह लेकर आर्थिक फैसले करने से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए माता-पिता या बड़ों की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देने पर रिश्ते में तनाव आ सकता है, इसलिए ईमानदारी और नरमी से बात करें। सेहत की अनदेखी न करें, क्योंकि छोटी परेशानियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। विदेश या लंबी दूरी की यात्रा का अवसर मिल सकता है, जिससे आपका नजरिया व्यापक होगा। प्रॉपर्टी के सौदे में जरूरत से ज्यादा मोलभाव करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए उचित व्यवहार अपनाएं। परिवार और दोस्तों के बीच आपका सम्मान और अपनापन बढ़ेगा। पढ़ाई में लगन से अच्छे परिणाम मिलेंगे।

लकी नंबर: 6