Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 नवंबर 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 27 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 27 नवंबर 2026, शुक्रवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा।

पौराणिक कथा के अनुसार, हनुमानजी ने पक्षीराज संपाति के निर्देश पर यह व्रत किया था।

इसके प्रभाव से उन्हें समुद्र पार करने में सफलता मिली थी।

यह दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है।

इस दिन श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: शुक्रवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्‍ण तृतीया

पक्ष: मार्गशीर्ष कृष्‍ण

मास: मार्गशीर्ष (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: हेमंत ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: आर्द्रा 03:08 तक, तत्‍पश्‍चात पुनर्वसु।

योग: शुभ रात्रि 11 51 तक, तत्‍पश्‍चात शुक्ल।

करण: विष्टि सुबह 09:48 तक, तत्‍पश्‍चात बव रात्रि 20:11 तक।

चन्द्र राशि: मिथुन राशि में।

सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:30 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:36 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:05 से 05:59 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: सुबह 10:50 से दोपहर 12:09 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: दोपहर 02:46 से शाम 04:05 तक।

गुलिक काल: सुबह 08:12 से 09:31 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!