कब मनाई जाएगी संकष्‍टी चतुर्थी? क्‍यों किया जाता है यह व्रत? जानिए इसका महत्‍व और चंद्रोदय समय

Sankashti Chaturthi 2026: हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य और विघ्नहर्ता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणपति बप्पा का स्मरण और पूजन करने की परंपरा है। उनकी आराधना के लिए प्रत्येक महीने कई विशेष तिथियां आती हैं, जिनमें संकष्टी चतुर्थी का विशेष स्थान है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणेशजी की पूजा और उपवास करने से जीवन के संकट दूर होते हैं तथा सुख-समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। कब मनाई जाएगी संकष्‍टी चतुर्थी? क्‍यों किया जाता है यह व्रत? क्‍या है इसका महत्‍व और चंद्रोदय समय के बारे में जानते हैं विस्‍तार से...

नवंबर 2026 में कब है संकष्टी चतुर्थी?

संकष्टी चतुर्थी का व्रत प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भक्त सुबह से उपवास रखते हैं और शाम को भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं। इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है।

नवंबर 2026 में मार्गशीर्ष मास की गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 27 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन श्रद्धालु भगवान गणेश की पूजा करेंगे और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करेंगे। पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 27 नवंबर को सुबह 9 बजकर 48 मिनट से शुरू होगी और 28 नवंबर को सुबह 6 बजकर 39 मिनट तक रहेगी।

नई दिल्ली में चंद्रोदय का समय रात 8 बजकर 18 मिनट बताया गया है। हालांकि चंद्रमा के उदय का समय अलग-अलग शहरों में बदल सकता है। इसलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार चंद्रोदय का समय देखना उचित रहेगा।

क्या होती है संकष्टी चतुर्थी और क्यों रखा जाता है यह व्रत?

संकष्टी शब्द का अर्थ संकटों से मुक्ति या कठिनाइयों का निवारण होता है। वहीं चतुर्थी चंद्र मास की चौथी तिथि को कहा जाता है। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी का अर्थ संकटों को दूर करने वाली चतुर्थी से लगाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है।

इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देने का विधान है। मान्यता है कि गणपति बप्पा अपने भक्तों के जीवन से विघ्न-बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए संतान की खुशहाली, परिवार की उन्नति, कारोबार में तरक्की और जीवन में सुख-शांति की कामना से श्रद्धालु यह व्रत रखते हैं।

साल में कितनी बार आती है संकष्टी चतुर्थी?

संकष्टी चतुर्थी प्रत्येक महीने आती है। सामान्य हिंदू चंद्र वर्ष में इसकी संख्या 12 होती है। अधिकमास पड़ने पर एक अतिरिक्त संकष्टी चतुर्थी भी आती है।

प्रत्येक महीने की संकष्टी चतुर्थी का अपना अलग नाम और धार्मिक महत्व होता है। जब यह तिथि मंगलवार को पड़ती है, तब इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में अंगारकी संकष्टी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन गणेशजी की आराधना और व्रत करने से विशेष पुण्य प्राप्त होने की मान्यता है।

संकष्टी चतुर्थी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, ज्ञान और शुभता का प्रतीक माना जाता है। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार वे अपने भक्तों के जीवन में आने वाली परेशानियों और बाधाओं को दूर करते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखने का उद्देश्य केवल पूजा-पाठ करना नहीं, बल्कि मन को संयमित रखना और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना भी है।

जीवन के संकट दूर होने की मान्यता

संकष्टी चतुर्थी का व्रत मुख्य रूप से जीवन की परेशानियों और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। भक्त गणेशजी से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हों और प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त हो।

सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना

इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करके परिवार की आर्थिक उन्नति, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। मान्यता है कि गणेशजी की कृपा से घर में शुभता और सकारात्मकता बनी रहती है।

बुद्धि और विवेक की प्राप्ति

भगवान गणेश को बुद्धि और ज्ञान का अधिष्ठाता माना गया है। इसलिए विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा और शिक्षा से जुड़े लोग भी इस दिन विशेष रूप से गणेशजी की आराधना करते हैं।

परिवार और संतान की खुशहाली

कई महिलाएं अपने परिवार की सुख-शांति और संतान के अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। इस दिन गणेशजी से परिवार के सभी सदस्यों की रक्षा और उन्नति की प्रार्थना की जाती है।

संकष्टी चतुर्थी पर कैसे करें भगवान गणेश की पूजा?

संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह से ही घरों में पूजा-पाठ की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य और पारिवारिक परंपरा के अनुसार व्रत रखते हैं। पूजा में स्वच्छता, श्रद्धा और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है।

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र पहनें।

घर के पूजा स्थल की सफाई करके भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।

गणेशजी के सामने घी का दीपक जलाएं।

हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प लें।

गणेशजी को चंदन, अक्षत, लाल फूल और दूर्वा अर्पित करें।

गणपति अथर्वशीर्ष, गणेश मंत्र या गणेश चालीसा का पाठ करें।

शाम की पूजा का विधान

संकष्टी चतुर्थी पर शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस समय भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने दीपक जलाकर विधि-विधान से पूजा करें। उन्हें मोदक, लड्डू, फल और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। गणेशजी की आरती करके परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें।

चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा

संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश का स्मरण करके व्रत का पारण करें।

गणेशजी को किन चीजों का भोग लगाना चाहिए?

भगवान गणेश को मोदक और लड्डू विशेष प्रिय माने जाते हैं। इसलिए संकष्टी चतुर्थी की पूजा में इनका भोग लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।

मोदक: गणेशजी का सबसे प्रसिद्ध प्रिय भोग माना जाता है। इसे गुड़ और नारियल या अन्य सामग्री से तैयार किया जाता है।

मोतीचूर के लड्डू: गणेश पूजा में लड्डुओं का विशेष महत्व है। इन्हें भोग के रूप में अर्पित किया जाता है।

दूर्वा: गणेशजी को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। पूजा में 21 दूर्वा अर्पित करना विशेष माना जाता है।

लाल फूल: गणेशजी को लाल फूल अर्पित करके उनकी पूजा की जाती है।

नारियल: इसे शुभता और मंगल कार्यों का प्रतीक माना जाता है।

मौसमी फल: पूजा में केला, अमरूद और अन्य मौसमी फल अर्पित किए जा सकते हैं।