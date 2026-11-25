कब है गीता जयंती 2026?

वर्ष 2026 में गीता जयंती रविवार, 20 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह पर्व हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है, जिसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी पावन तिथि पर कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य उपदेश दिया था।

पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में एकादशी तिथि 19 दिसंबर की रात 10 बजकर 09 मिनट पर शुरू होगी और 20 दिसंबर की रात 8 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का पर्व 20 दिसंबर, रविवार को मनाया जाएगा।

गीता जयंती 2026: तिथि और समय

- गीता जयंती: रविवार, 20 दिसंबर 2026

- मोक्षदा एकादशी: रविवार, 20 दिसंबर 2026

- एकादशी तिथि प्रारंभ: 19 दिसंबर 2026, रात 10:09 बजे

- एकादशी तिथि समाप्त: 20 दिसंबर 2026, रात 8:14 बजे

- गीता की वर्षगांठ: प्रचलित धार्मिक गणना के अनुसार 5163वीं वर्षगांठ

ध्यान दें: गीता की 5163वीं वर्षगांठ का उल्लेख पारंपरिक धार्मिक गणना पर आधारित है। इसे ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित तिथि या सर्वमान्य गणना के रूप में प्रस्तुत करने के बजाय धार्मिक मान्यता के रूप में लिखना उचित होगा।

गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी का महत्व

गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक साथ आती हैं। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, श्रीमद्भगवद्गीता और भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है।

ज्ञान और कर्तव्य का संदेश: गीता जयंती वह दिन है जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म, कर्तव्य और आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। गीता जीवन की दुविधाओं और तनाव में संतुलन व स्पष्टता देती है।

मोक्षदा एकादशी का फल: पौराणिक मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत पापों के क्षय और पितरों व पूर्वजों की सद्गति की कामना से रखा जाता है। इसे आत्मिक शांति और सद्बुद्धि प्रदान करने वाला व्रत माना जाता है।

एक ही दिन का संयोग: एकादशी व्रत और गीता के पाठ का संगम इस दिन को साधना, स्वाध्याय और दान के लिए अत्यंत शुभ बनाता है।

सामान्य पूजन और व्रत विधि

प्रातः तैयारी: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें।

चौकी और स्थापना: पूजा स्थल पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर भगवान श्रीकृष्ण या भगवान विष्णु की प्रतिमा/चित्र और श्रीमद्भगवद्गीता का ग्रंथ रखें।

पूजन सामग्री: गंगाजल, अक्षत, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीपक और सात्विक नैवेद्य (फल या मिष्ठान्न) अर्पित करें।

गीता पाठ और आरती: श्रद्धापूर्वक गीता के अध्यायों का पाठ करें (यदि पूरा पाठ संभव न हो, तो 12वें या 15वें अध्याय या कुछ चुनिंदा श्लोकों का पाठ कर सकते हैं) और अंत में आरती करें।

दान और पारण: सामर्थ्य के अनुसार गीता ग्रंथ, अन्न, वस्त्र या ऊनी वस्त्रों का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में उचित समय पर पारण कर व्रत पूर्ण करें।