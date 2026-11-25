उत्पन्ना एकादशी 2026: 4 दिसंबर को रखा जाएगा व्रत, जानें शुभ मुहूर्त, पारण समय और धार्मिक महत्व

Utpanna Ekadashi 2026: साल 2026 में उत्पन्ना एकादशी का पावन व्रत शुक्रवार, 4 दिसंबर को रखा जाएगा। यदि आप व्रत और पारण से जुड़े सही मुहूर्त तथा नियमों को लेकर थोड़े असमंजस में हैं, तो यहाँ सारी जानकारी सरल और साफ तरीके से दी गई है।

तिथि और पारण का समय:

एकादशी तिथि की शुरुआत: 3 दिसंबर 2026 को रात 11:03 बजे से शुरू होगी।

एकादशी तिथि की समाप्ति: 4 दिसंबर 2026 को रात 11:44 बजे समाप्त होगी।

व्रत पारण का समय: 5 दिसंबर को सुबह 06:59 से 09:04 के बीच पारण किया जा सकेगा।

द्वादशी तिथि की समाप्ति: पारण वाले दिन द्वादशी 6 दिसंबर को रात 12:51 बजे समाप्त होगी।

पारण करने के जरूरी नियम:

एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलने की विधि को पारण कहते हैं। इसे समय पर पूरा करना बहुत अहम माना जाता है:

द्वादशी के भीतर पारण: नियम के अनुसार पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले ही द्वादशी खत्म हो जाए, तो सूर्योदय के बाद ही पारण मान्य होता है। सही समय पर पारण न करने को शास्त्रों में दोषपूर्ण माना गया है।

हरि वासर का ध्यान: द्वादशी तिथि के शुरुआती एक-चौथाई हिस्से को हरि वासर कहा जाता है। व्रत खोलने से पहले इस अवधि के बीतने का इंतजार करना चाहिए।

सही पहर चुनें: पारण के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम रहता है। दोपहर के समय व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। यदि किसी वजह से सुबह पारण न कर पाएँ, तो दोपहर बीतने के बाद ही व्रत खोलें।

दो दिन एकादशी होने पर किसे कब व्रत करना चाहिए?

कई बार एकादशी का व्रत लगातार दो दिनों तक पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में अलग-अलग वर्गों के लिए यह व्यवस्था रहती है:

गृहस्थ और स्मार्तजन: पहले दिन एकादशी का व्रत रखें।

दूजी एकादशी: दूसरे दिन पड़ने वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। संन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष की कामना रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह दिन उपयुक्त माना गया है। जब एकादशी दो दिन होती है, तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन आती हैं।

अत्यधिक भक्तिभाव वाले साधक: जो भक्त भगवान विष्णु की विशेष कृपा और स्नेह की कामना रखते हैं, वे दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं।

उत्पन्ना एकादशी का महत्व:

उत्पन्ना एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सभी 24 एकादशियों में पहली मानी जाती है क्योंकि इसी तिथि पर एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इस दिन से ही वर्ष भर के एकादशी व्रत रखने की शुरुआत की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन से एकादशी व्रत का संकल्प लेता है, उसे जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है।

हिन्दू धर्मशास्त्रों के अनुसार यह एकादशी भगवान विष्णु और उनके शरीर से उत्पन्न हुई एकादशी देवी को समर्पित है। इसका विशेष महत्व इसलिए है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत को सबसे उत्तम बताया है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है।

इस संबंध में ऐसा माना जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को हजारों यज्ञों के बराबर और सहस्र गौ दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने और विधि-विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है, तथा उन्हें किसी प्रकार के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता।

एकादशी देवी की उत्पत्ति: पौराणिक कथा के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी यानी एकादशी देवी का जन्म हुआ था। उन्होंने मूर नामक भयंकर राक्षस का वध किया था, जिसने भगवान विष्णु को योग निद्रा में रहते हुए मारना चाहा था। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी को वरदान दिया था कि आज से यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी और जो भी इस दिन व्रत करेगा, उसे पुण्य मिलेगा।