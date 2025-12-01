सोमवार, 1 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (11:20 IST)

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती आज, जानिए इस दिन क्या करें और क्या नहीं करें

Gita Jayanti 2025
Gita Jayanti: आज, 1 दिसंबर 2025 को संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और ऐतिहासिक पर्व, गीता जयंती मनाया जा रहा है। यह पर्व मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी शुभ दिन, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में, भगवान श्रीकृष्ण ने अपने परम भक्त और शिष्य अर्जुन को ज्ञान, धर्म, कर्म और मोक्ष की व्याख्या करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया था।ALSO READ: Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश
 
आइए जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर हमें कौन से शुभ कार्य करने चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए
 
गीता जयंती पर क्या करें?
 
1. गीता का पाठ या एक अध्याय पढ़ें: संपूर्ण गीता पढ़ सकें तो उत्तम, अन्यथा एक अध्याय या कुछ श्लोक भी पर्याप्त हैं।
 
2. साधना और ध्यान करें: मन को शांत करके भगवान कृष्ण के उपदेशों पर मनन करें- कर्म, भक्ति, ज्ञान, और आत्म-संयम।
 
3. व्रत या सात्विक भोजन करें: सात्विक आहार लें, फल, दूध, खीर, उपवास के भोजन आदि।
 
4. दान-पुण्य करें: अन्नदान, वस्त्रदान या जरूरतमंदों की सहायता गीता के निःस्वार्थ कर्म का प्रतीक है।
 
5. श्रीकृष्ण और गीता की पूजा करें: आज के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण को तिल, गुड़, तुलसी और घी के दीप से पूजा करना शुभ माना जाता है।ALSO READ: Gita Jayanti 2025: गीता जयंती पर जानिए पापों से मुक्ति के लिए खास 5 उपाय
 
गीता जयंती पर क्या नहीं करें?
 
1. अहंकार और क्रोध से दूर रहें: गीता का सार स्थिरता और संयम है, इसलिए नकारात्मक भाव से बचें।
 
2. झूठ, छल या अपमानजनक व्यवहार न करें: यह दिन धर्म, सत्य और सदाचार को अपनाने का है।
 
3. तामसिक भोजन से बचें: मांस, शराब, लहसुन-प्याज आदि का सेवन वर्जित माना जाता है।
 
4. अपशब्द, विवाद या अनावश्यक बहस से बचें: मन को शांत और सकारात्मक बनाए रखें।
 
5. आलस्य न करें: गीता कर्मयोग का संदेश देती है, इसलिए दिन को सार्थक कार्यों में लगाएं।
 
6. अनादर: गीता ग्रंथ को सीधे जमीन पर न रखें और न ही गंदे हाथों से छुएं।ALSO READ: Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025: श्रीमद्भगवद्गीता के बारे में 10 दिलचस्प बातें

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
Shukra tara asta: शुक्र तारा होने वाला है अस्त, जानिए कौनसे कार्य करना है वर्जित

Shukra tara asta: शुक्र तारा होने वाला है अस्त, जानिए कौनसे कार्य करना है वर्जितVenus is about to set: 11 दिसंबर 2025 को शुक्र तारा होने वाला है अस्त। शुक्र अस्त तब होता है जब शुक्र ग्रह अपने परिक्रमा पथ पर चलते हुए सूर्य के बहुत निकट आ जाता है। सूर्य के अत्यधिक तेज के कारण, शुक्र अपनी चमक खो देता है और आकाश में दिखाई नहीं देता। ज्योतिष में, सूर्य के पास आने से ग्रह कमजोर हो जाते हैं, और इसी कारण उनकी शुभता भी कम हो जाती है। शुक्र तारा अस्त होने से मांगलिक कार्य रुक जाते हैं।

Tadpatri bhavishya: ताड़पत्री पर लिखा है आपका अतीत और भविष्य, कब होगी मौत यह जानने के लिए जाएं इस मंदिर में

Tadpatri bhavishya: ताड़पत्री पर लिखा है आपका अतीत और भविष्य, कब होगी मौत यह जानने के लिए जाएं इस मंदिर मेंTadpatri bhavishya: तमिलनाडु में प्रचलित ताड़पत्र भविष्य को सामान्यतः नाड़ी ज्योतिष के नाम से जाना जाता है जबकि इसका संबंध उनके ऋषियों और मुनियों से हैं जो हजारों वर्ष पूर्व लाखों लोगों के अतीत या भविष्य के बारे में ताड़ पत्रों पर लिख गए थे। यह ताड़पत्र तमिलनाडु और केरल के कुछ लोगों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे हैं। यह भारतीय ज्योतिष की एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी विधा मानी जाती है। हो सकता है कि आपके नाम की ताड़पत्री भी नहीं न कहीं रखी हो। चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी विद्या के बारे में विस्तार से।

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मत

Margashirsha Month: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रारंभ: इन 7 खास कार्यों से चमकेगी आपकी किस्मतMargashirsha Shukla Paksha: मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण समय होता है, जो विशेष रूप से धार्मिक क्रियाओं, व्रतों, पूजा और शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह समय वर्ष के अंतिम हिस्से में आता है, और आमतौर पर नवंबर और दिसंबर के बीच पड़ता है। इन सभी कार्यों से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सांसारिक जीवन में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभाव

Panchak November 2025: नवंबर 2025 में कब से कब तक है पंचक, जानें समय और प्रभावWhen is Panchak in November 2025: नवंबर 2025 में पंचक का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यह समय ज्योतिषियों और धार्मिक व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि नवंबर 2025 में पंचक कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, और इसे लेकर क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए।

Kovidar: कोविदार का वृक्ष कहां पाया जाता है?

Kovidar: कोविदार का वृक्ष कहां पाया जाता है?Kachnar Kovidar tree कोविदार और कचनार के वृक्ष में बहुत मामूला अंतर है। कोविदार का वैज्ञानिक नाम बौहिनिया\ पुरपुरिया (Bauhinia\ purpurea) है जबकि कचनार का वैज्ञानिक नाम बौहिनिया\ वेरिएगाटा (Bauhinia\ variegata) है। कई शोधों और मान्यताओं के अनुसार, कोविदार को मंदार और पारिजात वृक्षों के संकरण (Hybrid) से बना एक देव वृक्ष भी माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कचनार और पारिजात वृक्ष के बीच की एक प्रजाति है।

Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारण

Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी कब है, कब होगा पारणMokshada Ekadashi Muhurat 2025: हिन्दू पंचांग कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह या अगहन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत वर्ष 2025 में 1 दिसंबर, दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी दिन श्रीमद्भगवद्गीता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथा

Mokshada Ekadashi Katha: मोक्षदा एकादशी व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण? जानें पौराणिक कथाMokshada Ekadashi Vrat Katha: धार्मिक मान्यतानुसार मोक्षदा या मोक्षदायिनी एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखनेवाली शक्ति है तथा अंत में मोक्ष देती है। पढ़ें मोक्षदा एकादशी की कथा के बारे में...

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे रखें?

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे रखें?Mokshada Ekadashi fast 2025: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी रहती है। इस वर्ष 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 01 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे अत्यंत कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि यह व्रत करने वाले को और उसके पितरों को मोक्ष प्रदान करता है।

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेश

Gita Jayanti Wishes: गीता जयंती पर अपनों को भेजें ये 5 प्रेरणरदायी शुभकामना संदेशGita Jayanti 2025 Wishes: मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जा रही है। इस पावन अवसर पर, यहां 5 प्रेरणादायक शुभकामना संदेश दिए गए हैं, जिन्हें आप अपने प्रियजनों और दोस्तों को भेज सकते हैं। आइए यहां जानें और साझा करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों को यह पावन संदेश...

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?

Gita Jayanti 2025: गीता जयंती 2025 पर क्या करें?Gita Jayanti: गीता जयंती 2025 यानी 1 दिसंबर, सोमवार का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। चूंकि यह व्रत मोक्षदा एकादशी के दिन पड़ता है, इसलिए इस दिन किए गए कार्य दोगुना फल देते हैं। यहां कुछ विशेष कार्य और उपाय दिए गए हैं जिन्हें आपको गीता जयंती पर अवश्य करना चाहिए...
Webdunia
