Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 03 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

करियर: इस दिन कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय को सावधानी से लें।

लव: रिश्ते में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से समस्या हल होगी।

धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बड़े निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए शांत रहें और ध्यान करें।

2. वृष (Taurus)

करियर: कार्य में नई दिशा मिल सकती है, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ें।

लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में सामंजस्य होगा, समझदारी से काम करें।

धन: आज छोटे फायदे मिल सकते हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा आराम करें।

उपाय: गुड़ और तिल का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का अवसर मिलेगा।

लव: पार्टनर के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा, संबंधों में नयापन आएगा।

धन: धन की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।

उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और बेल पत्र चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: कार्य में आ रही समस्याओं का समाधान होगा, टीम के साथ काम करें।

लव: रिश्ते में सामंजस्य रहेगा, अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन किसी से उधार न लें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान और योग करें।

उपाय: कच्चे नारियल का दान करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: किसी उच्च अधिकारी से मदद मिल सकती है, मेहनत का फल मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी का समाधान होगा।

धन: धन के मामले में किसी से सहायता मिल सकती है।

स्वास्थ्य: खुद को ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे।

उपाय: सूरज को अर्घ्य दें और लाल फूल चढ़ाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर कार्य में रुकावटें आ सकती हैं।

लव: रिश्ते में स्थिरता आएगी, पार्टनर के साथ समझदारी से बातचीत करें।

धन: आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, कुछ समय आराम करें।

7. तुला (Libra)

करियर: काम में सफलता पाने के लिए दृढ़ नायक बनें।

लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएं।

धन: धन के मामले में थोड़ी राहत मिलेगी, निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।

उपाय: मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं और दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: काम में संघर्ष हो सकता है, लेकिन आपके प्रयासों से स्थिति सुधरेगी।

लव: रिश्ते में नए रिश्ते का विकास होगा, संजीदगी से विचार करें।

धन: धन में लाभ के अवसर होंगे, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुछ समय योग करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़े निर्णय सोच-समझकर लें।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।

धन: धन में वृद्धि हो सकती है, कोई बड़ी धनप्राप्ति हो सकती है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: हल्दी और चने का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, मेहनत से सफलता मिलेगी।

लव: रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर के साथ अच्छा संवाद करें।

धन: आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्य में आपकी सफलता से साथी सहकर्मी प्रभावित होंगे, अपना काम अच्छे से करें।

लव: रिश्ते में सामंजस्य रहेगा, रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है, पुराने कर्ज चुकता हो सकते हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आराम करें।

उपाय: पीले कपड़े पहनें और व्रत रखें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं, विशेष ध्यान दें।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, पार्टनर के साथ वक्त बिताएं।

धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग करें।