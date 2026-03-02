मंगलवार, 3 मार्च 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. 03 March 2026, Holika Dahan horoscope
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

1. मेष (Aries)

 
करियर: इस दिन कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन किसी भी निर्णय को सावधानी से लें।
लव: रिश्ते में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से समस्या हल होगी।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है, इसलिए शांत रहें और ध्यान करें।
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: कार्य में नई दिशा मिल सकती है, लेकिन सावधानी से आगे बढ़ें।
लव: पार्टनर के साथ रिश्ते में सामंजस्य होगा, समझदारी से काम करें।
धन: आज छोटे फायदे मिल सकते हैं, खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा आराम करें।
उपाय: गुड़ और तिल का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का अवसर मिलेगा।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताना फायदेमंद रहेगा, संबंधों में नयापन आएगा।
धन: धन की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और बेल पत्र चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्य में आ रही समस्याओं का समाधान होगा, टीम के साथ काम करें।
लव: रिश्ते में सामंजस्य रहेगा, अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, लेकिन किसी से उधार न लें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान और योग करें।
उपाय: कच्चे नारियल का दान करें।

 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: किसी उच्च अधिकारी से मदद मिल सकती है, मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में किसी गलतफहमी का समाधान होगा।
धन: धन के मामले में किसी से सहायता मिल सकती है।
स्वास्थ्य: खुद को ताजगी से भरपूर महसूस करेंगे।
उपाय: सूरज को अर्घ्य दें और लाल फूल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर कार्य में रुकावटें आ सकती हैं।
लव: रिश्ते में स्थिरता आएगी, पार्टनर के साथ समझदारी से बातचीत करें।
धन: आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, कुछ समय आराम करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: काम में सफलता पाने के लिए दृढ़ नायक बनें।
लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: धन के मामले में थोड़ी राहत मिलेगी, निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: मंदिर में सफेद फूल चढ़ाएं और दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: काम में संघर्ष हो सकता है, लेकिन आपके प्रयासों से स्थिति सुधरेगी।
लव: रिश्ते में नए रिश्ते का विकास होगा, संजीदगी से विचार करें।
धन: धन में लाभ के अवसर होंगे, लेकिन खर्च बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कुछ समय योग करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिल सकती है, बड़े निर्णय सोच-समझकर लें।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें।
धन: धन में वृद्धि हो सकती है, कोई बड़ी धनप्राप्ति हो सकती है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: हल्दी और चने का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर कोई अच्छा अवसर मिल सकता है, मेहनत से सफलता मिलेगी।
लव: रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा, पार्टनर के साथ अच्छा संवाद करें।
धन: आज वित्तीय मामलों में समझदारी से काम लें।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें और उनके मंत्र का जाप करें।

 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कार्य में आपकी सफलता से साथी सहकर्मी प्रभावित होंगे, अपना काम अच्छे से करें।
लव: रिश्ते में सामंजस्य रहेगा, रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है, पुराने कर्ज चुकता हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आराम करें।
उपाय: पीले कपड़े पहनें और व्रत रखें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता के नए रास्ते खुल सकते हैं, विशेष ध्यान दें।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी, पार्टनर के साथ वक्त बिताएं।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, पुराने कर्जों से मुक्ति मिल सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग करें।
उपाय: मीठे पकवानों का दान करें और घर में दीप जलाएं।ALSO READ: Holika Dahan 2026: 02 नहीं 03 मार्च को ही करें होलिका दहन, जानिए शास्त्रमत
होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्य

होली पर दिखेगा चंद्र ग्रहण का दुर्लभ ग्रस्तोदय नजारा, भारत के इस शहर से दिखेगा खास दृश्यTotal Lunar Eclipse: साल 2026 का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण होली पर यानी 3 मार्च 2026 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह भारत में 'ग्रस्तोदय' (चंद्रमा के उदय होते समय पहले से लगा हुआ ग्रहण) के रूप में दिखेगा। यहाँ भारत में इसकी विजिबिलिटी और समय की पूरी जानकारी दी गई है।

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ

Holi puja remedies 2026: होलिका दहन के दिन करें मात्र 5 उपाय, संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभHolika Dahan remedies 2026: होलिका दहन का दिन बुराई पर अच्छाई की विजय, नफरत पर प्रेम की और अंधकार पर प्रकाश की प्रतीक होता है। इस दिन कुछ खास उपाय किए जाते हैं, जिन्हें करने से जीवन में सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य, और मानसिक शांति मिलती है। आइए यहां जानें होलिका दहन के 5 आसान उपाय, जिनसे संपूर्ण वर्ष रहेगा शुभ...

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्ति

भविष्यवाणी: ईरान-इजराइल युद्ध बनेगा विश्वयुद्ध की शुरुआत? भारत बनेगा महाशक्तिजैसा कि ज्योतिषियों ने आशंक जताई थी कि मंगल के कुंभ में जाने से राहु के साथ जब उसकी युति बनेगी तो 'अंगारक योग' का निर्माण होगा जो आग और विस्फोट को जन्म देता है। इसी के साथ ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के बीच कम अंतराल होने के कारण फिर से देश और दुनिया में बड़े युद्धका आगाज होगा। हम देख रहे हैं कि इसी बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध शुरू हो गया और दूसरी ओर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अब आगे क्या होगा?

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव

Khagras Chandra Grahan 2026: खग्रास चंद्र ग्रहण का राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभावlunar eclipse 2026: 03 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारत में नजर आएगा। यह ग्रहण नई दिल्ली टाइम के अनुसार दोपहर 03:21 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त होगा। शाम को जब 06:26 पर चंद्रमा उदय होगा तब यह नजर आएगा। इसका सूतक काल सुबह 09:39 से प्रारंभ होकर शाम 06:46 पर समाप्त हो जाएगा। इस दौरान 12 राशियों पर इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव रहेगा जानिए विस्तार से।

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ता

होली पर गुलाल गोटा की परंपरा कहां से आई? मुस्लिम कारीगरों से क्या है इसका रिश्ताHolika Dahan 2026: जयपुर के 'गुलाल गोटे' का इतिहास और इसके पीछे की गंगा-जमुनी तहजीब वाकई में भारतीय संस्कृति का एक अनमोल उदाहरण है। होली के दिन यह परंपरा निभाई जाती है जिसके पीछे मु्स्लिमों का बड़ा योगदान रहता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 मार्च, 2026)Holika Dahan astrology: होलिका दहन का दिन न केवल बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाकर नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। इस दिन का राशिफल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करेगा, जैसे करियर, लव, धन, स्वास्थ्य, और उपाय...

03 March Birthday: आपको 3 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

03 March Birthday: आपको 3 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!03 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 03 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 3 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 03 March 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 03 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजयHolika Dahan: होलिका दहन केवल बाहरी अग्नि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने हृदय की बुराइयों, अहंकार और काम-क्रोध को जलाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संकल्प है। प्रह्लाद महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी वरदान में नहीं, बल्कि भगवान के निरंतर चिंतन में है...
