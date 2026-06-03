गुरुवार, 4 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 04 June 2026 horoscope in Hindi
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 04 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

The daily horoscope photo features colorful illustrations of the 12 zodiac signs

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 June 2026: करियर: आज वर्कप्लेस पर नए टारगेट मिलेंगे जिन्हें आप समय से पूरा कर लेंगे।
लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी।
धन: निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति जरूर जांच लें।
स्वास्थ्य: आज पर्याप्त पानी पिएं।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।
लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं।
धन: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है।
स्वास्थ्य: बाहर के खाने से बचें।
उपाय: 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। 
धन: आज बचत करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज वर्कप्लेस में एकाग्रता बनाए रखें।
लव: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है। 
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आज मानसिक चंचलता काम पर असर डाल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह देखने को मिलेगा। 
धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे। 
स्वास्थ्य: आंखों में तकलीफ हो तो मोबाइल का उपयोग कम करें।
उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शिवजी की आरती करें।
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ बैठकर बात सुलझाएं।
धन: भविष्य के लिए बचत की गई प्लानिंग सफल होगी।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा। 
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे। 
उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा का ऑफिस में किसी से विवाद होने की संभावना है।
लव: पुराने लव अफेयर के कारण परेशानी हो सकती है।
धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है। 
स्वास्थ्य: रात में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। 
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें। 
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा। 
लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।
धन: रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। 
स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।
उपाय: चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज का दिन शुभ है। करियर में स्थिरता आएगी। 
लव: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। 
धन: पैसों के मामले में किसी पर अंधविश्वास न करें।
स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है। 
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: वर्कप्लेस पर नए प्रयोग करना सफल रहेगा।
लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद हल होंगे।
धन: शेयर मार्केट में निवेश फायदेमंद हो सकता है।
स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी। 
उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।
लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।
धन: धन को लेकर पारिवारिक खर्च भी बढ़ेंगे।
स्वास्थ्य: गुनगुने पानी का प्रयोग करें।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सोमवार से रविवार तक करें ये अचूक उपाय, हर दिन चमकेगी किस्मत

सोमवार से रविवार तक करें ये अचूक उपाय, हर दिन चमकेगी किस्मतज्योतिष शास्त्र और लाल किताब के अनुसार, सप्ताह के सातों दिन किसी न किसी विशेष ग्रह और देवी-देवता को समर्पित होते हैं। यदि हम वार (दिन) के अनुसार छोटे-छोटे विशेष उपाय करें, तो उस दिन से जुड़े ग्रह बलवान होते हैं और हमारे काम आसानी से बनने लगते हैं। सातों दिनों के बेहद असरदार और सरल उपाय नीचे विस्तार से दिए गए हैं।

देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में महागोचर: किस्मत चमकाने और गुरु दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये 7 अचूक उपाय

देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में महागोचर: किस्मत चमकाने और गुरु दोष दूर करने के लिए जरूर करें ये 7 अचूक उपायज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, धन, विवाह और बुद्धि का कारक माना गया है। 2 जून 2026 को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु का यह गोचर बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसके सकारात्मक प्रभावों को कई गुना बढ़ाने और कुंडली में गुरु ग्रह को बलवान करने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है। यदि आप भी इस गोचर काल के दौरान सुख-समृद्धि, करियर में उन्नति और मानसिक शांति चाहते हैं, तो बिना किसी तालिका के नीचे दिए गए इन 7 सरल और बेहद असरदार उपायों को विस्तार से समझें और अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल

साल का सबसे बड़ा महागोचर: 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफलज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 की सबसे सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना 2 जून 2026 को घटित होने जा रही है। ज्ञान, भाग्य, अध्यात्म, धन और संतान के परम कारक देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) अपने पुराने घर को छोड़कर अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क (Cancer) में प्रवेश कर रहे हैं।

Lunar Eclipse 2026: साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की 5 बड़ी और रोचक बातें

Lunar Eclipse 2026: साल के दूसरे चंद्र ग्रहण की 5 बड़ी और रोचक बातेंPartial Lunar Eclipse: वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को (एक पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में) लग चुका है। वर्ष 2026 का दूसरा चंद्र ग्रहण 27-28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। ग्रहण सुबह 06:53 से प्रारंभ होगा और सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। राहु और शनि के प्रभाव वाली इस राशि में ग्रहण लगने से मानसिक और आर्थिक उथल-पुथल के संकेत मिलते हैं। चलिए इस आगामी चंद्र ग्रहण से जुड़ी 5 खास बातें जानते हैं।

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथा

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल: नवाबों के शहर से कैसे शुरू हुई बजरंगबली की ये खास परंपरा, पढ़ें गौरव गाथाJai Shri Ram echoing in the streets of Lucknow: इस बार 2 जून 2026 को पांचवां बड़ा मंगल मनाया जा रहा है तथा 23 जून को आठवां बड़ा मंगल मनाने के साथ ही ज्येष्ठ महीने के अधिकमास के बड़ा मंगल पर्व का समापन होगा। इस बड़े मंगल का इतिहास, लखनऊ की गलियों में गूंजता जय श्री राम और भंडारे की कहानी

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026)Today 04 June horoscope in Hindi 2026 :कैसा रहेगा आज 04 जून 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार गुरुवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

04 June Birthday: आपको 04 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 June Birthday: आपको 04 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 4 जून 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 04 June 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 जून, 2026 का विशेष पंचांग...

जून 2026 में शुक्र प्रदोष व्रत कब है? कैसे करें पूजन, जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा

जून 2026 में शुक्र प्रदोष व्रत कब है? कैसे करें पूजन, जानें शुभ मुहूर्त, महत्व और कथाShukra Pradosh Vrat 2026: इस बार अधिक मास के कृष्ण पक्ष में शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार, 12 जून 2026 को मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत विशेष रूप से धन, वैभव, दांपत्य सुख और पारिवारिक समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है।

कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति से बना ये खास राजयोग, 4 राशियों के लिए धनवर्षा

कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति से बना ये खास राजयोग, 4 राशियों के लिए धनवर्षाआने वाली 8 जून 2026 से यह धमाकेदार युति कर्क राशि में बनने जा रही है, जो कुछ चुनिंदा राशियों की किस्मत का ताला खोलने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आपकी राशि नीचे दी गई 4 राशियों में से एक है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में अचानक धन की बरसात और करियर में एक लंबी छलांग लगने वाली है। आइए जानते हैं कि यह राजयोग किन राशियों की जिंदगी में खुशियों का तड़का लगाने आ रहा है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com