Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 जून, 2026) दैनिक राशिफल: 04 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 June 2026: करियर: आज वर्कप्लेस पर नए टारगेट मिलेंगे जिन्हें आप समय से पूरा कर लेंगे।

लव: पार्टनर के साथ रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी।

धन: निवेश करने से पहले बाजार की स्थिति जरूर जांच लें।

स्वास्थ्य: आज पर्याप्त पानी पिएं।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: अगर आप बिजनेस में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं।

धन: आज खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है।

स्वास्थ्य: बाहर के खाने से बचें।

उपाय: 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का जाप करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आज बचत करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज वर्कप्लेस में एकाग्रता बनाए रखें।

लव: रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी।

धन: आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।

उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।

5. सिंह (Leo)

करियर: आज मानसिक चंचलता काम पर असर डाल सकती है।

लव: प्रेम संबंधों में अतिउत्साह देखने को मिलेगा।

धन: कारोबार से आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: आंखों में तकलीफ हो तो मोबाइल का उपयोग कम करें।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं और शिवजी की आरती करें।

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग से जुड़े लोगों के लिए काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: जीवनसाथी के साथ बैठकर बात सुलझाएं।

धन: भविष्य के लिए बचत की गई प्लानिंग सफल होगी।

स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द या कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

7. तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

लव: प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी।

धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे।

उपाय: सफेद वस्त्र का दान करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा का ऑफिस में किसी से विवाद होने की संभावना है।

लव: पुराने लव अफेयर के कारण परेशानी हो सकती है।

धन: खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य: रात में वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।

लव: लव लाइफ में रोमांच बना रहेगा।

धन: रुका हुआ धन मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत के मामले में दिन अच्छा है।

उपाय: चने की दाल का दान करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज का दिन शुभ है। करियर में स्थिरता आएगी।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है।

धन: पैसों के मामले में किसी पर अंधविश्वास न करें।

स्वास्थ्य: पुरानी किसी बीमारी से राहत मिल सकती है।

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक शहद से करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: वर्कप्लेस पर नए प्रयोग करना सफल रहेगा।

लव: पार्टनर के साथ चल रहे विवाद हल होंगे।

धन: शेयर मार्केट में निवेश फायदेमंद हो सकता है।

स्वास्थ्य: दिन भर स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: गरीबों को भोजन कराएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।

लव: लव पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करेगा।

धन: धन को लेकर पारिवारिक खर्च भी बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य: गुनगुने पानी का प्रयोग करें।