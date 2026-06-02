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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 2 जून 2026 (17:58 IST)

शुक्र का कर्क राशि में गोचर 2026: जानिए आपकी राशि पर क्या होगा असर?

shukra ka kark rashi mein gochar
shukra ka kark rashi mein gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव, प्रेम और ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र 08 जून 2026 को जब चंद्रमा की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे, तो सभी 12 राशियों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कर्क एक संवेदनशील और भावुक राशि है, इसलिए यह गोचर हमारे रिश्तों, करियर और आर्थिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करेगा। आइए जानते हैं कि आपके लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है।
 

मेष राशि (Aries)

गोचर का प्रभाव: आपके चौथे (सुख-सुविधा) भाव में।
मूड और माइंड: यह समय आपके जीवन में खुशियां, सुख-सुविधाएं और मानसिक संतोष लेकर आएगा। परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा।
करियर और बिजनेस: नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आप बदलाव का मूड बना सकते हैं। पारिवारिक बिजनेस करने वालों को शानदार मुनाफा होगा।
पैसा और रिश्ते: बेवजह के खर्च सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। जीवनसाथी के साथ तालमेल की कमी के कारण नोकझोंक संभव है।
सेहत: आंखों से जुड़ी तकलीफ परेशान कर सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)

गोचर का प्रभाव: आपके तीसरे (साहस व संवाद) भाव में।
मूड और माइंड: आपका पूरा फोकस खुद के विकास पर रहेगा। हालांकि, बातचीत के दौरान थोड़ी सावधानी रखें, विवाद की आशंका है।
करियर और बिजनेस: नौकरी में आपकी इच्छा के विरुद्ध ट्रांसफर हो सकता है। बिजनेस में रिस्क न लें, बड़ा नुकसान होने का डर है।
पैसा और रिश्ते: खर्चों की बाढ़ आने से जरूरी काम अटक सकते हैं। पार्टनर के साथ संवाद (Communication) कम होने से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं।
सेहत: कमजोर इम्यूनिटी के कारण स्किन एलर्जी की समस्या हो सकती है।
 

मिथुन राशि (Gemini)

गोचर का प्रभाव: आपके दूसरे (धन व परिवार) भाव में।
मूड और माइंड: इस दौरान आपका ध्यान परिवार, निजी रिश्तों और यात्राओं पर सबसे ज्यादा रहेगा।
करियर और बिजनेस: काम के सिलसिले में अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा और मार्केट में तगड़ी प्रतिस्पर्धा मिलेगी।
पैसा और रिश्ते: जरा सी लापरवाही बड़े आर्थिक नुकसान की वजह बन सकती है। पार्टनर के साथ समझ की कमी के कारण दूरियां महसूस होंगी।
सेहत: सर्दी-खांसी या मौसम से जुड़ी एलर्जी परेशान कर सकती है।

कर्क राशि (Cancer)

गोचर का प्रभाव: आपके पहले (लग्न/स्वयं) भाव में।
मूड और माइंड: शुक्र आपकी ही राशि में आ रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल सुधरेगी और आप परिवार की तरक्की पर पूरा ध्यान देंगे।
करियर और बिजनेस: नौकरी में तरक्की (Promotion), सैलरी हाइक और इंसेंटिव मिलने के मजबूत योग हैं। बिजनेस में नए और मुनाफे वाले सौदे हाथ लगेंगे।
पैसा और रिश्ते: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और धन लाभ होगा। जीवनसाथी के प्रति आपका प्यार और झुकाव बढ़ेगा।
सेहत: आपकी इम्यूनिटी शानदार रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 

सिंह राशि (Leo)

गोचर का प्रभाव: आपके बारहवें (व्यय/विदेश) भाव में।
मूड और माइंड: यह समय थोड़ा संभलकर चलने का है। मानसिक तनाव और रुकावटें आपका रास्ता रोक सकती हैं।
करियर और बिजनेस: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा और काम अटक सकते हैं। बिजनेस में भी उम्मीद से कम मुनाफा होगा।
पैसा और रिश्ते: निवेश के मामलों में सावधानी बरतें, धन हानि के योग हैं। पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्डिंग में कमी महसूस हो सकती है।
सेहत: खानपान की लापरवाही की वजह से पेट खराब या पाचन की समस्या हो सकती है।

कन्या राशि (Virgo)

गोचर का प्रभाव: आपके ग्यारहवें (लाभ) भाव में।
मूड और माइंड: आपके लिए यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। चारों तरफ से सुख, संतोष और मनचाही सफलता मिलेगी।
करियर और बिजनेस: कार्यस्थल पर आपकी तारीफ होगी। नया बिजनेस शुरू करने के लिए समय परफेक्ट है, शानदार रिटर्न मिलेगा।
पैसा और रिश्ते: पैसों की तंगी दूर होगी और अच्छी खासी आमदनी होगी। लव लाइफ या शादीशुदा जिंदगी में रोमांस और तालमेल बना रहेगा।
सेहत: आप शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह फिट और एनर्जेटिक रहेंगे।
 

तुला राशि (Libra)

गोचर का प्रभाव: आपके दसवें (कर्म) भाव में।
मूड और माइंड: आपका पूरा ध्यान अपने करियर को चमकाने और नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर रहेगा।
करियर और बिजनेस: नौकरी में बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी और नए ऑफर्स आ सकते हैं। बिजनेस में आपका जुनून आपको बड़ा मुनाफा दिलाएगा।
पैसा और रिश्ते: अच्छी कमाई के साथ-साथ आप भविष्य के लिए बैंक बैलेंस बढ़ाने (बचत करने) में कामयाब रहेंगे। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत होगा।
सेहत: सेहत बढ़िया रहेगी, मानसिक शांति का अनुभव होगा।
 

वृश्चिक राशि (Scorpio)

गोचर का प्रभाव: आपके नौवें (भाग्य) भाव में।
मूड और माइंड: भाग्य का साथ थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे।
करियर और बिजनेस: काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आने वाले समय में फायदेमंद साबित होंगी। हालांकि, बिजनेस में मनमुताबिक धन जुटाने में थोड़ी अड़चन आएगी।
पैसा और रिश्ते: आमदनी सामान्य रहेगी। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। अच्छी बात यह है कि जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे।
सेहत: सेहत के मामले में समय अच्छा है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही।
 

धनु राशि (Sagittarius)

गोचर का प्रभाव: आपके आठवें (संकट व आयु) भाव में।
मूड और माइंड: मानसिक बेचैनी और असुरक्षा की भावना आपको थोड़ा परेशान कर सकती है।
करियर और बिजनेस: नौकरी में टारगेट का दबाव रहेगा। बिजनेस में बिना प्लानिंग के कोई कदम न उठाएं, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है।
पैसा और रिश्ते: आर्थिक मामलों में रुकावटें आएंगी, बजट बिगड़ सकता है। जीवनसाथी के साथ बेवजह का शक या असुरक्षा रिश्तों को कमजोर कर सकती है।
सेहत: विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपकी शारीरिक ऊर्जा और इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी।
 

मकर राशि (Capricorn)

गोचर का प्रभाव: आपके सातवें (विवाह व साझेदारी) भाव में।
मूड और माइंड: आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) मजबूत होगी, जिससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी।
करियर और बिजनेस: नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बेहतरीन ऑफर मिल सकता है। पार्टनरशिप या नए बिजनेस सौदों से भरपूर लाभ होगा।
पैसा और रिश्ते: कमाई के नए रास्ते खुलेंगे और बचत भी होगी। जीवनसाथी के साथ आपका व्यवहार बेहद सकारात्मक रहेगा, जिससे रिश्तों में मिठास घुलेगी।
सेहत: आप खुद को बहुत साहसी और ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा।
 

कुंभ राशि (Aquarius)

गोचर का प्रभाव: आपके छठे (शत्रु व रोग) भाव में।
मूड और माइंड: मन में अज्ञात भय या चिंताएं बढ़ सकती हैं। कामों में मन थोड़ा कम लगेगा।
करियर और बिजनेस: ऑफिस में बॉस और सीनियर्स का प्रेशर आपको परेशान कर सकता है। बिजनेस में कोई भी डील बहुत सोच-समझकर करें, घाटा हो सकता है।
पैसा और रिश्ते: अचानक खर्चे बढ़ने से कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अपने 'अहंकार' (Ego) को बीच में न आने दें।
सेहत: ब्लड शुगर (मधुमेह) और मोटापे से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहें।
 

मीन राशि (Pisces)

गोचर का प्रभाव: आपके पांचवें (बुद्धि व संतान) भाव में।
मूड और माइंड: मन में उतार-चढ़ाव रहेगा और कुछ कठिन चुनौतियों की वजह से आप असुरक्षित महसूस कर सकते हैं।
करियर और बिजनेस: नौकरी में बदलाव का विचार मन में आ सकता है। बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वी) आपको कड़ी टक्कर देंगे, जिससे मुनाफा घट सकता है।
पैसा और रिश्ते: पैसों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है। जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी बातों पर राई का पहाड़ बनाने से बचें।
सेहत: पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, अपना ख्याल रखें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
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