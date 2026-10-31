Weekly Horoscope: 2 से 8 नवंबर 2026 का राशिफल, क्या लेकर आ रहा नया सप्ताह? जानें अपना भविष्यफल

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 2 नवंबर से 8 नवंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल: 02 नवंबर से 08 नवंबर 2026 तक

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

हर काम में किस्मत का साथ मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में प्रगति के अच्छे संकेत हैं, हालांकि काम की व्यस्तता के कारण अतिरिक्त ध्यान देना होगा। समय का सही प्रबंधन आपको तनाव से बचाएगा। पढ़ाई में सीनियर्स या मेंटर्स से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। सोच-समझकर किया गया निवेश अच्छा लाभ दे सकता है। नकारात्मक सोच वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। लंबे समय से रुकी यात्रा पूरी होने के योग हैं और सेहत से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और रोमांटिक पल खुशियां लेकर आएंगे।

लकी नंबर: 10

लकी कलर: नेवी ब्लू

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

जो परिस्थितियां पहले मुश्किल लग रही थीं, वे अब आपके पक्ष में हो सकती हैं और मेहनत पर भरोसा बढ़ेगा। नई योजनाओं में लगन से काम करने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे। विरोध करने वाले लोगों का व्यवहार भी नरम पड़ सकता है। जरूरतमंदों की मदद करने से मान-सम्मान बढ़ेगा। शादी या रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात बन सकती है। आर्थिक लाभ का अच्छा अवसर मिलने के योग हैं। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खेलकूद से जुड़े लोगों को अपनी शारीरिक क्षमता और स्टैमिना बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का अनुकूल अवसर भी मिल सकता है।

लकी नंबर: 12

लकी कलर: ऑलिव ग्रीन

मिथुन (21 मई–21 जून)

अपने मन की आवाज सुनने से सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। भले ही आपको सभी साधन साफ नजर न आएं, लेकिन सहयोग उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और टेलीकॉम से जुड़े लोगों को सम्मान या पुरस्कार मिल सकता है। क्रिएटिव लोगों को किसी खास कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिल सकता है। परिवार में खुशखबरी मिलने से उत्सव का माहौल बनेगा। वाहन खरीदने के लिए लोन की मंजूरी मिलने की अच्छी संभावना है। आराम, खानपान और दिनचर्या में लापरवाही से बचें। प्रेम जीवन में किसी गुप्त प्रशंसक का उपहार या सरप्राइज आपका मूड खुशनुमा बना सकता है।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: यलो

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

अपनी काबिलियत और अनुभव पर भरोसा रखें, क्योंकि आप जितना सोचते हैं, उससे कहीं बेहतर तरीके से परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। पुराने दोस्त से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर सकती है। घर से जुड़ा कोई अहम फैसला लेना पड़ सकता है, जिसमें आपकी संतुलित सोच काम आएगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह से बचत और निवेश को बेहतर बनाया जा सकता है। प्रॉपर्टी के काम में कागजी कार्रवाई बढ़ सकती है, लेकिन आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। विद्यार्थियों को कोई उल्लेखनीय उपलब्धि मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में पार्टनर के साथ छोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए समय रहते बातचीत करके उन्हें दूर करें।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: ग्रे

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

सही समय पर सलाह लेने से गलतियों से बचने और बेहतर फैसले लेने में मदद मिलेगी। नई बातें सीखने की इच्छा मन को शांत रखेगी और समझदारी बढ़ाएगी। प्रेम जीवन में पार्टनर पर अपनी इच्छा थोपने से बचें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें। काम में नया सहकर्मी जिम्मेदारियां बांटकर आपका बोझ कम कर सकता है। घर की मरम्मत या बदलाव में समय लग सकता है, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे। सरकारी या बड़ी संस्थाओं में काम करने वालों को प्रमोशन के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लगातार मेहनत करनी होगी। सेहत के लिए पर्याप्त आराम और सही दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी रहेगा।

लकी नंबर: 5

लकी कलर: लाइट ब्राउन

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

नए अवसर मिलने से तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। मन में चल रही बेकार की चिंताओं को दूर करके आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। काम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने से प्रशंसा मिल सकती है। परमानेंट रेजिडेंसी या अन्य मंजूरियों का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने और पैसों का बेहतर प्रबंधन होने के संकेत हैं। प्रेम जीवन में पार्टनर का प्यार और अपनापन रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगा। सिंगल लोगों की मुलाकात समान सोच और मूल्यों वाले किसी खास व्यक्ति से हो सकती है। परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत पर विशेष ध्यान देने और धैर्य रखने की जरूरत होगी।

लकी नंबर: 6

लकी कलर: ब्राउन

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

परिस्थितियों के अपने आप सुधरने का इंतजार करने के बजाय पहल करना फायदेमंद रहेगा। लंबे समय से अटकी छुट्टी की मंजूरी मिलने से राहत मिल सकती है। काम में कुछ चुनौतियां रहेंगी, लेकिन लगातार मेहनत करने से चीजें व्यवस्थित होने लगेंगी। वीकेंड पर मेहमानों के आने से घर में रौनक बढ़ेगी। जरूरत से ज्यादा खरीदारी या फिजूलखर्ची करने से बचें, क्योंकि परिवार के किसी बड़े को यह पसंद नहीं आ सकता। विद्यार्थियों को अचानक होने वाले टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। सेहत सामान्य रहने के संकेत हैं। किसी कॉमन फ्रेंड की मदद से आपकी मुलाकात उस खास व्यक्ति से हो सकती है, जो काफी समय से आपके ख्यालों में है।

लकी नंबर: 9

लकी कलर: पर्पल

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

दूसरों की मंजूरी का इंतजार किए बिना अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ने का मन बनेगा। कुछ विचारों को सही समय आने तक अपने तक रखना फायदेमंद होगा, ताकि सफलता खुद आपकी मेहनत की कहानी बताए। दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग कभी कम तो कभी ज्यादा मिल सकता है, इसलिए अपने फैसलों पर भरोसा रखें। छुट्टी या किसी खास समारोह की योजना टल सकती है, लेकिन इससे बेहतर तैयारी का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचना होगा। सीनियर आपके काम से प्रभावित होकर किसी अहम जिम्मेदारी के लिए आपका नाम सुझा सकते हैं। प्रेम का इजहार करने के लिए सही समय का इंतजार करना बेहतर रहेगा। खानपान में सावधानी रखने से पेट की परेशानी से बच सकते हैं।

लकी नंबर: 2

लकी कलर: सी ग्रीन

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

अपनी योजनाओं को सही समय आने तक गुप्त रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। काम में बेहतर नतीजों के लिए पहले योजना बनाएं, फिर व्यवस्थित तरीके से उसे पूरा करें। कारोबारियों को अच्छा मुनाफा और कारोबार में बढ़ोतरी मिल सकती है। कुछ कपल्स के बीच शादी या रिश्ते को कमिटमेंट देने को लेकर निजी बातचीत आगे बढ़ सकती है। सामाजिक जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे पहले बातचीत बंद हो गई थी, आपका मजबूत सहयोगी बन सकता है। घूमने-फिरने की इच्छा आपको किसी खूबसूरत और अनोखी जगह तक ले जा सकती है। परिवार के किसी बुजुर्ग का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, इसलिए उनके साथ धैर्य और सम्मान से पेश आएं।

लकी नंबर: 1

लकी कलर: सिल्वर

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

अपने विचारों को हकीकत में बदलने के लिए ध्यान और लगन बनाए रखना जरूरी होगा। घर की मरम्मत या सजावट के लिए बजट तय करने से फिजूलखर्ची से बच सकेंगे। थकान या सेहत से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें और समय पर ध्यान दें। काम में सहकर्मी और जूनियर आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। महत्वपूर्ण मामलों को शांत और समझदारी से संभालने पर आपका भरोसा बढ़ेगा। घर-परिवार में सुख-शांति और तालमेल बना रहेगा। किसी खुशी के अवसर या समारोह की तैयारी हो सकती है। प्रेम जीवन में पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा स्पष्ट या कठोर शब्द उन्हें दुख पहुंचा सकते हैं। किसी को केवल भरोसे के आधार पर पैसे उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच लें।

लकी नंबर: 3

लकी कलर: गोल्ड

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

प्रेम जीवन में कोई अच्छी खबर इस सप्ताह को खुशनुमा बना सकती है। माता-पिता या परिवार के बुजुर्ग आपके रिश्ते को ज्यादा सहजता से स्वीकार कर सकते हैं, जिससे भावनात्मक सुकून मिलेगा। काम में मुश्किल परिस्थितियों के दौरान समस्याएं सुलझाने की आपकी क्षमता सम्मान दिला सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। पुरानी प्रॉपर्टी के लिए अच्छा प्रस्ताव मिलने से भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। आने वाली जरूरतों को देखते हुए बचत बढ़ाना समझदारी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई की दिनचर्या दोबारा व्यवस्थित करनी पड़ सकती है। किसी सामाजिक समारोह या मेलमिलाप के दौरान नए लोगों से जुड़ने और दोस्ती बढ़ाने का अवसर मिलेगा।

लकी नंबर: 4

लकी कलर: ऑफ व्हाइट

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

आपके नए और क्रिएटिव विचार काम में दूसरों से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ऑफिस में कोई व्यक्ति आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकता है और आपकी ओर आकर्षित हो सकता है। कुछ लोगों का मन अपनी गाड़ी से लंबी ड्राइव पर जाने का कर सकता है। कानूनी उलझन में फंसी प्रॉपर्टी के मामले में समाधान के संकेत मिलने से राहत मिल सकती है। पार्टनर आपके लिए कोई खास योजना बना सकते हैं, इसलिए उनके लिए समय निकालना रिश्ते को मजबूत करेगा। पैसों से जुड़े कुछ फैसलों में साहस की जरूरत होगी, लेकिन व्यावहारिक सोच आपको सही दिशा दिखाएगी। लेखकों, संगीतकारों और कलाकारों को पहचान और प्रशंसा मिल सकती है। सेहत बेहतर रखने के लिए बहाने बनाने के बजाय अपनी देखभाल और अच्छी दिनचर्या पर ध्यान दें।

लकी नंबर: 5