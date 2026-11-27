क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत? क्यों खास है यह व्रत? कैसे करें भगवान शिव की पूजा?

Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना के लिए कई व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। इन्हीं में प्रदोष व्रत का विशेष स्थान है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से भक्तों को सुख-समृद्धि, आरोग्य, सौभाग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही वजह है कि शिव भक्त हर महीने इस व्रत को श्रद्धा और नियमपूर्वक रखते हैं। प्रदोष व्रत महीने में दो बार आता है। पहला व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को और दूसरा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं क्यों खास है यह व्रत? प्रदोष व्रत से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं, इसकी पौराणिक कथा और पूजा का सही तरीके के बारे में विस्‍तार से...

प्रदोष व्रत क्या है और कब रखा जाता है?

प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण उपवास है। हिंदू पंचांग में प्रत्येक महीने दो बार त्रयोदशी तिथि आती है। एक त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में होती है। दोनों ही तिथियों पर प्रदोष व्रत रखने की परंपरा है।





प्रदोष शब्द का संबंध सूर्यास्त के आसपास के समय से है। दिन और रात के संधिकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यह समय भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन श्रद्धालु सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं।





दिनभर भगवान शिव का स्मरण करते हैं और शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करके विधि-विधान से पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए इस व्रत में केवल उपवास रखने के बजाय निर्धारित समय पर भगवान शिव की आराधना करना भी जरूरी माना जाता है।

प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है? जानें इसका धार्मिक महत्व

प्रदोष व्रत को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने का माध्यम माना जाता है। धार्मिक विश्वास है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा और व्रत करने से जीवन की परेशानियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भक्त अपनी अलग-अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह व्रत रखते हैं।

भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए

प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। भक्त परिवार के कल्याण और जीवन में सुख-शांति बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं।

आर्थिक परेशानियों से मुक्ति की कामना

धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत करने से आर्थिक कठिनाइयों और जीवन की बाधाओं से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त होता है। भक्त भगवान शिव से सुख-समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मांगते हैं।

मानसिक शांति के लिए

इस दिन मंत्र जाप, ध्यान और शिव आराधना करने से मन को शांति मिलती है। नियमित पूजा व्यक्ति को धैर्य और आत्मसंयम का अभ्यास भी कराती है।

वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए

विवाहित महिलाएं दांपत्य जीवन में प्रेम, सामंजस्य और सुख बनाए रखने के लिए प्रदोष व्रत करती हैं। वहीं अविवाहित युवक-युवतियां अच्छे जीवनसाथी की कामना से भगवान शिव की पूजा करते हैं।

आरोग्य और दीर्घायु के लिए

परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना से भी यह व्रत रखा जाता है।

पापों के प्रायश्चित के लिए

धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से प्रदोष व्रत और शिव आराधना करने से व्यक्ति को अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करने तथा जीवन में सदाचार अपनाने की प्रेरणा मिलती है।

प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा

प्रदोष व्रत के महत्व को समझने के लिए समुद्र मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा का उल्लेख किया जाता है। इस कथा में भगवान शिव के त्याग, करुणा और संसार के प्रति उनके कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनका उद्देश्य समुद्र से अमृत प्राप्त करना था। मंथन के दौरान सबसे पहले अत्यंत भयंकर हलाहल विष निकला।





इस विष का प्रभाव इतना तीव्र था कि उससे संपूर्ण सृष्टि के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। विष के भय से देवता चिंतित हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। उन्होंने महादेव से संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया।





विष को कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए यह महान कार्य किया था। इसी वजह से इस समय उनकी पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व माना जाता है।

प्रदोष काल में ही क्यों की जाती है भगवान शिव की पूजा?

प्रदोष व्रत में सुबह की पूजा के साथ-साथ शाम के समय होने वाली आराधना को विशेष महत्व दिया जाता है। इसका कारण प्रदोष काल से जुड़ी धार्मिक मान्यता है। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय होता है। इसे दिन और रात के मिलन का संधिकाल माना जाता है। मान्यता है कि इस समय भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और देवता उनकी स्तुति करते हैं।

एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष काल में भगवान शिव नंदी महाराज के सींगों के बीच आनंद तांडव करते हैं। इस दौरान सभी देवता उनकी आराधना करते हैं। यही कारण है कि इस समय शिवलिंग का अभिषेक और भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है।

प्रदोष व्रत में क्या खाना चाहिए और कैसे रखें उपवास?

प्रदोष व्रत में उपवास रखने के कई तरीके प्रचलित हैं। कुछ श्रद्धालु निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कई लोग फलाहार करके भगवान शिव की पूजा करते हैं।

निर्जला उपवास: कुछ भक्त पूरे दिन बिना भोजन और पानी ग्रहण किए व्रत रखते हैं। यह कठिन उपवास है और सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता।

फलाहार व्रत: इस प्रकार के उपवास में फल, दूध, सूखे मेवे और अन्य फलाहारी खाद्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं।

एक समय भोजन: कुछ परंपराओं में दिनभर उपवास रखने के बाद पूजा के पश्चात एक समय सात्विक भोजन किया जाता है।

सात्विक भोजन: जो लोग कठिन उपवास नहीं रख सकते, वे अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक भोजन ग्रहण करके भी भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं।