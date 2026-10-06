Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 07 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 07 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नया दायित्व मिल सकता है, तत्पर रहें।

व्‍यापार: व्यापार में तेजी आएगी, ग्राहकों का सहयोग मिलेगा।

लव: पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, योग-प्राणायाम करें।

उपाय: प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर नई शुरुआत हो सकती है, धैर्य रखें।

व्‍यापार: व्यापार में साझेदारी लाभदायक सिद्ध होगी।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और छोटे बच्चों को खीर या कोई सफेद मिठाई बांटें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपकी बुद्धि और चातुर्य से कठिन काम आसान होंगे।

व्‍यापार: व्यापार में नई योजनाएं लागू करने का सही समय है।

लव: पारिवारिक रिश्तों में घनिष्ठता आएगी।

धन: अचानक रुका पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्‍वास्थ्‍य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और मोदक/लड्डू अर्पित करें। 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी लगन की सराहना होगी।

व्‍यापार: व्यापारिक सौदों में सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाएं।

लव: परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।

धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, विश्राम भी जरूरी है।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला जल अर्पित करें तथा माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापार में नए लोगों से जुड़ाव लाभदायक रहेगा।

लव: प्रेम संबंधों में नया मोड़ आ सकता है।

धन: आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्यदेव को रोली व अक्षत मिला जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर समय का प्रबंधन बेहद जरूरी होगा।

व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाजी का कोई भी फैसला न लें।

लव: परिवार में किसी मुद्दे पर गहराई से विचार होगा।

धन: आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लें।

स्‍वास्‍थ्‍य: थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।

उपाय: किसी गौशाला में हरी घास या पालक का दान करें और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में पद और प्रभाव बढ़ने की संभावना है।

व्‍यापार: व्यापारिक रणनीतियां सफल होंगी, मुनाफा होगा।

लव: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

धन: धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, प्रसन्न रहें।

उपाय: किसी देवी मंदिर में सुहाग की सामग्री या गुलाबी/सफेद वस्त्र दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी।

व्‍यापार: व्यापार में प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सफल रहेंगे।

लव: परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

धन: धन संबंधी मामलों में दिन अनुकूल है।

स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव से दूर रहें, मानसिक शांति रहेगी।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजना की शुरुआत के लिए दिन उत्तम है।

व्‍यापार: व्यापार में अटके काम गति पकड़ेंगे।

लव: संतान पक्ष से सकारात्मक समाचार मिलेगा।

धन: आय के नए साधन मिलने की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: माथे पर केसर/हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, शांत रहें।

व्‍यापार: व्यापार में लिखापढ़ी में सावधानी रखें।

लव: परिवार में समस्याओं का हल मिलकर निकालेंगे।

धन: अनावश्यक व्यय पर रोक लगाएं।

स्‍वास्थ्‍य: शरीर में थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमत्ता से जटिल समस्याएं हल कर लेंगे।

व्‍यापार: व्यापार में नए अनुबंध पर बात बन सकती है।

लव: मित्रों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं।

स्‍वास्थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी वाणी का प्रभाव कार्यस्थल पर दिखेगा।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, प्रयास बढ़ाएं।

लव: परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी।

धन: धन बचाने का प्रयास सफल रहेगा।

स्‍वास्थ्‍य: मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे।

उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें तथा पीले फल का दान करें।





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