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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 7 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (07 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 07 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 07 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (10:45 IST)
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मेष (Aries)
Today 07 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नया दायित्व मिल सकता है, तत्पर रहें।
व्‍यापार: व्यापार में तेजी आएगी, ग्राहकों का सहयोग मिलेगा।
लव: पारिवारिक वातावरण प्रेमपूर्ण रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, योग-प्राणायाम करें।
उपाय: प्रातःकाल सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर नई शुरुआत हो सकती है, धैर्य रखें।
व्‍यापार: व्यापार में साझेदारी लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: वित्तीय लाभ के योग बन रहे हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, सुपाच्य भोजन लें।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और छोटे बच्चों को खीर या कोई सफेद मिठाई बांटें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आपकी बुद्धि और चातुर्य से कठिन काम आसान होंगे।
व्‍यापार: व्यापार में नई योजनाएं लागू करने का सही समय है।
लव: पारिवारिक रिश्तों में घनिष्ठता आएगी।
धन: अचानक रुका पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्‍वास्थ्‍य: मानसिक ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा (दूब घास) और मोदक/लड्डू अर्पित करें। 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी लगन की सराहना होगी।
व्‍यापार: व्यापारिक सौदों में सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाएं।
लव: परिवार के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।
धन: आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, विश्राम भी जरूरी है।
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला जल अर्पित करें तथा माता या किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लें।
 
सिंह (Leo)
करियर: करियर में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा।
व्‍यापार: व्यापार में नए लोगों से जुड़ाव लाभदायक रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में नया मोड़ आ सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: सूर्यदेव को रोली व अक्षत मिला जल अर्पित करें और 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर समय का प्रबंधन बेहद जरूरी होगा।
व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाजी का कोई भी फैसला न लें।
लव: परिवार में किसी मुद्दे पर गहराई से विचार होगा।
धन: आर्थिक मामलों में समझदारी से काम लें।
स्‍वास्‍थ्‍य: थकान महसूस हो सकती है, आराम करें।
उपाय: किसी गौशाला में हरी घास या पालक का दान करें और तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: नौकरी में पद और प्रभाव बढ़ने की संभावना है।
व्‍यापार: व्यापारिक रणनीतियां सफल होंगी, मुनाफा होगा।
लव: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
धन: धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, प्रसन्न रहें।
उपाय: किसी देवी मंदिर में सुहाग की सामग्री या गुलाबी/सफेद वस्त्र दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी पकड़ मजबूत होगी।
व्‍यापार: व्यापार में प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में सफल रहेंगे।
लव: परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
धन: धन संबंधी मामलों में दिन अनुकूल है।
स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव से दूर रहें, मानसिक शांति रहेगी।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जलाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नई योजना की शुरुआत के लिए दिन उत्तम है।
व्‍यापार: व्यापार में अटके काम गति पकड़ेंगे।
लव: संतान पक्ष से सकारात्मक समाचार मिलेगा।
धन: आय के नए साधन मिलने की संभावना है।
स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: माथे पर केसर/हल्दी का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, शांत रहें।
व्‍यापार: व्यापार में लिखापढ़ी में सावधानी रखें।
लव: परिवार में समस्याओं का हल मिलकर निकालेंगे।
धन: अनावश्यक व्यय पर रोक लगाएं।
स्‍वास्थ्‍य: शरीर में थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: बुद्धिमत्ता से जटिल समस्याएं हल कर लेंगे।
व्‍यापार: व्यापार में नए अनुबंध पर बात बन सकती है।
लव: मित्रों के साथ बेहतरीन समय बीतेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं।
स्‍वास्थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।
उपाय: किसी जरूरतमंद को काले चने या उड़द की दाल का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी वाणी का प्रभाव कार्यस्थल पर दिखेगा।
व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, प्रयास बढ़ाएं।
लव: परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी।
धन: धन बचाने का प्रयास सफल रहेगा।
स्‍वास्थ्‍य: मानसिक रूप से संतुष्ट रहेंगे।
उपाय: भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ अर्पित करें तथा पीले फल का दान करें।

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