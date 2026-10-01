Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 03 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 03 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर नई चुनौतियां आ सकती हैं, धैर्य से काम लें।

व्यापार: व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें।

लव: पारिवारिक मामलों में संयम से काम लेना हितकर होगा।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बिगड़ सकता है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, प्रभाव में वृद्धि होगी।

व्यापार: व्यापार में साझेदारी से लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा।

धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नया निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।

उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी, कार्य समय पर पूरे होंगे।

व्यापार: व्यापार में विवेकपूर्ण फैसले लाभ पहुंचाएंगे।

लव: मित्रों और परिवार का सहयोग बना रहेगा।

धन: अचानक आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: बहते पानी या पक्षियों को साबुत मूंग दान करें।

कर्क (Cancer)

करियर: रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, नई सोच से लाभ होगा।

व्यापार: व्यापार में जोखिम लेने से बचें, स्थितियां सामान्य हैं।

लव: संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा।

धन: आय के स्रोतों में वृद्धि के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खानपान नियमित रखें।

उपाय: किसी वृद्ध या पीपल के वृक्ष की सेवा करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, वरिष्ठों से मतभेद से बचें।

व्यापार: व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है।

लव: घर का वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें।

धन: अनावश्यक व्यय से बचें, बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सीने में जकड़न या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: आपके संवाद कौशल से रुके हुए काम आसानी से बनेंगे।

व्यापार: व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

लव: भाई-बहनों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा।

व्यापार: व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, धन संचय होगा।

लव: परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है।

धन: वित्तीय मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा।

स्वास्थ्य: दांत या गले से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, बड़े निर्णय ले पाएंगे।

व्यापार: व्यापार में नई शुरुआत करने के लिए अनुकूल दिन है।

लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और विश्वास बढ़ेगा।

धन: धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: पक्षियों को दाना और पानी दें।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें, कोई काम टालने से बचें।

व्यापार: व्यापार में विदेशी संपर्कों से लाभ की संभावना है।

लव: पारिवारिक मामलों में बजट का ध्यान रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।

स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें, तनाव न लें।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा, प्रशंसा होगी।

व्यापार: व्यापार में बड़े सौदे तय हो सकते हैं, मुनाफा होगा।

लव: मित्रों के साथ सुखद और मनोरंजक समय बीतेगा।

धन: आय में वृद्धि के मजबूत संकेत मिल रहे हैं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिन खुशनुमा रहेगा।

उपाय: काले तिल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में बड़ी प्रगति संभव है, नए रास्ते खुलेंगे।

व्यापार: व्यापारिक मामलों में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।

लव: परिवार में आपका सम्मान और महत्व बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी।

उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और कुष्ठ रोगियों या सफाई कर्मचारियों की सहायता करें।

मीन (Pisces)

करियर: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, कार्य आसान होंगे।

व्यापार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं धरातल पर आएंगी।

लव: धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य के योग हैं।

धन: आर्थिक रूप से दिन बेहद लाभदायक रहेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय: पक्षियों को चना दाल खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।





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