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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (07:03 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (03 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 03 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 03 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (13:02 IST)
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मेष (Aries)
Today 03 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर नई चुनौतियां आ सकती हैं, धैर्य से काम लें।
व्यापार: व्यापारिक लेनदेन में पारदर्शिता बनाए रखें।
लव: पारिवारिक मामलों में संयम से काम लेना हितकर होगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें, बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान की समस्या हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, प्रभाव में वृद्धि होगी।
व्यापार: व्यापार में साझेदारी से लाभ के योग बन रहे हैं।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास बढ़ेगा।
धन: वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, नया निवेश कर सकते हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी, कार्य समय पर पूरे होंगे।
व्यापार: व्यापार में विवेकपूर्ण फैसले लाभ पहुंचाएंगे।
लव: मित्रों और परिवार का सहयोग बना रहेगा।
धन: अचानक आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: बहते पानी या पक्षियों को साबुत मूंग दान करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, नई सोच से लाभ होगा।
व्यापार: व्यापार में जोखिम लेने से बचें, स्थितियां सामान्य हैं।
लव: संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: आय के स्रोतों में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खानपान नियमित रखें।
उपाय: किसी वृद्ध या पीपल के वृक्ष की सेवा करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें, वरिष्ठों से मतभेद से बचें।
व्यापार: व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है।
लव: घर का वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करें।
धन: अनावश्यक व्यय से बचें, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सीने में जकड़न या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: आपके संवाद कौशल से रुके हुए काम आसानी से बनेंगे।
व्यापार: व्यापार में छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
लव: भाई-बहनों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा।
धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आय बढ़ेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा।
व्यापार: व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, धन संचय होगा।
लव: परिवार में मांगलिक आयोजन की चर्चा हो सकती है।
धन: वित्तीय मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा।
स्वास्थ्य: दांत या गले से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आत्मविश्वास चरम पर रहेगा, बड़े निर्णय ले पाएंगे।
व्यापार: व्यापार में नई शुरुआत करने के लिए अनुकूल दिन है।
लव: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता और विश्वास बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के योग हैं, आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: पक्षियों को दाना और पानी दें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतें, कोई काम टालने से बचें।
व्यापार: व्यापार में विदेशी संपर्कों से लाभ की संभावना है।
लव: पारिवारिक मामलों में बजट का ध्यान रखें।
धन: अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है।
स्वास्थ्य: आंखों की देखभाल करें, तनाव न लें।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिलेगा, प्रशंसा होगी।
व्यापार: व्यापार में बड़े सौदे तय हो सकते हैं, मुनाफा होगा।
लव: मित्रों के साथ सुखद और मनोरंजक समय बीतेगा।
धन: आय में वृद्धि के मजबूत संकेत मिल रहे हैं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिन खुशनुमा रहेगा।
उपाय: काले तिल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: करियर में बड़ी प्रगति संभव है, नए रास्ते खुलेंगे।
व्यापार: व्यापारिक मामलों में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा।
लव: परिवार में आपका सम्मान और महत्व बढ़ेगा।
धन: आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, सेहत बढ़िया रहेगी।
उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और कुष्ठ रोगियों या सफाई कर्मचारियों की सहायता करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, कार्य आसान होंगे।
व्यापार: व्यापारिक विस्तार की योजनाएं धरातल पर आएंगी।
लव: धार्मिक यात्रा या मांगलिक कार्य के योग हैं।
धन: आर्थिक रूप से दिन बेहद लाभदायक रहेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति महसूस होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
उपाय: पक्षियों को चना दाल खिलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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