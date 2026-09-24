Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 27 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 27 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ मधुरता महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है। दूरदराज के प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को लाभ होगा।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

लव: जीवनसाथी के साथ हल्की बहस से बचें।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस होगी।

उपाय: गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: दिन काफी लाभदायक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा।

धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुरानी योजनाओं से लाभ होगा।

लव: मित्रों और परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिनभर ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पदोन्नति की संभावना बन रही है।

धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदे फायदेमंद रहेंगे।

लव: परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा।

स्वास्थ्य: पिता या बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े करियर के अवसर मिलेंगे।

धन: धार्मिक और शुभ कार्यों में धन व्यय होगा।

लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित योग करें।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और सतर्क रहें।

धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, धन का प्रबंधन सही रखें।

लव: वाणी पर संयम रखें। परिजनों से खुलकर बात करें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप और टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी भूमिका सराही जाएगी।

धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।

लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। एक-दूसरे का सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी।

धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। अचानक लाभ के योग हैं।

लव: पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें, पर्याप्त पानी पीएं।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी सलाह दूसरों के काम आएगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

स्वास्थ्य: प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर स्थिरता महसूस होगी। वाहन से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रहेगी।

धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।

लव: घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से थकान हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: साहस और संवाद कौशल में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग से बड़ा लाभ मिलेगा।

धन: आर्थिक लाभ में मित्रों का सहयोग मिलेगा।

लव: भाई-बहनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।

स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की हल्की शिकायत हो सकती है।

उपाय: उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में आप छाए रहेंगे।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चेहरे पर ऊर्जा रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।



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