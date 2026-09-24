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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 27 September 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 27 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (10:47 IST)
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मेष (Aries)
Today 27 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ मधुरता महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है। दूरदराज के प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
लव: जीवनसाथी के साथ हल्की बहस से बचें।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस होगी।
उपाय: गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: दिन काफी लाभदायक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुरानी योजनाओं से लाभ होगा।
लव: मित्रों और परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिनभर ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पदोन्नति की संभावना बन रही है।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदे फायदेमंद रहेंगे।
लव: परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: पिता या बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े करियर के अवसर मिलेंगे।
धन: धार्मिक और शुभ कार्यों में धन व्यय होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित योग करें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और सतर्क रहें। 
धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, धन का प्रबंधन सही रखें।
लव: वाणी पर संयम रखें। परिजनों से खुलकर बात करें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप और टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी भूमिका सराही जाएगी।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। एक-दूसरे का सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। 
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। अचानक लाभ के योग हैं।
लव: पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें, पर्याप्त पानी पीएं।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी सलाह दूसरों के काम आएगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य: प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर स्थिरता महसूस होगी। वाहन से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रहेगी।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
लव: घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से थकान हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: साहस और संवाद कौशल में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग से बड़ा लाभ मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ में मित्रों का सहयोग मिलेगा।
लव: भाई-बहनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की हल्की शिकायत हो सकती है।
उपाय: उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में आप छाए रहेंगे। 
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चेहरे पर ऊर्जा रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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