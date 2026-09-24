Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 27 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 27 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर ऊर्जा और उत्साह बढ़ेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ मधुरता महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर काम का बोझ थोड़ा अधिक रह सकता है। दूरदराज के प्रोजेक्ट्स से जुड़े लोगों को लाभ होगा।
धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
लव: जीवनसाथी के साथ हल्की बहस से बचें।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस होगी।
उपाय: गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: दिन काफी लाभदायक रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा।
धन: आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुरानी योजनाओं से लाभ होगा।
लव: मित्रों और परिजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, दिनभर ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पदोन्नति की संभावना बन रही है।
धन: संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदे फायदेमंद रहेंगे।
लव: परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: पिता या बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े करियर के अवसर मिलेंगे।
धन: धार्मिक और शुभ कार्यों में धन व्यय होगा।
लव: लव पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित योग करें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और सतर्क रहें।
धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं, धन का प्रबंधन सही रखें।
लव: वाणी पर संयम रखें। परिजनों से खुलकर बात करें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप और टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी भूमिका सराही जाएगी।
धन: धन संचय में सफलता मिलेगी।
लव: दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। एक-दूसरे का सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धन: पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। अचानक लाभ के योग हैं।
लव: पारिवारिक संबंधों में मधुरता रहेगी।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचें, पर्याप्त पानी पीएं।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं।
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी सलाह दूसरों के काम आएगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य: प्रसन्न और तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर स्थिरता महसूस होगी। वाहन से जुड़े कार्यों में व्यस्तता रहेगी।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च होगा।
लव: घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से थकान हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: साहस और संवाद कौशल में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग से बड़ा लाभ मिलेगा।
धन: आर्थिक लाभ में मित्रों का सहयोग मिलेगा।
लव: भाई-बहनों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे।
स्वास्थ्य: कंधे में दर्द की हल्की शिकायत हो सकती है।
उपाय: उड़द की दाल या काले वस्त्र का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी। कार्यक्षेत्र में आप छाए रहेंगे।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। चेहरे पर ऊर्जा रहेगी।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
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