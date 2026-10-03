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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 3 October 2026 (13:54 IST)

शुक्र की वक्री चाल 2026: 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर? जानें किसकी बढ़ेगी मुश्किल और किसे मिलेगा लाभ

shukra vakri gochar in tula
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 3 Oct 2026 (13:59 IST)
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इसी क्रम में 03 अक्टूबर 2026 की दोपहर 01:05 बजे (13:05 बजे) शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में वक्री हो गए हैं। शुक्र का अपनी ही राशि में उल्टी चाल चलना एक बड़ी ज्योतिषीय घटना है। यह समय हमारे व्यक्तिगत संबंधों, वित्तीय निर्णयों और जीवनशैली का गहराई से पुनर्मूल्यांकन करने का संकेत देता है। आइए जानते हैं कि शुक्र का तुला राशि में वक्री होना सभी 12 राशियों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा और इसके नकारात्मक प्रभावों से बचने के क्या उपाय हैं।
 

1. मेष राशि

आपके सातवें भाव में वक्री शुक्र के प्रभाव से पुराने प्रेम संबंध, पूर्व पार्टनर (Ex) या बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े पुराने मतभेद और अनसुलझे मुद्दे दोबारा सतह पर आ सकते हैं। किसी भी रिश्ते या बिजनेस डील को जल्दबाजी में खत्म न करें। एक-दूसरे की बात को ध्यान से सुनें, धैर्य रखें और आपसी सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें।

2. वृषभ राशि

शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव या तनाव महसूस हो सकता है। आपकी पुरानी कार्यशैली अब असरदार साबित नहीं होगी, साथ ही शारीरिक ऊर्जा में गिरावट देखने को मिल सकती है। अपनी दैनिक दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। काम और निजी जिंदगी के बीच सीमाएं तय करें तथा अपने खान-पान व सेहत (सेल्फ-केयर) पर विशेष ध्यान दें।
 

3. मिथुन राशि

आपके पांचवें भाव में वक्री शुक्र के कारण आपकी रचनात्मकता (Creativity) में रुकावट या प्रेम जीवन में कुछ धीमापन महसूस हो सकता है। अतीत के कोई पुराने प्रेम संबंध पुनः आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकते हैं। अपने किसी पुराने क्रिएटिव शौक या कला को दोबारा समय दें। वक्री अवधि के दौरान किसी भी नए रिश्ते को लेकर तुरंत अति-गंभीर होने से बचें।
 

4. कर्क राशि

आपके चौथे भाव में यह वक्रता पारिवारिक रिश्तों और घरेलू शांति को प्रभावित कर सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ पुराने मतभेद उभर सकते हैं या घर के नवीनीकरण (Renovation) के कामों में अनावश्यक देरी हो सकती है। घर के वातावरण को भावनात्मक रूप से संतुलित बनाए रखने का प्रयास करें। इस दौरान कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने या घर में बड़े बदलाव करने से बचें।

5. सिंह राशि

तीसरे भाव में शुक्र का वक्री होना भाई-बहनों, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बातचीत में गलतफहमी पैदा कर सकता है। आपकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है। किसी भी महत्वपूर्ण ईमेल, मैसेज या कानूनी दस्तावेज (कॉन्ट्रैक्ट) को भेजने से पहले दो बार जांचें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले दूसरों की बात पूरी सुनें।
 

6. कन्या राशि

दूसरे भाव (धन भाव) में वक्री शुक्र के कारण धन का प्रवाह और आपकी खर्च करने की आदतें चिंता का कारण बन सकती हैं। आपको यह समझने की जरूरत होगी कि आपके लिए क्या वाकई जरूरी है। अपने मासिक बजट पर सख्त नजर रखें, व्यर्थ के दिखावे या गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएं और आत्म-मूल्य (Self-worth) को बढ़ाने का प्रयास करें।
 

7. तुला राशि

शुक्र आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में वक्री हो रहे हैं, इसलिए इसका सबसे गहरा प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आपके रूप-रंग, पहचान, व्यक्तित्व और व्यक्तिगत लक्ष्यों को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं। यह समय आत्म-निरीक्षण का है। शुक्र के पुनः मार्गी होने तक अपने लुक में कोई बड़ा बदलाव करने, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट या प्लास्टिक सर्जरी जैसे प्रयोगों से पूरी तरह बचें।

8. वृश्चिक राशि

आपके बारहवें भाव में वक्री शुक्र मन में दबी हुई पुरानी भावनाओं, अतृप्त इच्छाओं और पुराने रिश्तों की यादों को उकेर सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक शांति और नींद प्रभावित हो सकती है। थोड़ा समय अकेले (एकांत में) बिताएं, अपने विचारों और भावनाओं को डायरी में लिखें। पुरानी कड़वी यादों को दिल से निकालकर आगे बढ़ने का प्रयास करें।
 

9. धनु राशि

आपके ग्यारहवें भाव में यह स्थिति दोस्तों, सोशल ग्रुप्स और दीर्घकालिक इच्छाओं की पूर्ति में उतार-चढ़ाव ला सकती है। आपको एहसास हो सकता है कि कुछ मित्र या समूह आपकी सोच से मेल नहीं खाते। अपने फ्रेंड सर्कल का पुनर्मूल्यांकन करें। केवल दिखावे के संबंधों के बजाय सच्चे और वफादार दोस्तों के साथ अपने संबंध मजबूत करें।
 

10. मकर राशि

दसवें भाव (कर्म भाव) में शुक्र का वक्री होना कार्यक्षेत्र में आपकी साख, बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में उतार-चढ़ाव ला सकता है। आपकी मेहनत की पहचान मिलने में देरी हो सकती है। अपने करियर के लक्ष्यों पर शांति और लगन से काम करते रहें। इस अवधि में अचानक नौकरी बदलने या अपनी पब्लिक इमेज में बड़ा फेरबदल करने से बचें।
 

11. कुंभ राशि

नौवें भाव में वक्री शुक्र आपके विश्वास, जीवन दर्शन और प्रेम संबंधों की परीक्षा ले सकते हैं। यात्रा की योजनाओं या उच्च शिक्षा से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित विलंब हो सकता है। अपनी सोच को व्यापक रखें और अपने जीवन के सिद्धांतों का फिर से मूल्यांकन करें। जब तक परिस्थितियों में पूरी स्पष्टता न आ जाए, तब तक कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण फैसला न लें।
 

12. मीन राशि

आठवें भाव में वक्री शुक्र के प्रभाव से जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संयुक्त संपत्ति, कर्ज या जॉइंट बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। रिश्तों में भरोसे की कमी महसूस हो सकती है। अपने बकाया कर्ज या देनदारियों को चुकाने पर ध्यान दें। रिश्तों में पैसों को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें और एक-दूसरे के प्रति विश्वास बहाल करने पर काम करें।
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