Weekly Horoscope: 28 सितंबर से 04 अक्‍टूबर 2026 का राशिफल: जानें नौकरी, व्यापार, प्रेम और स्वास्थ्य का साप्ताहिक हाल

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 28 सितंबर से 04 अक्‍टूबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (28 सितंबर से 04 अक्‍टूबर 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

कार्य के प्रति आपकी मेहनत और नई चीजें सीखने की उत्सुकता की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ेगा। परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। सोच-समझकर किए गए निवेश से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं। प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखें और अपेक्षाओं को लेकर साथी से खुलकर बात करें। थकान या ऊर्जा की कमी महसूस हो तो आराम और आत्म-देखभाल को प्राथमिकता दें। किसी रिश्तेदार से मुलाकात खुशी और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी। घर के रेनोवेशन को लेकर पड़ोसी या सह-मालिक की असहमति हो सकती है, इसलिए शांतिपूर्वक समाधान निकालें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखने की जरूरत होगी।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: यलो

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

काम के प्रति दृढ़ता और निरंतर प्रयास बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि थोड़ी भी लापरवाही आपकी प्रगति को प्रभावित कर सकती है। माता-पिता की सलाह मानने से पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा और अनावश्यक तनाव से बचेंगे। म्यूचुअल फंड में निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी से कोई वादा न करें, वरना आगे चलकर परिस्थितियां जटिल हो सकती हैं। सक्रिय दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और तनाव भी कम होगा। बच्चों के साथ किसी ऐतिहासिक या प्रसिद्ध स्थान की यात्रा आनंददायक और यादगार रहेगी। पसंद की प्रॉपर्टी हासिल करने की दिशा में प्रगति हो सकती है, लेकिन कागजी कार्यवाही सावधानी से पूरी करें। इस सप्ताह भावनाओं के बजाय तर्क, धैर्य और समझदारी से लिए गए फैसले आपके लिए अधिक लाभदायक साबित होंगे।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन

मिथुन (21 मई–21 जून)

टीम के सदस्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके कार्यक्षेत्र में काम की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। परिवार में छोटे-मोटे मतभेद मन को थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका संतुलित व्यवहार बच्चों पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देगा। व्यापारियों के लिए नए संपर्क और मेलजोल लाभदायक अवसर लेकर आ सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ा सकता है, लेकिन भावनाओं के साथ व्यावहारिक रहना जरूरी है। सकारात्मक सोच से नींद, भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति बेहतर होगी। छुट्टियों का समय खुशी और सुकून देगा, हालांकि व्यस्त दिनचर्या थोड़ी थकान दे सकती है, इसलिए आराम के लिए भी समय निकालें। लंबे समय से बुक की गई संपत्ति का कब्जा मिलने की संभावना है। सामने आने वाले नए अवसरों को तलाशना आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोल सकता है। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक यात्राएं सीखने, अनुभव बढ़ाने और ज्ञान प्राप्त करने में सहायक रहेंगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: ऑरेंज

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

सकारात्मक सोच के कारण सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और कार्यक्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे, लेकिन खुद पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ न डालें। परिवार का मजबूत सहयोग आपकी जिम्मेदारियों को आसानी से संभालने में मदद करेगा। पुराने समय में जोखिम भरे लगने वाले किसी काम या निवेश से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में यात्रा रोमांच और नई ऊर्जा के साथ रिश्ते में गहराई लाएगी। स्वास्थ्य में सुधार होने से दवाइयों की जरूरत कम हो सकती है और ऊर्जा बढ़ेगी। प्रिय व्यक्ति के साथ यात्रा करना खुशी और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाएगा। प्रॉपर्टी बेचने पर अच्छी कीमत मिलने की संभावना है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात बीती यादों को फिर से ताजा करेगी। छोटी यात्राओं के मिलने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। परिवार के किसी समारोह में पुराने परिचित से मुलाकात सुखद यादें ताजा कर सकती है। विद्यार्थियों को विदेशों से जुड़े नए अवसरों और अनुभवों का लाभ मिल सकता है।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ब्राउन

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों और निर्णय क्षमता को अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। परिवार को प्राथमिकता देना आवश्यक है, क्योंकि अपनों की अनदेखी बाद में पछतावे का कारण बन सकती है। जमीन, वाहन या आभूषण से जुड़े सौदों में लाभ के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन को थोड़ा कम समय मिलेगा, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। मनोदशा में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखना स्वास्थ्य और रिश्तों दोनों के लिए लाभकारी रहेगा। बच्चों के साथ यात्रा में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन सही योजना इसे सुखद बना देगी। निवेश के विकल्पों को लेकर अत्यधिक चयनात्मक होने से अच्छी संपत्ति का अवसर हाथ से निकल सकता है, इसलिए थोड़ा लचीलापन रखें। सुनियोजित रणनीति के माध्यम से लंबे समय से देखे गए कई सपनों को पूरा करने की शुरुआत हो सकती है। विद्यार्थियों को शोध कार्य सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए प्रशंसा मिल सकती है।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: केसरिया

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

काम में सकारात्मक सोच आपको सफलता, एकाग्रता और प्रशंसा दिलाएगी। जीवनसाथी की खूबियों की सराहना करने और उन्हें महत्व देने से रिश्ते में प्रेम और भावनात्मक समझ बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में कुछ चिंता हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी और सूझबूझ बड़ी परेशानी से बचाने में सहायक रहेगी। प्रेम जीवन को प्राथमिकता देना और किए गए वादों को निभाना रिश्ते में खुशी और मजबूती लाएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी इसे हल्के में न लें और आवश्यक सावधानियां बरतें। किसी पसंदीदा स्थान की छोटी यात्रा आपको तरोताजा और उत्साहित महसूस कराएगी। विदेश से जुड़े निवेश कुछ समय के लिए आर्थिक दबाव बढ़ा सकते हैं, इसलिए सभी विकल्पों पर विचार करके संतुलित निर्णय लें। लंबी यात्रा मनोरंजन, आराम और अचानक मिलने वाली खुशी का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति या शैक्षणिक सम्मान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: मैरून

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और क्षमता को पहचान मिलेगी, जिससे करियर में आगे बढ़ने और अपनी स्थिति मजबूत करने के नए अवसर मिल सकते हैं। घर में शुभ समाचार और सकारात्मक घटनाओं से माहौल खुशहाल रहेगा। निवेश संबंधी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना समझदारी होगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, खासकर जब दोनों एक-दूसरे के विचारों और सम्मान को प्राथमिकता देंगे। किसी बुरी आदत से दूरी बनाना स्वास्थ्य के लिए लंबे समय में लाभकारी रहेगा। दोस्तों के साथ लंबी ड्राइव पर जाना आनंददायक और तरोताजा करने वाला अनुभव हो सकता है। प्रॉपर्टी मालिकों को अच्छे और भरोसेमंद किरायेदार मिलने की संभावना है। हालांकि छिपे हुए विरोधियों से सतर्क रहें और किसी भी मामले में लापरवाही से बचें। विद्यार्थियों के लिए मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के मजबूत योग बना सकते हैं।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: डार्क ब्लू

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

नई जिम्मेदारियों या बदली हुई भूमिका के साथ काम कर रहे लोगों को वरिष्ठों से अच्छी सलाह मिलेगी, जिससे गलतियों से बचने में मदद होगी। परिवार के साथ सक्रिय रूप से समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे और घर में खुशी बढ़ेगी। समझदारी से किए गए निवेश बेहतर आर्थिक लाभ दे सकते हैं। प्रेम जीवन में थोड़ी निराशा हो सकती है, इसलिए अपनी उम्मीदों को संतुलित रखें। जल्दबाजी में किए गए काम से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए अनुशासन और सावधानी बनाए रखें। छुट्टी को लेकर उत्साह बना रहेगा और अच्छी योजना से यात्रा आरामदायक व यादगार बनेगी। निर्माण या रेनोवेशन का काम पूरा होने के करीब पहुंच सकता है, जिससे राहत मिलेगी। अपने लुक या पर्सनालिटी में बदलाव करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और तारीफ मिल सकती है। कुल मिलाकर सप्ताह नए अवसरों और सीख दोनों का संतुलन लेकर आएगा।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: सिल्वर

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

परिवार में प्यार और तालमेल इस सप्ताह की सबसे बड़ी खासियत रहेगा, जिससे आपको भावनात्मक सुकून मिलेगा। आर्थिक अवसर अच्छे नजर आ रहे हैं और निवेश के लिए समय अनुकूल हो सकता है। शांत और आरामदायक जगह पर पार्टनर के साथ डेट रिश्ते में प्यार और नजदीकी बढ़ा सकती है। खान-पान की अच्छी आदतों और पाचन तंत्र का ध्यान रखने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कार्यस्थल की चुनौतियों को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और मजबूती से संभालें। अकेले यात्रा करने से बचना बेहतर होगा, किसी का साथ सुरक्षा और सहयोग देगा। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदने की संभावना बन सकती है, जिससे खुशी मिलेगी। पढ़ाई में मेहनती विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। सामाजिक जीवन में सतर्क रहने से ऐसे लोगों से बचा जा सकेगा जो आपकी छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: मैजेंटा

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

कार्यक्षेत्र में अच्छे अवसर सामने आएंगे, खासकर अगर आप नई चीजें आजमाने और नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार हैं। घर में किसी के असामान्य व्यवहार के कारण थोड़ी टेंशन हो सकती है, इसलिए बातचीत खुली और शांत रखें। आर्थिक फैसलों में सावधानी और पूरी जानकारी जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी बचत को प्रभावित कर सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने से प्रेम और भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी। फिटनेस के लिए प्राकृतिक तरीकों को अपनाने से वजन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। छुट्टी आपको जरूरी आराम देगी और तरोताजा महसूस कराएगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में खर्च या देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य रखें। पढ़ाई में निरंतरता और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: लाइट रेड

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

आपकी कार्यकुशलता और समझदारी आपको कार्यक्षेत्र में अलग पहचान दिलाएगी और सहकर्मी आपकी बातों को महत्व देंगे। हालांकि घर में आपके व्यवहार या सोच में बदलाव से शांति प्रभावित हो सकती है, इसलिए नरम और मिलनसार रवैया रखें। लंबे समय के निवेश में सावधानी से जांच करना जरूरी है; सोच-समझकर लिया गया फैसला आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखेगा। आपसी सम्मान और खुलकर बातचीत से प्रेम संबंध लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे। उपवास या संतुलित और पौष्टिक आहार से स्वास्थ्य को लाभ मिल सकता है। यात्रा के दौरान सुरक्षा और सतर्कता का विशेष ध्यान रखें। फिलहाल आर्थिक सहायता लेकर घर खरीदने का फैसला बहुत उचित नहीं लग रहा, इसलिए दूसरे विकल्पों पर विचार करें। सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने से खुशी मिलेगी और लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: पीच

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

कार्यस्थल पर अनुशासन लाने के आपके प्रयास सफल होंगे और काम का वातावरण अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनेगा। परिवार के रिश्तों को मजबूत करने की आपकी कोशिशों से प्रेम, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा बढ़ेगी। खर्च कुछ अधिक हो सकते हैं, लेकिन सही दिशा में किए गए खर्च भविष्य की आर्थिक योजना को मजबूत करेंगे। नया प्रेम जीवन में उत्साह, कल्पना और खुशी लेकर आएगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खासकर यदि आपको नाक से जुड़ी एलर्जी की समस्या रहती है। समय पर सावधानी बरतना लाभदायक रहेगा। घूमने-फिरने या बाहर जाने की योजना आपको सुकून देगी और रोजमर्रा की दिनचर्या से अच्छा बदलाव लाएगी। संपत्ति का कोई सौदा अग्रिम राशि देकर पक्का होने की संभावना है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने से रिश्तों में अपनापन और सम्मान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए अपने अध्ययन कार्य को सही ढंग से व्यवस्थित करना होगा।

शुभ अंक: 1