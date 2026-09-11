Weekly Horoscope: 14 सितंबर से 20 सितंबर 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?

12 Zodiac Weekly Horoscope: इस सप्ताह यानी 14 सितंबर से 20 सितंबर के बीच ग्रहों के गोचर और चंद्रमा की बदलती स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में दिखाई दे सकता है। किसी के लिए यह सप्ताह करियर में नई उपलब्धियां लेकर आएगा, तो किसी के लिए आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का संकेत देगा। प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश से जुड़े मामलों में भी ग्रहों की चाल अहम भूमिका निभा सकती है।

साप्ताहिक राशिफल (14 सितंबर से 20 सितंबर 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

कार्य और पढ़ाई के क्षेत्र में आपकी प्रगति मजबूत बनी रहेगी। आपकी मेहनत और दृढ़ निश्चय को कोई भी चीज आसानी से रोक नहीं पाएगी। घर में कुछ नया और मनोरंजक करने की योजना बना सकते हैं, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। रुके हुए भुगतान या बकाया राशि मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। प्रेम जीवन में आपकी उम्मीदें पूरी न भी हों, इसलिए चीजों को सहजता से लें और भावनाओं में स्पष्टता बनाए रखें। थोड़ा तनाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आराम और अच्छी दिनचर्या को प्राथमिकता दें। छोटी यात्रा या आसपास के शांत वातावरण में समय बिताना मन को तरोताजा करेगा। विवादित प्रॉपर्टी के मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले दोबारा सोचें। दोस्तों के साथ हंसी-मजाक और सुकून भरा समय सप्ताह को खुशनुमा बनाएगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पीच

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

घर में शांति बनाए रखने के लिए आपका हंसमुख और समझदारी भरा रवैया मददगार रहेगा। निवेश के कई अच्छे विकल्प सामने आ सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले फायदे और नुकसान अच्छी तरह समझ लें। मुश्किल समय में पार्टनर का साथ देने से रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा। दिनचर्या में छोटे बदलाव, खासकर व्यायाम और खान-पान में सुधार, सेहत के लिए फायदेमंद रहेंगे। रुके हुए काम के लिए पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहना निराश कर सकता है, इसलिए खुद भी नजर बनाए रखें। अचानक रोड ट्रिप का प्लान बन सकता है, जो उत्साह और खुशी देगा। घर में बदलाव, अपग्रेड या कुछ नया जोड़ने की योजना बन सकती है। छोटी-छोटी बातों पर परेशान होने से बचें। कोई करीबी दोस्त आपसे सलाह मांग सकता है, इसलिए उसकी बात ध्यान से सुनें।

शुभ अंक: 4

शुभ रंग: ब्लू

मिथुन (21 मई–21 जून)

अपने जूनियर्स और सहयोगियों को प्रोत्साहित करने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपके प्रति उनका विश्वास भी मजबूत होगा। बच्चों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और अकेलेपन की भावना कम होगी। निवेश करने से पहले भविष्य की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखना लंबे समय में फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में अचानक हुई कोई मुलाकात या बातचीत सप्ताह को खास बना सकती है। फिटनेस के लिए लगातार किए गए प्रयास अच्छे परिणाम देंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। छुट्टी या थोड़ा ब्रेक लेना आपके लिए जरूरी और फायदेमंद रहेगा। पसंद की गई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अनुकूल हो सकता है। किसी भी काम में शॉर्टकट लेने या नियमों को नजरअंदाज करने से बचें। विद्यार्थियों के लिए समय का सही प्रबंधन खासतौर पर कठिन विषयों में प्रदर्शन बेहतर करने में मदद करेगा।

शुभ अंक: 17

शुभ रंग: पर्पल

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

कार्यस्थल पर आपको कोई जिम्मेदार पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। परिवार के साथ बिना जल्दबाजी के समय बिताने से रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन बढ़ेगा। व्यापार में लाभ सामान्य रह सकता है, इसलिए व्यावहारिक फैसले लेना जरूरी होगा। प्रेम संबंधों में कुछ भ्रम या असमंजस सामने आ सकता है, जिसे सोच-समझकर सुलझाने की जरूरत होगी। जलन या दूसरों से तुलना आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इन भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा करनी पड़ सकती है जिसे आप ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो यात्रा ठीक रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में उचित ऑफर मिल सकता है। नई सोच और साहसिक फैसले व्यक्तिगत विकास को गति देंगे। विद्यार्थियों के लिए नई पढ़ाई की दिनचर्या अच्छे अंक लाने में मदद कर सकती है।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: गोल्ड

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

अपनी टीम को स्पष्टता के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने से कार्यक्षमता बढ़ेगी और काम अधूरा रहने की संभावना कम होगी। घर में आपकी मौजूदगी बच्चों को सुरक्षा और आत्मविश्वास देगी तथा पारिवारिक माहौल बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहने से कर्मचारियों को सहयोग या प्रोत्साहन देना आसान होगा। अचानक किसी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है, जो आपको सुखद आश्चर्य देगा। नियमित शारीरिक गतिविधि से ऊर्जा और सेहत अच्छी बनी रहेगी। अकेले यात्रा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए अच्छी योजना बनाना या किसी के साथ जाना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को बेहतर और सुविधाजनक घर या रहने की जगह मिलने का लाभ हो सकता है। निजी समस्याओं को टालने के बजाय समय पर सुलझाएं। खुद को व्यस्त और सक्रिय रखना सप्ताह को उत्साह और सकारात्मकता से भरपूर बनाए रखने में मदद करेगा।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: ग्रीन

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

इस सप्ताह आपकी कार्यकुशलता खुलकर सामने आएगी और इससे करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। घर में जरूरत से ज्यादा अपनी बात मनवाने की कोशिश बहस का कारण बन सकती है, इसलिए दूसरों को भी थोड़ा स्पेस दें और धैर्य रखें। बेवजह ज्यादा खर्च करने से बचना आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने में मदद करेगा। प्रेम से जुड़े विचार मन में बने रहेंगे और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। फिटनेस के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक हो सकती है। विदेश यात्रा से जुड़े अवसरों को तलाशना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी के सभी जरूरी कागजात अपडेट रखना भविष्य की परेशानी से बचाएगा। निजी मामलों को जल्द सुलझाएं और उन्हें लंबे समय तक न टालें। सकारात्मक सोच और सक्रिय रवैया आपको आगे बढ़ने और तनाव कम रखने में मदद करेगा।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: ब्राउन

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

अच्छी सेहत आपको पूरे सप्ताह उत्साहित और सकारात्मक बनाए रखेगी। आपकी कार्यकुशलता आत्मविश्वास बढ़ाएगी और नए अवसरों के मार्ग प्रशस्त कर सकती है। घर में बहुत ज्यादा सख्त या अधीर व्यवहार करने से माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए शांति और समझदारी बनाए रखें। कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए पहले से तैयारी रखना बेहतर होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और प्रेम की शुरुआत की संभावना बन सकती है। सेहत को लेकर जरूरत से ज्यादा सोचना बेवजह चिंता बढ़ा सकता है, इसलिए शांत रहें और अच्छी आदतों का पालन करें। यात्रा के दौरान दूसरों के व्यवहार से परेशान होने के बजाय अपना संयम बनाए रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े छोटे विवाद हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। आपका विनम्र और समझदार व्यवहार लोगों के दिल को छुएगा और रिश्तों को मजबूत करेगा। विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल लर्निंग से काफी लाभ मिल सकता है।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: क्रीम

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

कार्यस्थल पर नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां आपकी क्षमता और रचनात्मकता दिखाने का अच्छा मौका देंगी। परिवार में बातचीत, प्यार और एक-दूसरे को समझने से खुशियां बढ़ेंगी। मजबूत आर्थिक स्थिति बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में मदद करेगी। प्रेम जीवन में उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच बनाए रखें। कोई रिश्ता या प्रस्ताव आगे न बढ़े तो इसे लेकर निराश होने की जरूरत नहीं है। शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए सकारात्मक सोच मददगार रहेगी। व्यस्त समय के बाद परिवार के साथ यात्रा या छुट्टी मनाना आपको नई ऊर्जा देगी। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच जरूर करें। रचनात्मक सोच और समझदारी से लिए गए फैसले उम्मीद से ज्यादा लाभ दे सकते हैं।

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: ऑरेंज

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

मेहनत के साथ सकारात्मक सोच रखने से करियर में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। घर की भावनात्मक समस्याओं को समझदारी और परिपक्वता से संभालने पर परिवार में शांति बनी रहेगी। निवेश से जुड़े फैसले लेते समय लंबे समय के आर्थिक लाभ को ध्यान में रखें। प्रेम जीवन में लगातार प्रयास और एक-दूसरे के प्रति ध्यान देने से रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम हो सकती हैं और बीमारी से उबर रहे लोगों को जल्द बेहतर महसूस होने के संकेत हैं। प्राकृतिक और खूबसूरत जगहों की यात्रा खुशी और नई ऊर्जा देगी। व्यापार के लिए जरूरी धन जुटाना संभव हो सकता है। अपने शौक, पसंदीदा काम और दोस्तों के साथ समय निकालने से जीवन में संतुलन और खुशी बनी रहेगी।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: पिंक

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

कार्यस्थल पर व्यवस्थित, निष्पक्ष और सहयोगपूर्ण माहौल आपको अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। परिवार में अपनी चिंताओं और भावनाओं को खुलकर साझा करने से रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी। समय पर मिलने वाली आर्थिक मदद या लोन से पैसों से जुड़ी जिम्मेदारियां हल्की होंगी और योजनाएं बनाना आसान होगा। आपका आकर्षक व्यक्तित्व और मजेदार अंदाज किसी खास व्यक्ति का ध्यान खींच सकता है। नियमित व्यायाम आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यात्रा आपकी उम्मीद के अनुसार न हो, इसलिए योजनाओं में थोड़ा लचीलापन रखें। पैतृक संपत्ति को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य और समझदारी से संभालना जरूरी होगा। दूसरों की बात ध्यान से सुनें और बिना पूरी जानकारी के कोई धारणा न बनाएं, इससे विवाद से बचने में मदद मिलेगी।

शुभ अंक: 22

शुभ रंग: व्हाइट

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

अपनी टीम के छोटे से छोटे योगदान की भी सराहना करने से आपसी विश्वास बढ़ेगा और सभी का मनोबल मजबूत रहेगा। घर में होने वाले बदलावों के साथ तालमेल बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सहयोग और समझदारी से सब ठीक रहेगा। शिक्षा या उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद या किसी करीबी से मिलने वाला सहयोग उपयोगी साबित हो सकता है। पार्टनर का प्यार और सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा। खानपान में अनुशासन और नियमित शारीरिक गतिविधि फिटनेस को बेहतर बनाएगी। यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें, इससे परेशानी से बचेंगे। उचित कीमत पर प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों को कठिन विषयों में बेहतर अंक पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और नियमित पढ़ाई करनी होगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: मैरून

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

सहकर्मियों के सहयोग और अच्छे सुझावों से टीमवर्क मजबूत होगा और कार्यों में तेजी आएगी। व्यक्तिगत मामलों को समझने और सुलझाने में परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है, इसलिए उनकी बात खुले मन से सुनें। समय पर सही कदम उठाने से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है। प्रेम जीवन में प्यार और अपनापन बना रहेगा तथा छोटे-छोटे gestures रिश्ते को और गहरा करेंगे। अपनी सेहत पर ध्यान देने से छोटी-मोटी परेशानियां दूर होंगी। यात्रा के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जो उत्साह और नए अनुभव लेकर आएंगे। भविष्य की योजनाओं के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी के विकल्प अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले अच्छी तरह जांच करें। अपनी खूबियों और कमियों को समझने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और खुद को बेहतर बनाने का रास्ता खुलेगा।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: ऑरेंज