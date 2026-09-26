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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 26 September 2026 (12:26 IST)

Weekly Numerology Horoscope: 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मूलांक के अनुसार जानें अपना साप्ताहिक भविष्यफल

Weekly Numerology Horoscope
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 26 Sep 2026 (12:26 IST)
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28 सितंबर से 4 अक्टूबर के सप्ताह में परिवर्तन, संवाद, निर्णय और नई परिस्थितियों के बीच तालमेल मुख्य रहेगा। इस अवधि में स्थितियाँ एक ही गति से आगे बढ़ने के बजाय बीच-बीच में अपना स्वरूप बदल सकती हैं। जहाँ कुछ लोगों के लिए नई सम्भावनाएँ सामने आएँगी, वहीं कुछ को अपनी पूर्व-निर्धारित योजनाओं में संशोधन करना पड़ सकता है। सप्ताह की ऊर्जा यह संकेत देती है कि परिस्थितियों को केवल स्वीकार करने के बजाय उनके अनुरूप अपनी रणनीति बदलना अधिक उपयोगी रहेगा।
 

साप्ताहिक अंक राशिफल: 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026

 

मूलांक 1 (जन्मतिथि: 1, 10, 19, 28)

कार्यस्थल पर आपको किसी प्रोजेक्ट में निर्णायक भूमिका मिल सकती है। परिस्थितियों को देखते हुए मौजूदा रणनीतियों में बदलाव करना पड़ सकता है। वित्तीय मामलों में किसी पुरानी पेमेंट या निवेश का पुनर्मूल्यांकन सम्भव है। बातचीत में आपकी स्पष्टता काम आएगी, पर विनम्रता बनाए रखना टीमवर्क के लिए आवश्यक है। सप्ताह के अंत तक किसी मुख्य मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
उपाय: पितृपक्ष के समय परिवार का कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य पूरा करें। यदि यह कार्य आपके पिता या दादाजी से संबंधित हो, तो इसे प्राथमिकता दें।
 

मूलांक 2 (जन्मतिथि: 2, 11, 20, 29)

इस सप्ताह पारिवारिक और व्यक्तिगत दायित्वों के बीच तालमेल बनाए रखना आवश्यक रहेगा। किसी आत्मीय जन की अपेक्षा के कारण आपको अपने कार्यों की प्राथमिकताओं में बदलाव करना पड़ सकता है। घर की आवश्यकताओं पर कुछ अतिरिक्त खर्च संभव है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ तो मिलेगा, किंतु अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में भावुक प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखना और स्थिति को समझना अधिक लाभप्रद रहेगा।
उपाय: परिवार के किसी ऐसे सदस्य से स्वयं पहल करके बातचीत करें, जिससे लंबे समय से अनबन या दूरी चल रही हो।
 

मूलांक 3 (जन्मतिथि: 3, 12, 21, 30)

इस सप्ताह किसी बड़ी चर्चा में आपके विचारों और सलाह को काफी महत्व मिलेगा। यदि आप शिक्षण, लेखन, प्रशिक्षण या प्रेजेंटेशन जैसे कार्यों से जुड़े हैं, तो आपकी व्यस्तता बढ़ने वाली है। इस दौरान बना कोई नया संपर्क भविष्य में बड़े अवसर ला सकता है। तुरंत नतीजे की उम्मीद रखने के बजाय सही दिशा में कदम बढ़ाना ज्यादा जरूरी होगा। सप्ताह के अंत तक आपको अपने किसी विचार या योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है।
उपाय: परिवार के किसी वरिष्ठ या बुजुर्ग सदस्य से अपने पूर्वजों की कोई पुरानी कहानी, परंपरा या सीख के बारे में जानें और उस जानकारी को घर के बच्चों या अगली पीढ़ी के साथ साझा करें।
 

मूलांक 4 (जन्मतिथि: 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह आपके चल रहे काम में अचानक बदलाव आ सकता है। प्रशासनिक या व्यवसाय से जुड़ी कोई छोटी सी खबर पूरी योजना को प्रभावित कर सकती है। काम में रुकावट आए तो उसे केवल देरी न समझें, बल्कि उसकी वास्तविक वजह का पता लगाएँ। किसी दस्तावेज़ या निर्णय की कमी सामने आ सकती है, जिसे समय रहते सुधारना ही फायदेमंद रहेगा। धन के मामले में तात्कालिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक प्रभाव को देखकर ही निर्णय लें।
उपाय: पैतृक संपत्ति, पुराने दस्तावेज़, प्रमाणपत्र या परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण कागज़ों को एक जगह संभालकर और क्रम से सुरक्षित रखें।
 

मूलांक 5 (जन्मतिथि: 5, 14, 23)

इस सप्ताह आपकी व्यस्तता बढ़ेगी और कई तरफ से नए प्रस्ताव या संपर्क मिल सकते हैं। व्यापार, मार्केटिंग, ट्रैवल और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए समय काफी भागदौड़ वाला रहेगा। इस समय मुख्य चुनौती अवसरों की कमी नहीं, बल्कि सही कार्य का चुनाव करने की होगी। हर प्रस्ताव को स्वीकार करने के बजाय केवल उसी प्रोजेक्ट पर ध्यान दें, जिसमें आगे बढ़ने की वास्तविक सम्भावना दिख रही हो।
उपाय: घर में पूर्वजों से जुड़ी कोई पुरानी तस्वीर, पुस्तक या वस्तु हो तो उसे सम्मानपूर्वक साफ करके उचित स्थान पर रखें।
 

मूलांक 6 (जन्मतिथि: 6, 15, 24)

इस सप्ताह धन और सुख-सुविधाओं से जुड़े निर्णय आपके लिए काफी अहम रहेंगे। घर, वाहन, खरीदारी या किसी निजी आवश्यकता पर खर्च होने के योग बन रहे हैं। किसी पुराने परिचित व्यक्ति से मदद मिल सकती है और सामाजिक मेलजोल के जरिए व्यापार के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं। हालाँकि, कोई भी आकर्षक प्रस्ताव देखते ही तुरंत सहमति न दें; पहले उसकी वास्तविक उपयोगिता और अपने बजट पर पड़ने वाले प्रभाव को अच्छी तरह परख लें। परिवार में बातचीत के जरिए कोई पुराना अटका या उलझा हुआ मुद्दा आसानी से सुलझ सकता है।
उपाय: पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर भोजन कराएं और भोजन शुरू करने से पहले अपने दिवंगत पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें।
 

मूलांक 7 (जन्मतिथि: 7, 16, 25)

इस सप्ताह भागदौड़ और बाहरी गतिविधियों के बजाय किसी विषय को गहराई से सोचने-समझने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होगी। आप अपनी पुरानी योजनाओं, निर्णयों या कार्यशैली की समीक्षा कर सकते हैं। अध्ययन, शोध, लेखन और एकांत में किए जाने वाले कार्यों में आपका मन और एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय माहौल और परिस्थिति को समझने के लिए थोड़ा समय लेना ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सप्ताह के अंतिम दिनों में किसी जटिल समस्या को सुलझाने का नया दृष्टिकोण मिल सकता है।
उपाय: पितृपक्ष में किसी दिन शांत बैठकर अपने स्मरणीय पूर्वजों के नाम लिखें और प्रत्येक नाम के समक्ष उनकी दी हुई कोई एक अच्छी सीख अवश्य लिखें।
 

मूलांक 8 (जन्मतिथि: 8, 17, 26)

इस सप्ताह आपके अटके हुए कार्यों को लेकर आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है। कोई प्रक्रिया आपकी अपेक्षा से अधिक समय ले सकती है, किंतु निरंतर प्रयास जारी रखें। सरकारी, वित्तीय या किसी संस्थान से जुड़े मामलों में कागज़ातों और नियमों की पुनः जाँच करना लाभप्रद रहेगा। धन के मामले में केवल आय बढ़ाने पर ध्यान देने के बजाय अपने व्यय और बजट के बीच संतुलन बनाए रखें। धीमी गति से चल रहा कार्य सप्ताह के अंत तक कुछ स्पष्टता दे सकता है।
उपाय: पितृपक्ष में परिवार से जुड़े किसी पुराने अटके कार्य (जैसे ऋण, कागज़ात, संपत्ति या पारिवारिक अनबन) को पहचानें और उसे सुलझाने की दिशा में कम से कम एक ठोस कदम उठाएं।
 

मूलांक 9 (जन्मतिथि: 9, 18, 27)

इस सप्ताह आपको कार्य शीघ्र समाप्त करने की आतुरता रहेगी, किंतु स्थितियाँ हर जगह आपकी गति के अनुसार नहीं चलेंगी। किसी सहकर्मी या साथी के शिथिल रवैये से खीझ हो सकती है, लेकिन सीधे उलझने के बजाय कोई अन्य मार्ग निकालना अधिक उचित रहेगा। नए कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने पर ध्यान दें। पैसों के मामले में जल्दबाजी या उत्साह में आकर ऐसा कोई निर्णय न लें जो बाद में तनाव बढ़ाए।
उपाय: पितृपक्ष में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता केवल धन देकर न करें, बल्कि अपना समय और परिश्रम देकर उनके किसी आवश्यक कार्य में सीधे हाथ बटाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ केवल सम्भावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया एक सामान्य पूर्वानुमान है, जिसमें व्यक्तिगत स्तर पर भिन्नता सम्भव है। विशेष एवं सटीक जानकारी के लिए किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से परामर्श करें।
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