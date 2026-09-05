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Written By डॉ. अभय गुप्ता डॉ. अभय गुप्ता
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (13:01 IST)

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 7 सितंबर से 13 सितंबर 2026: आपके मूलांक का सटीक राशिफल, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल

Numerology Horoscope 7 September to 13 September 2026
Written By: डॉ. अभय गुप्ता
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (13:05 IST)
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Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताह भर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।
 

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपको अपने फैसलों को अमल में लाने का अवसर देगा। कामकाज में किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है। व्यापार में जल्दबाजी के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अचानक आने वाले खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, किन्तु अपनी बात मनवाने की जिद से बचें। सप्ताह के मध्य में कोई महत्वपूर्ण संपर्क भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
उपाय:जल्दबाजी में निर्णय न लेवें।
 

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

भावनाओं के बजाय परिस्थितियों को समझकर कदम उठाने का सप्ताह है। कार्यक्षेत्र में छोटी-सी बात को लेकर असमंजस हो सकता है, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जानकारी लें। नौकरी में सहकर्मी या वरिष्ठ से सहयोग मिलेगा। व्यापार में पुराने ग्राहक से जुड़ा काम दोबारा सक्रिय हो सकता है। धन संबंधी मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता सकारात्मक भूमिका निभाएगी, लेकिन हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचें। सप्ताहांत में मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा।
उपाय: किसी भी परिस्थिति में त्वरित उत्तर देने से बचें।
 

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

आपके लिए यह सप्ताह सीखने, संवाद और नई संभावनाओं का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने का अच्छा समय है। व्यापार में नई योजना शुरू करने से पहले उसके व्यावहारिक पक्ष पर विचार करें। धन के मामले में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन दिखावे या अनावश्यक खरीदारी से बचना बेहतर होगा। परिवार में किसी युवा सदस्य से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। सप्ताह के अंतिम दिनों में यात्रा या किसी नए संपर्क की संभावना बन सकती है।
उपाय: इस सप्ताह आपके विचारों को सही दिशा देना आपके लिए लाभदायक रहेगा।
 

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

इस सप्ताह आपके कार्यों में अपेक्षित गति के बजाय क्रमिक प्रगति होने का संकेत दे रही है। प्रारंभिक दिनों में प्रयास अधिक और परिणाम अपेक्षाकृत धीमे रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में पूर्व से लंबित कार्यों को पुनः गति देने का अवसर मिलेगा तथा दायित्वों में वृद्धि संभव है। व्यवसाय से जुड़े जातक लेनदेन, अनुबंध और दस्तावेजी कार्यों में विशेष सतर्कता रखें। आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, किंतु बड़े निवेश अथवा जोखिमपूर्ण निर्णयों में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा। सप्ताह के मध्य के पश्चात परिस्थितियों में क्रमशः अनुकूलता बढ़ेगी और रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगेंगे।
उपाय: धैर्य बनाए रखें।
 

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

परिवर्तन और नए संपर्क इस सप्ताह की खास पहचान रहेंगे। नौकरी में काम करने का तरीका बदल सकता है या नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। व्यापार में नेटवर्किंग और बातचीत से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे, लेकिन एक साथ कई योजनाओं में पैसा लगाने से बचें। निजी जीवन में आपकी व्यस्तता के कारण किसी करीबी को उपेक्षा महसूस हो सकती है। समय निकालकर संवाद करें।
उपाय: परिस्थितियों को समझते हुए निर्णय लें।
 

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

यह सप्ताह आपके लिए संतुलन और संबंधों को महत्व देने वाला रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता और व्यवहार-कुशलता से लाभ मिलेगा। किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क भविष्य में उपयोगी हो सकता है। व्यापार में सौदेबाजी करते समय अपनी शर्तें स्पष्ट रखें। आर्थिक रूप से स्थिति संतोषजनक रहेगी, लेकिन सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए किसी नए परिचय को लेकर उत्सुकता बढ़ सकती है।
उपाय: इस सप्ताह भावनाओं और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा।
 

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक स्पष्टता देने वाला है। कामकाज में किसी निर्णय को लेकर हो रही दुविधा में अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी रहेगी। नौकरी में बदलाव या नई भूमिका पर विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करें। व्यापार में पर्दे के पीछे चल रही किसी प्रक्रिया का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा। धन संबंधी मामलों में जोखिम लेने से बचना उचित रहेगा। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत से सुलझाया जा सकता है।
उपाय: मन की दुविधा को शांत कर निर्णय लें। इस सप्ताह अंतर्ज्ञान आपका मार्गदर्शन करेगा।
 

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

मेहनत और पूर्व में किए गए प्रयासों का फल प्राप्त होने की दिशा में यह सप्ताह महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में कार्यभार एवं उत्तरदायित्व दोनों बढ़ सकते हैं, जिससे व्यस्तता रहेगी। व्यापार में पूर्व के लेनदेन, पुराने भुगतान अथवा अटकी हुई राशि के संबंध में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले दस्तावेज, शर्तों और कानूनी पक्ष की अच्छी तरह समीक्षा करें। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका निर्णायक रह सकती है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भविष्य की दिशा से संबंधित कोई सूचना या प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है, जिससे आगे की योजना बनाने में सुविधा होगी।
उपाय: धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।
 

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

यह सप्ताह आपको जोश, साहस और कार्य करने की नई प्रेरणा देगी। लंबे समय से रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण कार्य अब गति पकड़ सकता है और उसे पूरा करने का अनुकूल अवसर मिलेगा। नौकरी-पेशा जातकों के लिए अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता दिखाने का समय है, लेकिन अपनी बात रखते समय संयम और संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए जल्दबाजी के बजाय सुनियोजित रणनीति अपनाना अधिक लाभकारी रहेगा। आर्थिक पक्ष सामान्यतः मजबूत रहेगा, किन्तु अचानक होने वाले कुछ खर्च सामने आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को अधिक महत्व देने से तनाव बढ़ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालें।
उपाय: अपनी ऊर्जा को लक्ष्य की ओर केंद्रित रखें, परिणाम अनुकूल होंगे।

अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है। अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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