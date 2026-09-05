  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. budh-uttara-phalguni-nakshatra-gochar-2026-lucky-zodiac-signs
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (12:34 IST)

बुध का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर: 3 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के रास्ते

budh in uttara phalguni nakshatra budh grah and devata
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (12:39 IST)
google-news
Mercury's Nakshatra change: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रह जब भी किसी नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन और वैश्विक परिस्थितियों पर पड़ता है। इसी क्रम में, 29 अगस्त 2026 को सिंह राशि में रहते हुए बुध ग्रह ने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किया था। अब यह बुद्धि, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद 05 सितम्बर 2026, शनिवार को शाम 04:31 बजे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं।
 
उत्तरा फाल्गुनी आकाश मंडल का 12वां नक्षत्र है और इसके स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सूर्य और बुध के बीच मित्रवत संबंध माना जाता है। ऐसे में बुध का अपने मित्र ग्रह सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करना एक बेहद शुभ और सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से कई राशियों के जीवन में करियर, व्यापार और आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।

गोचर का ज्योतिषीय महत्व

सूर्य देव को ऊर्जा, आत्मा, मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक माना जाता है, जबकि बुध देव वाणी, बुद्धि, व्यापार और विश्लेषणात्मक क्षमता के प्रतिनिधि हैं। जब बुध का गोचर सूर्य के नक्षत्र में होता है, तो व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार आता है। लोग अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर पाते हैं और व्यापारिक निर्णय सटीक साबित होते हैं।
 
यह गोचर विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो प्रशासन, राजनीति, लेखन, मीडिया, बैंकिंग और व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही, यह समय नई योजनाओं की शुरुआत और अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है।

किन राशियों के लिए रहेगा यह गोचर सबसे शुभ?

बुध का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यह प्रवेश मुख्य रूप से तीन प्रमुख राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा:
 

1. सिंह राशि

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और बुध का सूर्य के नक्षत्र में जाना आपके लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। इस अवधि में आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति के योग बनेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे आप दूसरों को आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह समय नए आय के स्रोत पैदा करने वाला रहेगा।
 

2. कन्या राशि

बुध ग्रह आपकी ही राशि में प्रवेश कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ी डील या मुनाफा मिल सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता और सफलता प्राप्त होगी। आपकी तार्किक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगी।
 

3. धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर भाग्य का पूरा सहयोग दिलाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में चल रही रुकावटें समाप्त होंगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ था, तो उसके वापस मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा। दूर की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और परिवार में सुख-समृद्धि का माहौल बना रहेगा।

शुभ प्रभावों को बढ़ाने के सरल उपाय

  • यदि आप इस शुभ गोचर का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस दौरान कुछ सरल ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं:
  • प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जप करें।
  • बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं।
  • अपने व्यवहार में विनम्रता रखें और पक्षियों को पीने का पानी व दाना उपलब्ध कराएं।
 
बुध का सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में यह गोचर सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करके और अवसरों को पहचानकर आप इस समय का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
बछ बारस 2026: क्यों मनाया जाता है यह पर्व? जानिए गाय-बछड़े की पूजा का महत्व, विधि और पौराणिक कथा

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 7 सितंबर से 13 सितंबर 2026: आपके मूलांक का सटीक राशिफल, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल

Weekly Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक भविष्यफल 7 सितंबर से 13 सितंबर 2026: आपके मूलांक का सटीक राशिफल, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हालNumerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताह भर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

बुध का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर: 3 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के रास्ते

बुध का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर: 3 राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की और धन के रास्तेMercury's Nakshatra change: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ग्रह जब भी किसी नए नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन और वैश्विक परिस्थितियों पर पड़ता है। इसी क्रम में, 29 अगस्त 2026 को सिंह राशि में रहते हुए बुध ग्रह ने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश किया था। अब यह बुद्धि, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध कन्या राशि में प्रवेश करने के बाद 05 सितम्बर 2026, शनिवार को शाम 04:31 बजे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं।

05 September Birthday: आपको 05 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 September Birthday: आपको 05 सितंबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!5 September Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 5 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 सितंबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 सितंबर, 2026)Today 05 September horoscope in Hindi : आज 05 सितंबर, 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 सितंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 सितंबर 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय05 September 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 सितंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।