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Weekly Horoscope 2026: सप्ताह का राशिफल (13-19 जुलाई 2026): किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?
Weekly Horoscope July 2026: साप्ताहिक राशिफल आपको पहले से यह समझने में मदद करता है कि आने वाला सप्ताह करियर, नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है। 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के बीच के सप्ताह में कई महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और ज्योतिषीय परिवर्तन होने की संभावना है, जिनका प्रभाव कुछ राशियों के लिए उन्नति और नई उपलब्धियों का कारण बन सकता है, आइए यहां जानें आपके लिए कैसा रहेगा पूरा सप्ताह...ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
साप्ताहिक राशिफल (13 जुलाई से 19 जुलाई 2026)
मेष (21 मार्च – 20 अप्रैल)
कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को बेहतरीन ढंग से पूरा कर पाएंगे। किसी पारिवारिक आयोजन की जिम्मेदारी संभालने में आपकी संगठन क्षमता सबको प्रभावित करेगी। किसी अनुभवी गुरु का साथ आपके शैक्षणिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार ला सकता है। परिवार के किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि पूरे घर को गर्व और खुशियों से भर देगी। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी जागरूकता आपकी ऊर्जा और सहनशक्ति में सकारात्मक बदलाव लाएगी। प्रेम जीवन में रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं और कुछ लोग अपने संबंध को नई दिशा देने का निर्णय ले सकते हैं। यह समय पुराने अधूरे काम निपटाने और आने वाले अवसरों की तैयारी करने के लिए भी अनुकूल है।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: टरक्वॉइज़
वृषभ (21 अप्रैल – 20 मई)
अचानक धन लाभ, बोनस या किसी अप्रत्याशित आय से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बेहतर स्वास्थ्य आपको फिटनेस के नए लक्ष्य तय करने के लिए प्रेरित करेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों का समर्थन करेंगे और आपको अपनी क्षमता साबित करने के अवसर देंगे। सामाजिक जीवन में प्रभावशाली लोगों से दोबारा जुड़ना भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। प्रेम जीवन में व्यस्तता को रिश्तों पर हावी न होने दें। खुशियां अचानक और अप्रत्याशित रूप से आपके जीवन में दस्तक दे सकती हैं। इस सप्ताह सकारात्मक बदलावों को खुले मन से स्वीकार करें और हर अच्छे पल का आनंद लें।
शुभ अंक: 11 | शुभ रंग: लैवेंडर
मिथुन (21 मई – 21 जून)
आय में वृद्धि के नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार के सदस्य आपके किसी नए कदम या उपलब्धि में पूरा सहयोग देंगे। मजबूत आर्थिक स्थिति आपको लंबे समय से टली हुई किसी बड़ी खरीदारी का अवसर दे सकती है। प्रेम जीवन में आपका आकर्षक व्यक्तित्व किसी खास व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में लापरवाही या काम टालने की आदत आपको मुश्किल में डाल सकती है, इसलिए समय पर निर्णय लेना जरूरी होगा। कोई नया खेल, जिम या फिटनेस गतिविधि आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगी। दोस्तों के साथ खरीदारी करते समय अनावश्यक खर्च से बचें। कुल मिलाकर, यह सप्ताह प्रगति और नए अवसरों से भरा रहेगा।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: क्रिमसन
कर्क (22 जून – 22 जुलाई)
आर्थिक मामलों में किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना भविष्य की योजनाओं को व्यवस्थित करने में मददगार रहेगा। निजी जीवन में थोड़ी नीरसता महसूस हो सकती है, इसलिए रिश्तों में गर्मजोशी बनाए रखने का प्रयास करें। घरेलू मामलों पर समय रहते ध्यान देना जरूरी होगा, अन्यथा वे आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में लंबित कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें, क्योंकि अभी की मेहनत भविष्य की परेशानियों से बचाएगी। सामाजिक जीवन में जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें। संतुलित और सोच-समझकर उठाए गए कदम पूरे सप्ताह आपको स्थिरता और शांति प्रदान करेंगे।
शुभ अंक: 17 | शुभ रंग: नेवी ब्लू
सिंह (23 जुलाई – 23 अगस्त)
नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने की आपकी पेशेवर पहल इस सप्ताह उत्साहजनक परिणाम दे सकती है। फिटनेस को लेकर बनाई गई नई योजना आपको पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस कराएगी। पढ़ाई के क्षेत्र में अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने से प्रदर्शन में सुधार आएगा। आर्थिक मामलों में किसी भी दीर्घकालिक निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना आवश्यक है। सामाजिक कार्यक्रमों में आपका आकर्षण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। जो लोग प्रेम की तलाश में हैं, उनके जीवन में कोई नया रिश्ता दस्तक दे सकता है। पुराने दोस्तों से मुलाकात सुखद यादों को ताजा करेगी। कुल मिलाकर, यह सप्ताह ऊर्जा, उत्साह और सामाजिक गतिविधियों से भरपूर रहेगा।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: रोज़ी ब्राउन
कन्या (24 अगस्त – 23 सितंबर)
कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता और समय प्रबंधन की क्षमता आपको निर्धारित समय से पहले काम पूरा करने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से रुका हुआ धन या बकाया राशि मिलने से स्थिति मजबूत होगी। प्रेम जीवन में साथी का बढ़ता सहयोग और अपनापन रिश्ते को और मधुर बनाएगा। परिवार के बड़े सदस्य किसी नए विचार का शुरू में विरोध कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से बात करने पर उनका समर्थन मिल जाएगा। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं। जीवनशैली में किया गया सकारात्मक बदलाव आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
शुभ अंक: 5 | शुभ रंग: सी ग्रीन
तुला (24 सितंबर – 23 अक्टूबर)
कार्यस्थल पर आपका विनम्र और समझदारी भरा व्यवहार सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करेगा। घर की जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी से परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन में साथी के साथ किसी खूबसूरत यात्रा या छुट्टी की योजना बन सकती है, जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। नए कौशल सीखना आपको प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने में मदद करेगा। सामाजिक जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल बिठाना, जिससे आपकी ज्यादा नहीं बनती, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्वादिष्ट भोजन और नई चीजों का आनंद लेने के अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह अनावश्यक विवादों से बचने के लिए सादगी और संयम बनाए रखना बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 1 | शुभ रंग: ऑरेंज
वृश्चिक (24 अक्टूबर – 22 नवंबर)
आपका आत्मविश्वास और कार्यकुशलता महत्वपूर्ण लोगों की प्रशंसा दिला सकती है। जीवनसाथी का कठिन समय में साथ देने से रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी। किसी कानूनी मामले पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या में पारंपरिक उपचार या वैकल्पिक चिकित्सा से लाभ मिलने की संभावना है। किसी कार्यक्रम के आयोजन में आपकी रचनात्मकता सबको प्रभावित करेगी। पारिवारिक जीवन सुखद और संतोष देने वाला रहेगा।ALSO READ: Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: पीच
धनु (23 नवंबर – 21 दिसंबर)
अचानक धन लाभ या कोई लाभदायक अवसर आपके सप्ताह को खास बना सकता है। करियर में अच्छे अवसर और बेहतर स्वास्थ्य आपको पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के आपके प्रयास रिश्तों को और मजबूत करेंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी भावना आपकी प्रतिभा को निखारेगी। अपने करियर से जुड़ी योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि कुछ लोग बाधाएं पैदा कर सकते हैं। आप किसी करीबी व्यक्ति को अपनी सोच के साथ जोड़ने में सफल हो सकते हैं। किसी सुंदर और आकर्षक स्थान की यात्रा की योजना भी बन सकती है, जो आपको खुशी और नई ऊर्जा देगी।
शुभ अंक: 3 | शुभ रंग: लेमन
मकर (22 दिसंबर – 21 जनवरी)
किसी नए समझौते या सौदे से आर्थिक लाभ मिलने के योग हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाल ही में मिली शैक्षणिक सफलता आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। प्रेम जीवन में साथी का बिना शर्त समर्थन आपके रिश्ते में गर्मजोशी और खुशियां लेकर आएगा। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता आपको अनुशासित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको लोगों के साथ अधिक जुड़ने और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता होगी।
शुभ अंक: 2 | शुभ रंग: व्हाइट
कुंभ (22 जनवरी – 19 फरवरी)
परिवार के किसी प्रिय सदस्य की शैक्षणिक सफलता इस सप्ताह आपके लिए गर्व और खुशियों का कारण बनेगी। कार्यक्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य को सटीकता से पूरा करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी और उधार दिया गया धन अपेक्षा से पहले वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार रवैया आपको अच्छे परिणाम देगा। प्रेम संबंधों में किए गए प्रयास सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। जो लोग परिवार से दूर रह रहे हैं, उन्हें अपनों से मिलने का अवसर मिल सकता है। दोस्तों के साथ लंबी ड्राइव या घूमने-फिरने की योजना मन को तरोताजा कर देगी।
शुभ अंक: 6 | शुभ रंग: गोल्डन ब्राउन
मीन (20 फरवरी – 20 मार्च)
यह सप्ताह नए कार्यों की शुरुआत के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि पेशेवर सफलता के प्रबल संकेत हैं। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। लंबे समय से अधूरा पड़ा कोई काम आसानी से पूरा हो सकता है, जिससे संतोष मिलेगा। कार्यस्थल पर प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ लोगों के लिए रोमांचक अनुभव बन सकती है। परिवार के बड़े सदस्यों से मुलाकात आपको भावनात्मक सुख और संतोष देगी। लंबी यात्रा सुखद और यादगार साबित हो सकती है। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने से नए लोगों से जुड़ने और पहचान बढ़ाने का अवसर मिलेगा। नियमित दिनचर्या और अनुशासन आपको पूरे सप्ताह ऊर्जावान बनाए रखेंगे।
शुभ अंक: 22 | शुभ रंग: डार्क स्लेट ग्रेALSO READ: शनि की उल्टी चाल: 138 दिनों तक मीन राशि में वक्री रहेंगे शनिदेव, जानें अपनी राशि का हाल
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
Weekly Horoscope 2026: सप्ताह का राशिफल (13-19 जुलाई 2026): किस राशि के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्ते?
शनि की उल्टी चाल: 138 दिनों तक मीन राशि में वक्री रहेंगे शनिदेव, जानें अपनी राशि का हाल
shani ki vakri chaal: न्याय के देवता शनि ग्रह वर्तमान में बृहस्पति की राशि मीन में विराजमान हैं, जहाँ वे 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस बीच 27 जुलाई 2026 की रात से 11 दिसंबर 2026 की सुबह तक शनिदेव पूरे 138 दिनों के लिए वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं। शनि की इस टेढ़ी चाल का सभी 12 राशियों पर कैसा और क्या असर पड़ेगा, आइए नए अंदाज में संक्षिप्त में जानते हैं।
Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल
Numerology Weekly Horoscope: यहां 13 से 19 जुलाई 2026 के इस साप्ताहिक अंक राशिफल में आप जानेंगे कि किस मूलांक के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किसे आर्थिक लाभ के संकेत हैं, किन लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और किनके लिए प्रेम व पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है।
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।