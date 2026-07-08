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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (12:46 IST)

सावन में शनि-गुरु की बदली चाल, इन 3 राशियों पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा

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Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (12:46 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (12:49 IST)
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हिंदू धर्म और वैदिक ज्योतिष में सावन (श्रावण) के महीने को सबसे पवित्र, ऊर्जावान और चमत्कारी समय माना गया है। वर्ष 2026 में सावन का यह पावन महीना 29 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक रहेगा। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव की आराधना को समर्पित होता है। लेकिन इस बार का सावन साधारण नहीं है; ज्योतिषीय दृष्टि से यह बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक होने जा रहा है। इस पूरी अवधि में सौरमंडल के दो सबसे बड़े और प्रभावशाली ग्रह- ज्ञान के दाता गुरु (बृहस्पति) और कर्मफल दाता शनि देव-अपनी चाल से ब्रह्मांड में बड़ा उलटफेर करने वाले हैं।
 

ग्रहों का दुर्लभ संयोग और नक्षत्र परिवर्तन

इस सावन में ग्रहों की स्थिति को गहराई से समझें तो:
गुरु का नक्षत्र परिवर्तन: देवगुरु बृहस्पति पिछले 18 जून से शुभ 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर कर रहे हैं और अब सावन के महीने के दौरान ही 19 अगस्त को वे 'अश्लेषा नक्षत्र' में प्रवेश कर जाएंगे।
शनि की वक्री चाल: गुरु के इस बदलाव के साथ ही, सावन शुरू होने ठीक दो दिन पहले यानी 27 जुलाई 2026 को शनि देव वक्री (उल्टी चाल) होना शुरू करेंगे और पूरे सावन माह में वे इसी वक्री अवस्था में रहेंगे।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब गुरु का नक्षत्र बदले और शनि देव वक्री अवस्था में हों, तो इसका मानव जीवन पर बहुत गहरा और तीव्र प्रभाव पड़ता है। इस सावन में इन दोनों बड़े ग्रहों की संयुक्त कृपा और भगवान शिव के आशीर्वाद से एक ऐसा संयोग बन रहा है, जो विशेष रूप से 3 राशियों का भाग्य पूरी तरह पलटने वाला है। इन राशियों के लिए यह महीना पैसों की बरसात और तरक्की के नए रास्ते खोलने जा रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं:
 

1. मेष राशि (Aries): धन लाभ और करियर में ऊंची उड़ान

मेष राशि के जातकों के लिए सावन के महीने में शनि और गुरु की यह बदली हुई चाल बेहद अनुकूल रहने वाली है। गुरु का नक्षत्र परिवर्तन आपके धन भाव और भाग्य को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, जिससे आपकी आमदनी में अचानक और अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था, तो इस महीने महादेव की कृपा से वह वापस मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कोई बड़ी जिम्मेदारी या मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय कोई बड़ी डील फाइनल करने का है, जो भविष्य में भारी मुनाफा देगी।
 

2. सिंह राशि (Leo): महादेव की विशेष कृपा और मानसिक शांति

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सावन किसी वरदान से कम नहीं होगा। शनि देव का वक्री होना आपके सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करेगा, जिससे आपके जो काम पिछले कई महीनों से बिना किसी वजह के अटक रहे थे, वे अब तेजी से बनने लगेंगे। यदि आप किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या या मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, तो उससे आपको पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी और आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। भगवान भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा के कारण इस महीने आपके घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा।
 

3. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का शत-प्रतिशत साथ और अचानक धन संचय

धनु राशि के जातकों के लिए गुरु और शनि की यह चाल आर्थिक रूप से बेहद सुनहरे अवसर लेकर आ रही है। चूंकि गुरु आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए उनके नक्षत्र बदलने से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिससे आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ेगा। पैतृक संपत्ति, निवेश या किसी पुराने प्रोजेक्ट से अचानक धन लाभ होने के मजबूत योग बन रहे हैं। जो लोग नया मकान या वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे, उनकी यह इच्छा इस सावन में पूरी हो सकती है। शिवजी की नियमित आराधना से आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होंगे।
 

सावन का विशेष उपाय:

इन तीनों राशियों के जातकों को सावन के महीने में हर सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत या गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए और पूरी श्रद्धा से "ॐ नमः शिवाय" का जाप करना चाहिए। इससे ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शुभ फलों में कई गुना वृद्धि होती है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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