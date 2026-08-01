12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण: इन 5 राशियों के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रहें सतर्क

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 12 अगस्त 2026 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दिन वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण (पूर्ण सूर्य ग्रहण) लग रहा है, जो अमवास्या तिथि पर पड़ रहा है। हालाँकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान न होने से इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा, फिर भी सूर्य देव (ऊर्जा, आत्मा और मान-सम्मान के कारक) पर ग्रहण का यह ज्योतिषीय प्रभाव सभी राशियों के जीवन में हलचल पैदा करेगा।

इन 5 राशियों को रहना होगा सावधान

1. कर्क राशि (Cancer)

सावधानी का क्षेत्र: सेहत और वाणी।

प्रभाव: सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र या परिवार में अचानक मतभेद या क्रोध में आकर निर्णय लेने से बचें।

उपाय: शिवजी को जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर अर्पित करें।

2. सिंह राशि (Leo)

सावधानी का क्षेत्र: मान-सम्मान और आत्मविश्वास।

प्रभाव: सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। इस दौरान अहंकार या अति-आत्मविश्वास के कारण बनते काम बिगड़ सकते हैं। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखें और कोई बड़ा निवेश सोच-समझकर करें।

उपाय: प्रतिदिन 'सूर्य अष्टकम' या 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें।

3. कन्या राशि (Virgo)

सावधानी का क्षेत्र: धन और लेन-देन।

प्रभाव: अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। किसी को उधार धन देने से बचें, वरना पैसा फंसने की आशंका है। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है।

उपाय: गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सावधानी का क्षेत्र: करियर और पारिवारिक जीवन।

प्रभाव: नौकरी या व्यवसाय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनबन हो सकती है। जल्दबाज़ी में नौकरी बदलने या किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से बचें।

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

5. मकर राशि (Capricorn)

सावधानी का क्षेत्र: स्वास्थ्य और निवेश।

प्रभाव: मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। वित्तीय मामलों में जोखिम न उठाएं और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

उपाय: शनिवार और बुधवार को जरूरतमंदों को काले तिल या अनाज का दान करें।

इस दौरान ध्यान रखने योग्य सामान्य बातें: