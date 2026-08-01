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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (16:56 IST)

3 अगस्त से बदल जाएगी इन 5 राशियों की किस्मत: बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त, शुरू होंगे शुभ दिन

The image depicts the zodiac, planets, and constellations
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (16:56 IST)
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ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अगस्त महीने की शुरुआत कई बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहीय फेरबदल लेकर आ रही है। ग्रहों और नक्षत्रों की यह विशेष हलचल कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। विशेष रूप से 3 अगस्त का दिन बहुत ही दुर्लभ और फलदायी संयोग लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं इस दिन बनने वाले शुभ योगों, ग्रहों की स्थिति और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनकी किस्मत इस गोचर से चमकने वाली है!
 

ग्रहों का महागोचर और दुर्लभ संयोग

राहु का नक्षत्र परिवर्तन: राहु देव का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर हो चुका है।
मंगल एवं शुक्र की स्थिति: मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं शुक्र देव कन्या राशि में विराजमान हैं।
सूर्य का अश्लेषा में गोचर: 3 अगस्त को सूर्य देव पुष्य नक्षत्र से निकलकर बुध के स्वामित्व वाले अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन: चंद्रमा उत्तर भाद्रपद से निकलकर रेवती नक्षत्र में संचार करेंगे।
गुरु की शुभ स्थिति: देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद में विराजमान रहेंगे।

पावन तिथि और शुभ योग

3 अगस्त को श्रावण मास का पहला सोमवार है। इसके साथ ही इस दिन मौना पंचमी और नाग मरुस्थले का पवित्र पर्व मनाया जाएगा। दिन भर सुकर्मा योग रहेगा, जिसके बाद धृति योग का निर्माण होगा। इन सभी धार्मिक और ज्योतिषीय घटकों के मिलने से एक अत्यंत शक्तिशाली शुभ योग बन रहा है।

इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

इन महासंयोगों और ग्रहों के प्रभाव से निम्नलिखित 5 राशियों पर चल रहे बुरे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त होगा और सफलता के नए द्वार खुलेंगे:
 

1. मेष राशि (Aries)

मंगल का प्रभाव और सूर्य-गुरु की अनुकूलता आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा और धन लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे।

2. मिथुन राशि (Gemini)

आपकी राशि में मंगल का गोचर और सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में जाना आपके बौद्धिक कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है और करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं।
 

3. सिंह राशि (Leo)

सूर्य देव का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। पुरानी समस्याओं और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सावन के सोमवार और मौना पंचमी का यह शुभ संयोग आपके लिए भाग्यवर्धक साबित होगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा।

5. मीन राशि (Pisces)

चंद्रमा का रेवती नक्षत्र में प्रवेश और गुरु-राहु की स्थिति आपके लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी रहेगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा।
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