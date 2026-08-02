Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (2 अगस्‍त, 2026) दैनिक राशिफल: 2 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)



Today Horoscope Rashifal 2 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी।

लव: जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें।

स्वास्थ्य: एसिडिटी की समस्या हो सकती है।

उपाय: इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: बिज़नेस से जुड़े जातकों के लिए दिन फलदायी रहेगा।

लव: अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव की योजना बना सकते हैं।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।

उपाय: आज माता लक्ष्मी की पूजा करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाकपटुता और विचारों की सराहना होगी।

लव: आपकी बातें पार्टनर का दिल जीत लेंगी।

धन: रुका हुआ धन या Payment मिल सकता है।

स्वास्थ्य: नींद न आने की समस्या हो सकती है।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: आपकी रचनात्मकता और कार्य के प्रति समर्पण की सराहना होगी।

लव: लव लाइफ में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

धन: पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और खुद को तनावमुक्त रखें।

उपाय: तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा।

लव: पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: चुस्त-दुरुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे।

उपाय: किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आपको व्यापार में किसी नई रणनीति पर सफलता मिलेगी।

लव: पार्टनर के प्रति रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।

धन: वित्तीय स्थिति संतुलित और सुरक्षित रहेगी।

स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से समस्या हो सकती है।

उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी।

लव: कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है।

धन: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: माता लक्ष्मी की आराधना करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपका दिमाग कार्यक्षेत्र की भावी रणनीतियों में लगा रहेगा।

लव: लव लाइफ में भावुकता और वफादारी बढ़ेगी।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

उपाय: संकटमोचन हनुमान जी की पूजा करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आपका मन भविष्य की बड़ी योजनाओं पर केंद्रित रहेगा।

लव: पार्टनर से वैचारिक तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: आपकी इम्युनिटी और एनर्जी लेवल बना रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें।

मकर (Capricorn)

करियर: मेहनत और काम करने की शैली आपको सफलता दिलाएगी।

लव: पार्टनर के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण बना रहेगा।

धन: आर्थिक स्थि‍ति मजबूत रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।

स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती या थकान महसूस हो सकती है।

उपाय: सरसों के तेल का दीपक पीपल के पास जलाएं

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी।

लव: पार्टनर के साथ पार्टी का प्लान बन सकता है।

धन: किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं।

उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय क्षमता की सराहना होगी।

लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

धन: आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।

स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और डिहाइड्रेशन से बचाएं।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।