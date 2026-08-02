Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (2 अगस्त, 2026)
दैनिक राशिफल: 2 अगस्त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 2 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी।
Today Horoscope Rashifal 2 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी।
लव: जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें।
स्वास्थ्य: एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
उपाय: इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: बिज़नेस से जुड़े जातकों के लिए दिन फलदायी रहेगा।
लव: अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव की योजना बना सकते हैं।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: आज माता लक्ष्मी की पूजा करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाकपटुता और विचारों की सराहना होगी।
लव: आपकी बातें पार्टनर का दिल जीत लेंगी।
धन: रुका हुआ धन या Payment मिल सकता है।
स्वास्थ्य: नींद न आने की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: आपकी रचनात्मकता और कार्य के प्रति समर्पण की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और खुद को तनावमुक्त रखें।
उपाय: तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा।
लव: पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: चुस्त-दुरुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करें।
कन्या (Virgo)
करियर: आपको व्यापार में किसी नई रणनीति पर सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के प्रति रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति संतुलित और सुरक्षित रहेगी।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से समस्या हो सकती है।
उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
तुला (Libra)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी।
लव: कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी की आराधना करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपका दिमाग कार्यक्षेत्र की भावी रणनीतियों में लगा रहेगा।
लव: लव लाइफ में भावुकता और वफादारी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: संकटमोचन हनुमान जी की पूजा करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आपका मन भविष्य की बड़ी योजनाओं पर केंद्रित रहेगा।
लव: पार्टनर से वैचारिक तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: आपकी इम्युनिटी और एनर्जी लेवल बना रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें।
मकर (Capricorn)
करियर: मेहनत और काम करने की शैली आपको सफलता दिलाएगी।
लव: पार्टनर के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण बना रहेगा।
धन: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सरसों के तेल का दीपक पीपल के पास जलाएं
कुंभ (Aquarius)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ पार्टी का प्लान बन सकता है।
धन: किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं।
उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय क्षमता की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और डिहाइड्रेशन से बचाएं।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।