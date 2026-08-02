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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (2 अगस्‍त, 2026)

दैनिक राशिफल: 2 अगस्‍त, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 2 August 2026
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sun, 2 Aug 2026 (00:15 IST)
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मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 2 August 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और ऊर्जा बनी रहेगी।
लव: जीवनसाथी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें।
स्वास्थ्य: एसिडिटी की समस्या हो सकती है।
उपाय: इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: बिज़नेस से जुड़े जातकों के लिए दिन फलदायी रहेगा।
लव: अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव की योजना बना सकते हैं।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
स्वास्थ्य: आप मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: आज माता लक्ष्मी की पूजा करें। 
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी वाकपटुता और विचारों की सराहना होगी।
लव: आपकी बातें पार्टनर का दिल जीत लेंगी।
धन: रुका हुआ धन या Payment मिल सकता है।
स्वास्थ्य: नींद न आने की समस्या हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: आपकी रचनात्मकता और कार्य के प्रति समर्पण की सराहना होगी।
लव: लव लाइफ में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: पुराने किसी निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और खुद को तनावमुक्त रखें।
उपाय: तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा।
लव: पार्टनर के साथ घूमने की योजना बन सकती।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: चुस्त-दुरुस्त और तरोताजा महसूस करेंगे।
उपाय: किसी जरूरतमंद को गेहूं का दान करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: आपको व्यापार में किसी नई रणनीति पर सफलता मिलेगी।
लव: पार्टनर के प्रति रिश्ते में मिठास बढ़ेगी।
धन: वित्तीय स्थिति संतुलित और सुरक्षित रहेगी।
स्वास्थ्य: खानपान में लापरवाही से समस्या हो सकती है।
उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी।
लव: कहीं घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है।
धन: आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: माता लक्ष्मी की आराधना करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आपका दिमाग कार्यक्षेत्र की भावी रणनीतियों में लगा रहेगा।
लव: लव लाइफ में भावुकता और वफादारी बढ़ेगी।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
उपाय: संकटमोचन हनुमान जी की पूजा करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आपका मन भविष्य की बड़ी योजनाओं पर केंद्रित रहेगा।
लव: पार्टनर से वैचारिक तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: आपकी इम्युनिटी और एनर्जी लेवल बना रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की आराधना करें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: मेहनत और काम करने की शैली आपको सफलता दिलाएगी।
लव: पार्टनर के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण बना रहेगा। 
धन: आर्थिक स्थि‍ति मजबूत रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: शरीर में सुस्ती या थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: सरसों के तेल का दीपक पीपल के पास जलाएं
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ पार्टी का प्लान बन सकता है।
धन: किसी अप्रत्याशित स्रोत से धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं। 
उपाय: किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: आपकी कल्पनाशक्ति और निर्णय क्षमता की सराहना होगी।
लव: जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी।
स्वास्थ्य: पर्याप्त नींद लें और डिहाइड्रेशन से बचाएं।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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