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Written By राजश्री कासलीवाल राजश्री कासलीवाल

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जुलाई, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Daily Horoscope 2026 in pictures depicting the 12 zodiac signs with messages
Written By: राजश्री कासलीवाल
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (15:16 IST)
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मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 30 July 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी।
धन: कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है।

 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में अनावश्यक खर्चों से बचें।
लव: प्रेमी परिवार और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी। पदोन्नति के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा।
लव: आपसी रिश्तों में विनम्रता और प्रेम बढ़ेगा।
धन: निवेश से धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: प्रेमी साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हल्का भोजन करें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें।

 

सिंह (Leo)

 
करियर: नई नौकरी में उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। 
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।
धन: बिजनेसमैन कीआर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर नवीन प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन बचत पर भी ध्यान दें।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए योग करें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।
 
 

तुला (Libra)

 
करियर: व्यापार के रुके कार्य पूरे होंगे। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है।
लव: प्रेमी साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।
धन: धन निवेश से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा को लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभायें।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।
धन: कारोबार की आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम लाभदायक बना रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें।

 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: करियर में प्रगति से लाभ होगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। 
लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखने से संबंध मधुर होंगे।
धन: व्यापारियों की धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों से मेहनत का उचित फल मिलेगा। पदोन्नति मिल सकती है।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आज धन की बचत और निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: कमर और घुटनों का ध्यान रखें।
उपाय: हनुमान मंदिर में तेल का दीपक अर्पित करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: कारोबार में विस्तार के योग हैं। नौकरीपेशा को नई योजनाएं लाभ देंगी। 
लव: प्रेम और पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: अच्छे स्वास्थ्य हेतु नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: नौकरीपेशा को नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।
लव: प्रेमी-प्रेमिका को साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन योग मानसिक शांति प्रदान करेगा।
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
श्रीमती राजश्री कासलीवाल पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों का अनुभव। धर्म, व्रत-त्योहार, ज्योतिष, रेसिपी, साहित्य, लाइफ स्टाइल और अन्य विषयों पर लेखन का कार्य। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब-एडिटर (कंटेंट) के पद पर कार्यरत हैं।  .... और पढ़ें
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