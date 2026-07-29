Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जुलाई, 2026)
दैनिक राशिफल: 30 जुलाई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 30 July 2026 : करियर: कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवनसाथी के साथ आपसी समझ बेहतर होगी।
धन: कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आय में वृद्धि के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: अधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं।ALSO READ: Weekly Horoscope: 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल, जानें किस राशि के खुलेंगे भाग्य
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापार में अनावश्यक खर्चों से बचें।
लव: प्रेमी परिवार और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: खान-पान का विशेष ध्यान रखें।
उपाय: भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी सराहना होगी। पदोन्नति के लिहाज से दिन अनुकूल रहेगा।
लव: आपसी रिश्तों में विनम्रता और प्रेम बढ़ेगा।
धन: निवेश से धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव से सर्दी-जुकाम की शिकायत हो सकती है।
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
लव: प्रेमी साथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट बनाकर चलें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हल्का भोजन करें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें।
सिंह (Leo)
करियर: नई नौकरी में उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में रोमांस बना रहेगा।
धन: बिजनेसमैन कीआर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: सेहत अच्छी बनी रहेगी।
उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्घ्य अर्पित करें।ALSO READ: शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर नवीन प्रोजेक्ट में सफलता मिल सकती है।
लव: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: आय अच्छी रहेगी, लेकिन बचत पर भी ध्यान दें।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए योग करें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।
तुला (Libra)
करियर: व्यापार के रुके कार्य पूरे होंगे। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है।
लव: प्रेमी साथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे।
धन: धन निवेश से लाभ मिलने के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मां दुर्गा को लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभायें।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे।
धन: कारोबार की आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम लाभदायक बना रहेगा।
उपाय: भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में प्रगति से लाभ होगा। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे।
लव: प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखने से संबंध मधुर होंगे।
धन: व्यापारियों की धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: यात्रा के दौरान सावधानी बरतें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें।
मकर (Capricorn)
करियर: वरिष्ठ अधिकारियों से मेहनत का उचित फल मिलेगा। पदोन्नति मिल सकती है।
लव: प्रेमी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आज धन की बचत और निवेश के लिए दिन शुभ है।
स्वास्थ्य: कमर और घुटनों का ध्यान रखें।
उपाय: हनुमान मंदिर में तेल का दीपक अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: कारोबार में विस्तार के योग हैं। नौकरीपेशा को नई योजनाएं लाभ देंगी।
लव: प्रेम और पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।
धन: आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी मजबूत रहेगी।
स्वास्थ्य: अच्छे स्वास्थ्य हेतु नियमित दिनचर्या अपनाएं।
उपाय: जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: नौकरीपेशा को नई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं।
लव: प्रेमी-प्रेमिका को साथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: प्रतिदिन योग मानसिक शांति प्रदान करेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।ALSO READ: पुष्य नक्षत्र में चमके देवगुरु: 5 राशियों की किस्मत में अचानक धन और तरक्की का योग