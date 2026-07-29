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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 29 July 2026 (11:11 IST)

शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव

शुक्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (11:20 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में सौंदर्य, सुख, समृद्धि, प्रेम और भौतिक आकर्षण के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया है। वर्तमान में सूर्य की राशि सिंह में गोचर कर रहे शुक्र ग्रह 29 जुलाई 2026 को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने ही स्वामित्व वाले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वे इस नक्षत्र में 11 अगस्त तक विराजमान रहेंगे। इस नक्षत्र परिवर्तन के बीच ही 1 अगस्त को शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का अपने ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में यह गोचर सभी 12 राशियों के जीवन पर महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है।

1. मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र गोचर मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा। हालांकि, कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।
 

2. वृषभ राशि

वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। उत्तरा फाल्गुनी में शुक्र का प्रवेश आपके भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि करेगा। पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल है, निवेश से लाभ की संभावना बन रही है और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
 

3. मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर साहस और पराक्रम में वृद्धि करने वाला रहेगा। छोटे भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपके कौशल और रचनात्मकता की सराहना होगी। छोटी दूरी की यात्राओं के योग बन रहे हैं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

4. कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक लाभ और वाणी में मधुरता लेकर आएगा। आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे, जिससे अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धन संचय करने में सफलता मिलेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। खान-पान का विशेष ध्यान रखें।
 

5. सिंह राशि

शुक्र वर्तमान में सिंह राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए उत्तरा फाल्गुनी में उनका प्रवेश आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। आकर्षण और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा, लेकिन 1 अगस्त के बाद स्वभाव में थोड़ी विनम्रता बनाए रखना आवश्यक रहेगा।

6. कन्या राशि

1 अगस्त को शुक्र का कन्या राशि में गोचर होगा और वे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान आपके विदेशी संपर्कों से लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना ही समझदारी होगी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें और भागदौड़ से बचें।
 

7. तुला राशि

तुला राशि के स्वामी भी शुक्र ग्रह ही हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र का गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी साबित होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बड़े भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं इस दौरान पूरी हो सकती हैं।
 

8. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह गोचर करियर में उन्नति के अवसर लेकर आएगा। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में वृद्धि के योग हैं और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी।
 

9. धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेंगी। उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी है। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा।
 

10. मकर राशि

मकर राशि के जातकों को इस अवधि में थोड़ा संभलकर रहने की सलाह दी जाती है। अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है। अनचाही यात्राओं से बचें और अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें।
 

11. कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर दांपत्य जीवन और साझेदारी के मामलों में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे। व्यावसायिक साझेदारी में लाभ होगा और व्यापार का विस्तार हो सकता है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।
 

12. मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन मिश्रित परिणाम देगा। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है। कोर्ट-कचहरी या विवादित मामलों में सफलता मिलने की संभावना है। वित्तीय लेन-देन में सतर्कता बरतें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 
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