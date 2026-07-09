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Written By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 9 July 2026 (16:34 IST)

सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत

surya ka push‍ya nakshatra mein pravesh 2026
Written By: अनिरुद्ध जोशी
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (16:24 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (16:34 IST)
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ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा 'सूर्य' और न्याय के देवता 'शनि' के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। लेकिन जब भी सूर्य देव अपने पुत्र और शत्रु शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मांड में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। साल 2026 के जुलाई महीने में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्य देव जल्द ही शनि के सबसे प्रिय 'पुष्य नक्षत्र' में गोचर करने वाले हैं, जिससे 5 विशेष राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं इस गोचर का समय और उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें सूर्य और शनि, दोनों देवों का आशीर्वाद मिलने वाला है।
 

सूर्य के नक्षत्र गोचर का समय (जुलाई 2026)

पुष्य नक्षत्र में प्रवेश: 20 जुलाई 2026, सोमवार को दिन में 11:33 बजे सूर्य देव गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र से निकलकर शनि के पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे।
गोचर की अवधि: सूर्य देव इस नक्षत्र में 03 अगस्त 2026 तक विराजमान रहेंगे। इसके बाद वे बुध के अश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे।
 

इन 5 राशियों को मिलेगा दोनों देवों का आशीर्वाद

शनि के पुष्य नक्षत्र में सूर्य का जाना एक दुर्लभ संयोग बनाता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है, इसलिए इस दौरान निम्नलिखित 5 राशियों को करियर, धन और मान-सम्मान में जबरदस्त लाभ होगा:
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर सुख-सुविधाओं में वृद्धि करने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। शनि देव की कृपा से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे और सूर्य देव आपको समाज में मान-सम्मान दिलाएंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। धन संचय करने में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो दोनों देवों के आशीर्वाद से आपको सफलता मिलेगी। वाणी में प्रभाव बढ़ेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे।
 

3. सिंह राशि (Leo)

चूंकि सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस गोचर का सकारात्मक प्रभाव आप पर विशेष रूप से दिखेगा। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपकी लीडरशिप क्वालिटी निखर कर सामने आएगी।
 

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सूर्य का नक्षत्र परिवर्त आपके लिए शुभ है। यह आपके प्रोजेक्ट को पूर्ण करने का समय रहेगा। इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों के जीवन में सुख और शांति आएगी। आपका रुका हुआ काम फिर से चल पड़ेगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपकी प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी।
 

5. मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए यह समय सफलता के नए दरवाले खोलने वाला सिद्ध होगा। आपको अपने व्यापार में कोई नई और बड़ी डील मिल सकती है। नौकरी में इंक्रिमेंट के साथ प्रमोशन मिल सकता है।
लेखक के बारे में
अनिरुद्ध जोशी
पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्षों से साहित्य, धर्म, योग, ज्योतिष, करंट अफेयर्स और अन्य विषयों पर लिख रहे हैं। वर्तमान में विश्‍व के पहले हिंदी पोर्टल वेबदुनिया में सह-संपादक के पद पर कार्यरत हैं। दर्शनशास्त्र एवं ज्योतिष: मास्टर डिग्री (Gold Medalist), पत्रकारिता: डिप्लोमा। योग, धर्म और ज्योतिष में विशेषज्ञता।.... और पढ़ें
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