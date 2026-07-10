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Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल
Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताह भर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
इस 13 से 19 जुलाई 2026 के साप्ताहिक अंक राशिफल में आप जानेंगे कि किस मूलांक के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किसे आर्थिक लाभ के संकेत हैं, किन लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और किनके लिए प्रेम व पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। साथ ही, प्रत्येक मूलांक के लिए शुभ रंग, शुभ अंक और सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सरल उपाय भी जान सकेंगे....
(साप्ताहिक अंक राशिफल: 13 - 19 जुलाई 2026)
मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)
इस सप्ताह आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं बल्कि टीम के सहयोग से मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं और लंबे समय से रुका कोई प्रस्ताव आगे बढ़ने के संकेत हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों या नए अनुबंध मिलने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई आवश्यक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलें। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा तथा पिता या बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक तनाव और अहंकार से बचना आवश्यक है।
उपाय: केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)
यह सप्ताह आपके लिए पूरे महीने का सबसे प्रभावशाली समय साबित हो सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी और कई ऐसे निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे जो पिछले कुछ दिनों से उलझे हुए थे। परिवार में पुराने विवाद समाप्त होने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा तथा व्यापारियों के लिए ग्राहक संतुष्टि और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी। धन संबंधी मामलों में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के अंत में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी।
उपाय: सफेद वस्तु का दान करें।
मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)
भाग्य आपका साथ देगा और नए अवसर आपके सामने आएंगे। शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन, अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। व्यापार विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन बड़े निवेश को कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
उपाय: बड़ो का आशीर्वाद प्राप्त करें।
मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)
इस सप्ताह आपके जीवन में अचानक परिवर्तन और नए अवसर एक साथ दस्तक दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने या किसी रुके हुए प्रोजेक्ट के दोबारा शुरू होने की संभावना है। आईटी, तकनीकी, डिजिटल मार्केटिंग, इंजीनियरिंग और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। यदि कोई सरकारी अथवा कानूनी कार्य लंबित है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। आर्थिक मामलों में फिलहाल जोखिम लेने से बचें। किसी भी दस्तावेज़ या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें। परिवार में किसी युवा सदस्य के भविष्य को लेकर चर्चा हो सकती है। रिश्तों में संवाद बनाए रखें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी दूरी बढ़ा सकती है।ALSO READ: Gupt Navratri 2026: आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की करें पूजा, जानिए 10 मंत्र
उपाय: पानी में काले तिल मिला कर शंकर जी को चढ़ाएं।
मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)
यह सप्ताह आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, ऑनलाइन बिक्री और नए ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट या संचार से जुड़े हैं, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं और नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
उपाय:हरे रंग का प्रयोग अधिक करें।
मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)
यह सप्ताह प्रतिष्ठा, संबंधों और आर्थिक उन्नति के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप नया अनुबंध, साझेदारी या व्यवसायिक समझौता करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल रहेगा। विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक न करें, क्योंकि कुछ लोग आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: नहाने के पानी में इत्र मिलाकर स्नान करें।
मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)
यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और योजनाबद्ध कार्य करने का है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है और उससे संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। शोध, लेखन, शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य तथा विदेशी संपर्कों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मानसिक तनाव से बचें और छोटी-छोटी बातों को अधिक महत्व न दें। किसी भी बात को अधिक नहीं सोचे वरना इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा।
उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।
मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)
पिछले कुछ समय से की गई मेहनत अब परिणाम देने लगेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा तथा लंबे समय से रुकी हुई धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। यदि कोई सरकारी या कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें और दीर्घकालीन निवेश पर ध्यान दें। कमर, घुटनों और हड्डियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। क्रोध और कठोर व्यवहार से रिश्तों में तनाव आ सकता है।
उपाय: पीपल के पेड़ पर शाम के समय दीपक लगाएं।
मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)
यह सप्ताह साहस, ऊर्जा और संयम तीनों की परीक्षा लेगा। खेल, सेना, पुलिस, प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में तेज निर्णय लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई जोखिम न लें। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है। वाद-विवाद और क्रोध से दूर रहें, क्योंकि छोटी-सी बहस भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं तथा रक्तचाप और गर्म प्रकृति से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: सूर्य का पुष्य नक्षत्र में गोचर: शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते ही इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत
वक्री बुध का मिथुन राशि में गोचर: 12 राशियों में किसे होगा फायदा, किसे रहना होगा सतर्क?
Budh ki vakri chaal 2026: 7 जुलाई से 5 अगस्त 2026 के बीच बुद्धि और संवाद के कारक बुध देव अपनी स्वराशि मिथुन में गोचर करने जा रहे हैं। इस दौरान वे 24 जुलाई तक वक्री (उल्टी चाल) और 25 जुलाई तक अस्त रहेंगे। ग्रहों की यह अनोखी स्थिति कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लाएगी, तो कुछ को संभलकर चलने का इशारा कर रही है। आइए जानते हैं इस गोचर का आपकी राशि पर क्या और कैसा असर होगा।
Vastu Shastra: वास्तु के ये 10 नियम बदल सकते हैं घर का माहौल, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
House Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर केवल ईंट-पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का एक ऐसा केंद्र होता है जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। अगर घर में वास्तु के नियमों का पालन किया जाए, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि हो रही है शुरू, 5 गुप्त कार्य करने से होगी मनोकामना पूर्ण
Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 आसान उपाय
6 जुलाई 2026 को सूर्य देव आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा पूरी करके बृहस्पति ग्रह के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य का गुरु के नक्षत्र में आने का अर्थ है कि पद और सम्मान के साथ ही पुनः धनवान या समृद्ध होने का मार्ग खुलेगा। इस नक्षत्र में सूर्य देव 20 जुलाई तक रहकर शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, तब तक 5 राशियों को इससे कोई बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा
5 जुलाई 2026 को साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक वृषभ राशि में गोचर कर रहे मंगल ग्रह ने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया है, और वह 24 जुलाई 2026 तक इसी स्थिति में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के साथ मंगल का संयोग शुभ माना गया है। यह गोचर करियर, धन लाभ और प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस गोचर का 5 राशियों पर रहेगा शुभ असर।
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Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 जुलाई, 2026)
10 July Birthday: आपको 10 जुलाई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!
Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 जुलाई 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय
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