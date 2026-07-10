Weekly Ank Rashifal: साप्ताहिक अंक राशिफल: कैसा रहेगा 13 से 19 जुलाई 2026 तक का नया सप्ताह, जानें करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य का हाल

Numerology Rashifal 2026: अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताह भर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।ALSO READ: मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मंगलदेव बरसाएंगे कृपा अंक ज्योतिष में व्यक्ति की जन्मतिथि से प्राप्त मूलांक (1 से 9) के आधार पर भविष्य की संभावनाओं का आकलन किया जाता है। प्रत्येक मूलांक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है और उसी के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, निर्णय क्षमता, सफलता, संबंधों और जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अनुमान लगाया जाता है। सप्ताह भर ग्रहों की ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन इन मूलांकों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं।

इस 13 से 19 जुलाई 2026 के साप्ताहिक अंक राशिफल में आप जानेंगे कि किस मूलांक के जातकों को करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, किसे आर्थिक लाभ के संकेत हैं, किन लोगों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और किनके लिए प्रेम व पारिवारिक जीवन सुखद रहने की संभावना है। साथ ही, प्रत्येक मूलांक के लिए शुभ रंग, शुभ अंक और सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए सरल उपाय भी जान सकेंगे....

(साप्ताहिक अंक राशिफल: 13 - 19 जुलाई 2026)

मूलांक 1 (जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28)

इस सप्ताह आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी, लेकिन सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं बल्कि टीम के सहयोग से मिलेगी। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं और लंबे समय से रुका कोई प्रस्ताव आगे बढ़ने के संकेत हैं। व्यापारियों को नए ग्राहकों या नए अनुबंध मिलने की संभावना है। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई आवश्यक खर्च सामने आ सकता है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलें। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा तथा पिता या बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक तनाव और अहंकार से बचना आवश्यक है।

उपाय: केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मूलांक 2 (जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह आपके लिए पूरे महीने का सबसे प्रभावशाली समय साबित हो सकता है। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी और कई ऐसे निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे जो पिछले कुछ दिनों से उलझे हुए थे। परिवार में पुराने विवाद समाप्त होने के योग हैं। नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा तथा व्यापारियों के लिए ग्राहक संतुष्टि और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी। धन संबंधी मामलों में केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। सप्ताह के अंत में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक निकटता बढ़ेगी।

उपाय: सफेद वस्तु का दान करें।

मूलांक 3 (जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30)

भाग्य आपका साथ देगा और नए अवसर आपके सामने आएंगे। शिक्षा, प्रशिक्षण, लेखन, अध्यापन तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। व्यापार विस्तार की योजनाएं बन सकती हैं, लेकिन बड़े निवेश को कुछ समय के लिए टालना बेहतर होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और परिवार में शुभ समाचार मिलने की संभावना है। दूसरों की आलोचना करने के बजाय अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाएं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।

उपाय: बड़ो का आशीर्वाद प्राप्त करें।

मूलांक 4 (जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31)

उपाय: पानी में काले तिल मिला कर शंकर जी को चढ़ाएं।

मूलांक 5 (जन्म दिनांक 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू या नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों के लिए मार्केटिंग, ऑनलाइन बिक्री और नए ग्राहकों से लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल कंटेंट या संचार से जुड़े हैं, तो आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं और नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

उपाय:हरे रंग का प्रयोग अधिक करें।

मूलांक 6 (जन्म दिनांक 6, 15, 24)

यह सप्ताह प्रतिष्ठा, संबंधों और आर्थिक उन्नति के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। यदि आप नया अनुबंध, साझेदारी या व्यवसायिक समझौता करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल रहेगा। विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिलने की संभावना है। परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। हालांकि अपनी योजनाओं को समय से पहले सार्वजनिक न करें, क्योंकि कुछ लोग आपके कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: नहाने के पानी में इत्र मिलाकर स्नान करें।

मूलांक 7 (जन्म दिनांक 7, 16, 25)

यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और योजनाबद्ध कार्य करने का है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है और उससे संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। शोध, लेखन, शिक्षा, आध्यात्मिक कार्य तथा विदेशी संपर्कों से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मानसिक तनाव से बचें और छोटी-छोटी बातों को अधिक महत्व न दें। किसी भी बात को अधिक नहीं सोचे वरना इसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। रिश्तों में धैर्य और संवाद बनाए रखना आवश्यक होगा।

उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।

मूलांक 8 (जन्म दिनांक 8, 17, 26)

पिछले कुछ समय से की गई मेहनत अब परिणाम देने लगेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा लाभ मिलेगा तथा लंबे समय से रुकी हुई धनराशि प्राप्त होने की संभावना है। यदि कोई सरकारी या कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति हो सकती है। आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखें और दीर्घकालीन निवेश पर ध्यान दें। कमर, घुटनों और हड्डियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। क्रोध और कठोर व्यवहार से रिश्तों में तनाव आ सकता है।

उपाय: पीपल के पेड़ पर शाम के समय दीपक लगाएं।

मूलांक 9 (जन्म दिनांक 9, 18, 27)

यह सप्ताह साहस, ऊर्जा और संयम तीनों की परीक्षा लेगा। खेल, सेना, पुलिस, प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। व्यापार में तेज निर्णय लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई जोखिम न लें। परिवार में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सकती है। वाद-विवाद और क्रोध से दूर रहें, क्योंकि छोटी-सी बहस भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं तथा रक्तचाप और गर्म प्रकृति से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।