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  4. These special incense sticks will transform the energy of your home
Written By राजश्री कासलीवाल
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (17:16 IST)

घर की 'एनर्जी' बदल देंगी ये खास धूप, जानें किस धुएं में छिपा है क्या राज

Incense that purifies the home and fosters positivity. An image showing the traditional practice of burning incense
Written By: राजश्री कासलीवाल
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (17:00 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (17:16 IST)
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Burning incense at home: हिंदू परंपरा में घर के भीतर धूप और दीप प्रज्वलित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहरा विज्ञान है। हमारे पूर्वज जानते थे कि खास जड़ी-बूटियों को जलाने से निकलने वाला धुआं घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मकता का संचार करता है। वास्तु दोष, पितृ दोष और गृह-कलह जैसी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए 'धूप' देना सबसे सरल और असरदार तरीका है।
 
1. गुग्गुल और लोबान: पारलौकिक और दैवीय कृपा
2. कपूर: दोषों का काल
3. गुड़-घी का देसी नुस्खा: ऑक्सीजन और शांति का स्रोत
4. षोडशांग और दशांग धूप: रोगों से सुरक्षा का कवच
5. धूप देने से क्या-क्या मिलेंगे फायदे?
6. धूप देने के खास नियम (न करें ये गलतियां):
 

आइए जानते हैं, घर को स्वर्ग बनाने वाली धूप के अलग-अलग प्रकार और उनके लाभ:

 

1. गुग्गुल और लोबान: पारलौकिक और दैवीय कृपा

गुग्गुल: इसकी मीठी सुगंध तनाव को कम करती है। अक्सर इसे गुरुवार और रविवार को जलाया जाता है ताकि घर की वायु शुद्ध रहे।
 
लोबान: इसे जलाने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, लेकिन इसके नियम कड़े होते हैं। माना जाता है कि यह सूक्ष्म शक्तियों को आकर्षित करता है, इसलिए इसे विशेषज्ञों की सलाह पर ही जलाएं।
 

2. कपूर: दोषों का काल

कपूर जलाना अक्षय पुण्य का काम माना गया है। वैज्ञानिक रूप से इसकी गंध बैक्टीरिया और वायरस का नाश करती है। जिस घर में नियमित कपूर जलता है, वहां पितृ दोष या वास्तु दोष टिक नहीं पाते।
 

3. षोडशांग और दशांग धूप: रोगों से सुरक्षा का कवच

षोडशांग धूप: यह सबसे खास मानी गई है। इसमें चंदन, कपूर, जटामांसी और गुग्गुल जैसी 16 आयुर्वेदिक वस्तुओं का मिश्रण होता है। इसे उपले पर जलाने से घर में आकस्मिक दुर्घटनाओं और बीमारियों का भय कम होता है।
 
दशांग धूप: यह 10 विशेष सामग्रियों (जैसे गुड़, राल, जटामांसी) से बनती है। इसकी खुशबू घर के सदस्यों के बीच शांति और सामंजस्य बनाए रखती है।
 

4. गुड़-घी का देसी नुस्खा: ऑक्सीजन और शांति का स्रोत

अगर आप कुछ खास नहीं कर सकते, तो जलते हुए कंडे (उपले) पर बराबर मात्रा में गुड़ और घी रखें। यह मिश्रण वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है और आपके दिमाग के तनाव को तुरंत शांत कर देता है।
 

5. धूप देने से क्या-क्या मिलेंगे फायदे?

वास्तु सुधार: घर के कोनों में दबी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है।
 
मानसिक सेहत: घर के सदस्यों का मन शांत रहता है और बीमारियां दूर रहती हैं।
 
दैवीय आशीर्वाद: धूप से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं।
 

6. धूप देने के खास नियम (न करें ये गलतियां):

कब दें धूप? यदि रोजाना संभव न हो, तो अमावस्या, पूर्णिमा, तेरस और चौदस को सुबह-शाम धूप जरूर दें। याद रखें, सुबह की धूप देवताओं के लिए और शाम की पितरों के लिए होती है।
 
सही दिशा: धूप देने का सबसे श्रेष्ठ स्थान ईशान कोण (North-East) है। कोशिश करें कि इसका धुआं घर के हर कमरे में पहुंचे।
 
शांति का माहौल: जब धूप का धुआं घर में फैल रहा हो, तब तेज संगीत न बजाएं और कम से कम बात करें। यह समय आत्म-चिंतन और शांति का है।
 
पवित्रता: हमेशा स्नान के बाद और घर की साफ-सफाई करने के बाद ही धूप प्रज्वलित करें।
 
संक्षेप में कहा जाए तो 'धूप' केवल धुआं नहीं, बल्कि आपके घर की 'एनर्जी' को रिचार्ज करने का प्राचीन माध्यम है। आज ही अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार धूप का चयन करें और घर में खुशहाली का अनुभव करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
लेखक के बारे में
राजश्री कासलीवाल
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