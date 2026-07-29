राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, करियर-धन में होगा बड़ा लाभ

ग्रहों के मायावी खिलाड़ी राहु जल्द ही अपनी चाल बदलने वाले हैं! 30 जून के गोचर के बाद, 2 अगस्त 2026 को राहु मंगल देव के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में कदम रखेंगे और यहाँ 15 नवंबर 2027 तक डटे रहेंगे। ज्योतिष में राहु और मंगल का यह मेल अत्यधिक ऊर्जावान और विस्फोटक माना जाता है। राहु की यह चाल मुख्य रूप से 5 राशियों की किस्मत का ताला खोलने आ रही है। आइए जानते हैं कि इस दौरान किन राशियों को मिलेगा बंपर फायदा।

1. मेष राशि:

चूँकि धनिष्ठा के स्वामी मंगल खुद आपकी राशि के स्वामी हैं, यह गोचर आपके लिए किसी गेम-चेंजर से कम नहीं है। आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा और अटके काम अचानक दौड़ने लगेंगे। दफ्तर में बॉसेज आपके काम के कायल रहेंगे और बिजनेस में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है।

क्या न करें: जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें। भाई-बहनों से पंगा लेने से बचें और अपने आक्रामक रवैये पर थोड़ा ब्रेक लगाएं।

2. मिथुन राशि:

राहु का यह फेरबदल आपकी सोच और प्लानिंग को एक नई धार देगा। दिमाग में नए-नए बिजनेस आइडियाज कौंधेंगे, जो आगे चलकर तगड़ा मुनाफा देंगे। समाज में आपकी पूछ-परख बढ़ेगी और रुका हुआ पैसा अचानक लौट सकता है। विदेश या लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ के पक्के योग हैं।

क्या न करें: एक साथ दस दिशाओं में दिमाग न दौड़ाएं (कन्फ्यूजन से बचें)। बिना पढ़े किसी भी लीगल पेपर पर दस्तखत न करें।

3. सिंह राशि:

सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर सीधे आपकी इच्छाओं की पूर्ति और इनकम बढ़ाने आ रहा है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे और अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप राजनीति, सरकारी नौकरी या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हैं, तो कोई बड़ा पद या कुर्सी आपकी राह देख रही है।

क्या न करें: लव लाइफ में अपने एटीट्यूड और ईगो को हावी न होने दें। दोस्तों या बड़े भाइयों से पैसों का लेन-देन एकदम साफ रखें।

4. कन्या राशि:

करियर के मोर्चे पर राहु आपकी किस्मत चमकाने वाले हैं। जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे, उन्हें मनचाहा ऑफर मिल सकता है। जो पहले से जॉब में हैं, उन्हें प्रमोशन या कोई बड़ी लीडरशिप वाली जिम्मेदारी मिल सकती है। मार्केट में आपका रसूख बढ़ेगा।

क्या न करें: दफ्तर में होने वाली गॉसिप या पॉलिटिक्स का हिस्सा न बनें। सीनियर्स से बहस करने के बजाय अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें।

5. धनु राशि:

व्यापार और पार्टनरशिप के मामले में राहु का यह गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। अगर बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, तो यह बेस्ट टाइम है। विदेश यात्रा या लंबी दूरियों की ट्रिप्स से मोटा धन लाभ होगा। आपकी निर्णय लेने की सटीक क्षमता आपको करियर में काफी आगे ले जाएगी।

क्या न करें: जीवनसाथी की सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें। अपने पार्टनर पर बेवजह शक करने से बचें, वरना रिश्ते में खटास आ सकती है।