गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय

18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।

5 भाग्यशाली राशियां और उनका शुभ फल

1. कर्क राशि (Cancer): यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मान-सम्मान बढ़ेगा, मानसिक तनाव खत्म होगा और अविवाहितों के विवाह के मजबूत योग बनेंगे।

2. धनु राशि (Sagittarius): आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, करियर-व्यापार में नए अवसर आएंगे और संपत्ति में निवेश के लिए उत्तम समय है।

3. कन्या राशि (Virgo): आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन (पदोन्नति) और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio): भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिछले कई महीनों से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और छात्रों को सफलता मिलेगी।

5. मकर राशि (Capricorn): व्यापारिक साझेदारी (Partnerships) से बड़ा लाभ होगा। बिजनेस की मंदी दूर होगी, जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

शनि और गुरु की कृपा के लिए 5 अचूक उपाय

1. केसर या हल्दी का तिलक: रोज सुबह स्नान के बाद माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे कुंडली में गुरु मजबूत होंगे और मान-सम्मान बढ़ेगा।

2. विष्णु सहस्रनाम का पाठ: रोज या हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाता है और धन आगमन के नए रास्ते खोलता है।

3. पीली चीजों का दान: मंदिर में या किसी ब्राह्मण को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें। इससे घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है।

4. केले के वृक्ष का पूजन: गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में हल्दी, चना दाल और गुड़ मिला जल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का जाप करें; करियर और विवाह की बाधाएं दूर होंगी।

5. गाय को गुड़-चना: गुरुवार को अपने हाथों से गाय को गीली चने की दाल और गुड़ खिलाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और सेहत का वरदान मिलता है।