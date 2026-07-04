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गुरु का शनि के नक्षत्र में गोचर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें 5 उपाय
18 जून से 18 अगस्त 2026 तक बृहस्पति ग्रह शनि के पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान 3 राशियों के लिए बेहद ही शुभ समय रहेगा। अन्य राशियों को 5 उपाय करके इस समय को शुभ बनाया जा सकता है। इस दौरान आप इस समय का भरपूर लाभ लेने के लिए गुरु के उपाय के साथ ही अपने अटके कार्यों पर काम करना शुरू करें और जो भी योजनाएं बना रखी है उस पर भी काम शुरू कर दें।
5 भाग्यशाली राशियां और उनका शुभ फल
1. कर्क राशि (Cancer): यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मान-सम्मान बढ़ेगा, मानसिक तनाव खत्म होगा और अविवाहितों के विवाह के मजबूत योग बनेंगे।
2. धनु राशि (Sagittarius): आर्थिक रूप से बड़ा फायदा होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा, करियर-व्यापार में नए अवसर आएंगे और संपत्ति में निवेश के लिए उत्तम समय है।
3. कन्या राशि (Virgo): आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे और लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में प्रमोशन (पदोन्नति) और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा।
4. वृश्चिक राशि (Scorpio): भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पिछले कई महीनों से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे और छात्रों को सफलता मिलेगी।
5. मकर राशि (Capricorn): व्यापारिक साझेदारी (Partnerships) से बड़ा लाभ होगा। बिजनेस की मंदी दूर होगी, जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
शनि और गुरु की कृपा के लिए 5 अचूक उपाय
1. केसर या हल्दी का तिलक: रोज सुबह स्नान के बाद माथे और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे कुंडली में गुरु मजबूत होंगे और मान-सम्मान बढ़ेगा।
2. विष्णु सहस्रनाम का पाठ: रोज या हर गुरुवार को विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें। यह उपाय कर्ज से मुक्ति दिलाता है और धन आगमन के नए रास्ते खोलता है।
3. पीली चीजों का दान: मंदिर में या किसी ब्राह्मण को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र या हल्दी का दान करें। इससे घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है।
4. केले के वृक्ष का पूजन: गुरुवार को केले के पेड़ की जड़ में हल्दी, चना दाल और गुड़ मिला जल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाकर "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" का जाप करें; करियर और विवाह की बाधाएं दूर होंगी।
5. गाय को गुड़-चना: गुरुवार को अपने हाथों से गाय को गीली चने की दाल और गुड़ खिलाएं। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और सेहत का वरदान मिलता है।
शुक्र का सिंह राशि में गोचर, इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जरूर करें ये 3 उपाय
venus effect in leo: ब्रह्मांड के वैभव और सौंदर्य के कारक, 'शुक्र देव' अपना नया पड़ाव तय करने जा रहे हैं। 4 जुलाई 2026 की शाम को शुक्र ग्रह चंद्रमा की राशि (कर्क) को अलविदा कहकर अपने मित्र सूर्य की राशि (सिंह) में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह शाही गोचर 1 अगस्त 2026 तक रहेगा। जब सौंदर्य और ऐश्वर्य के देवता सिंह राशि के ठाठ-बाठ में बैठेंगे, तो कई राशियों की किस्मत चमकने वाली है। आइए जानते हैं कि शुक्र का यह 'सिंह यूटी' अंदाज किन 5 राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने जा रहा है।
क्या धरती से टकराएगा विशालकाय उल्कापिंड? जानें कब सच हो सकती है यह भविष्यवाणी
Asteroid 1997 NC1 : 750 से 1,650 मीटर चौड़ा एक एस्टेरॉयड 27 जून 2026 शनिवार को शाम 4:44 मिनट पर पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है। बताया जा रहा है कि इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की कोई संभावना नहीं है। इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होगा। इस पर भारत की ISRO, चीन की CNSA, अमेरिका की NASA समेत कई अंतरिक्ष एजेंसियों की नजर हैं। चलिए इसी संदर्भ में जानते हैं कि धरती पर एस्टेरॉयड का कितना खतरा है।
राहु-गुरु का षडाष्टक योग बना, जानें 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर
वर्तमान में धन, ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु (बृहस्पति) और मायावी ग्रह राहु के बीच यह स्थिति बन रही है। चूंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का है और आठवां भाव संकट, अचानक बदलाव व आयु का है, इसलिए इस योग के कारण वैश्विक स्तर और सभी राशियों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि राहु और गुरु का यह षडाष्टक योग सभी 12 राशियों पर क्या असर डालेगा।
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Vakri Budh Effect: 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री (Retrograde) यानी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में बुध का उल्टा चलना काफी दिलचस्प माना जाता है, क्योंकि यह सीधे हमारे गैजेट्स, बातचीत के ढंग और सोचने-समझने की क्षमता पर ब्रेक लगाता है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं कि बुध का यह 'कॉस्मिक यू-टर्न' आपकी राशि के लिए क्या नया संदेश लेकर आया है।
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Gupt Navratri Gupt Remedies: गुप्त नवरात्रि के संबंध में मान्यता है कि श्रद्धा, नियम और गोपनीयता के साथ किए गए कुछ विशेष धार्मिक कार्य साधक को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 5 ऐसे शुभ कार्य, जिन्हें परंपरागत रूप से विशेष फलदायी माना जाता है।
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